《路透晚报》--2月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行调降指标利率至纪录低点，市场预期继续降息

澳洲央行周二将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。

澳洲央行在今年第一次会议上宣布降息0.25个百分点，澳元兑美元闻讯大跌超过0.01美元。

银行间利率期货在央行降息之后跳涨，市场预期央行下次于3月举行的政策会议中，指标利率更进一步降至2.00%的机率接近50%。澳洲10年期公债收益率早已低于隔拆利率水平，现更进一步降至纪录低点2.36%。澳洲股市触及2008年以来最高。

--欧洲央行考虑退出希腊援助案的国际三方组合--德国商报

德国商报报导，欧洲央行在考虑退出管理希腊援助的国际三方组合，而国际货币基金组织(IMF)希望更早而不是更晚退出三方组织，这将使欧盟执委会成为唯一留下的参与者。根据报导，欧盟执委会主席贾克认为，这个三方合作关系前途堪忧，他在考虑一个采取更民主化管理的机制。

--印度央行维持利率不变，下调法定流动性比率50个基点

印度央行维持利率在7.75%不变，该央行三周前刚刚放宽货币政策，下次行动可能在政府本月底提交年度预算后采取。央行宣布，将银行的法定流动性比率(SLR)从2月7日开始下调50个基点至21.5%，以刺激银行向经济注入更多资金。

印度央行总裁拉詹在会议后表示，在有关经济和物价的更多数据出炉前，央行将“暂停”利率调整，但不排除在“两次会议之间”采取一些行动。

--OPEC代表慎言油价反弹，认为可能跌至30-35美元

石油输出国组织(OPEC)的几名代表对路透表示，由于季节性需求低迷，油价可能保持在低位直到夏季。而沙特抑制竞争对手原油生产增长的策略似乎开始取得具体效果。“低价格正影响到一些企业在页岩油上的投资。从较长期来看这应会影响供给，”一海湾产油国代表说道。其他两名代表称，因需求疲弱，加之2015年头两个季度全球炼厂进入维护工作，并不排除油价可能会跌至30-35美元。

--独家：伊朗提供更优惠的石油开发协议，对抗制裁和低油价影响

伊朗改善了提供给外国投资者的石油开发协议条件，希望吸引到因制裁和低油价而却步的投资者。伊朗石油官员和西方外交途径的消息人士称，伊朗已经向外国公司传阅新的石油协议草案，以便一旦制裁结束就可以签约。他们并称，这些协议涉及帮助伊朗使老化的油田复苏，并开发新的油田。伊朗石油部一名高级官员表示，新合同提供了更有利的回报率以及可与伊朗国内公司建立合资公司的选项。

--阿里巴巴选中LENDINGCLUB为购买中国商品的美国买家提供融资

阿里巴巴集团正在与旧金山初创公司LendingClub Corp合作，向购买中国商品的美国企业提供融资，希望这样能让美国企业更便捷地接触中国经济。根据独家合作安排，LendingClub成为阿里巴巴网站上主要的美国买家融资来源，将提供高达30万美元的贷款，期限通常为几个月，利息介于0.5%-2.4%，远低于信用卡高达两位数的利率。

[市场摘要]

--日本股市：跌至一周半低点，标债结果疲弱打压人气

日本股市周二延续盘初的跌势并降至一周半低点，因10年期公债标售结果弱于预期，投资者对全球经济增长的担心也压制风险偏好。日经指数收低1.3%至17,335.85点，创下1月22日以来的最低位。东证股价指数下滑1.2%报1,392.39点。

--中国股市：沪综指收升2.4%结束五连跌，金融板块集体反弹激发市场人气

沪综指收升2.4%，结束连续五日下跌。分析师指出，今日央行加大逆回购力度，使得人民币持续贬值造成的流动性收紧压力有所缓解。股指持续下跌后亦技术性反弹要求，中小盘股票率先启动，午盘金融板块亦现集体回升，带动股指上涨。

沪综指收报3,204.91点，涨76.61点或2.45%；上证A股今日成交2,831亿元人民币，上日为2,666亿元。沪深300指数收报3,437.45点，涨2.49%。

--香港股市：恒生指数逆转收高，受内地股市涨势激励

香港股市收高，扭转盘中稍早跌势，因中国内地股市上扬，化解美国经济数据欠佳的冲击。中国股市结束五连跌的表现，激励港股投资人士气。恒生指数收高0.3%至24,554.78点。恒生国企指数上涨1.6%至11,768.58点。

--汇市：澳洲央行意外降息打击澳元跌至六年低点，拖累新西兰元

澳元与新西兰元欧洲早盘进一步走软，此前澳洲央行(RBA)意外降息，推动澳元与新西兰元下跌。最近几周澳元与新西兰元的前景恶化，因经济增长担忧引发货币政策趋于宽松的预期，不过澳洲央行的决定仍使很多人感到震惊。澳元今日下滑逾2%，兑美元触及近六年低点0.7635，新西兰元兑美元下跌1.5%至0.7185，创下2011年初以来最低。

--欧元债市：希腊公债收益率剧跌，因政府对减记债务立场软化

希腊公债收益率大幅走低，之前希腊政府不再要求减记外债，提议新的债务交换提议，减记债务方面立场软化。希腊10年期公债收益率开盘跌151个基点，报9.88%，有望录得2012年希腊债务重组以来最大单日跌幅。三年期公债收益率下跌320个基点至16.64%，五年期公债收益率跌208个基点至13.46%。

--国际油市：油价续涨，但中国需求前景抑制涨幅

原油期货价格继续走坚，扩大前两日累计逾11%的涨幅，但对中国需求前景的担忧挥之不去，抑制了油价。一些投资者押注油价在经历七个月的震荡后，底部已经形成，有迹象显示，美国页岩油开采活动减少，引发对未来生产的担忧。0810GMT时，布兰特3月原油期货涨0.66美元，至55.41美元，美国原油期货报49.99美元，上扬0.42美元。

--全球金市：黄金上涨，受强劲基金买兴和低迷经济前景提振

黄金在最近三个交易日内第二日上涨，因全球经济前景疲软提振了黄金的避险魅力，全球最大黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓也处于四个月最高。0812GMT，现货金上涨至每盎司1,284美元，亚洲早盘时段基本持平。美国4月期金上扬0.6%至1,284.5美元。

--金属期市：伦敦期铜上扬，但需求疑虑料将消蚀涨势

伦敦期铜受技术性买盘推升，但交易商预期这类买盘将逐渐消退，此前中国及欧洲公布的制造业数据表现乏力，加深了通缩疑虑，令需求前景进一步蒙阴。0814GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升1.36%报每吨5,575美元。上海期货交易所4月期铜合约上涨2.3%至每吨40,760元人民币。(完)

(整理 艾茂林；审校 王兴亚)

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