《路透晚报》--2月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区民间部门1月创下六个月最快增速，德国综合PMI触及三个月高位

调查报告显示，欧元区民间部门在1月创下了六个月来最快增速，企业降价幅度为近五年来最大。

德国民间部门在1月加速扩张，综合采购经理人指数(PMI)触及三个月高位，显示出欧元区最大的经济体可能在2015年初积聚更多动能。

法国1月综合PMI终值降至49.3，重又跌落荣枯线；服务业景气萎缩，逆转前月的扩张态势，表明2015年开局不利。

--日本政府意外推迟提名央行审议委员，引发政治纷争疑虑

日本政府出人意料地推迟了一项对日本央行政策委员会审议委员的提名，引发了对于此项提名可能沦为执政党与反对党政治斗争工具的担忧。日经新闻稍早报导，政府周三可能提名学者原田泰担任央行审议委员，接替立场偏温和的宫尾龙藏。原田泰支持采取积极措施结束通缩。

--日本央行认为很有可能在2015财年左右达成2%通胀目标

日本央行副总裁岩田规久男认为，受油价波动影响，通胀达到2%目标的时间可能略有调整，消费者物价指数(CPI)升幅可能在2015财年期间触及2%；油价下跌将大为提振日本经济，长期有助于通胀加速上扬。他并表示日央行最快可能在两年左右达到通胀2%目标的立场绝无改变。

日本央行总裁黑田东彦表示，依旧认为很有可能在2015财年左右实现2%的通胀目标，若有必要总会有空间调整政策。

--新西兰央行称，利率维持不变是“最谨慎的选择”

新西兰央行总裁惠勒表示，尽管其他国家央行都在放松政策，但该央行预计将在一段时间内维持利率不变，因本国经济依然强劲而通胀下滑。他称，在一段时间内维持指标利率不变是最为谨慎的选择。

--丰田上调本财年营业利润预估，得益于日圆贬值

全球最大的汽车制造商--日本丰田汽车将营业利润预估上调8%，因日圆贬值提振海外营收价值，盖过了国内需求下滑的影响。丰田汽车现在预计，截至3月31日的财年将录得创纪录的2.70万亿(兆)日圆(229.3亿美元)营业利润。丰田并公布，10-12月当季营业利润增长27%至7,628.8亿日圆，分析师原本预期为6,902.1亿日圆。

--台湾复兴航空一小型客机坠河失事，目前已14人死亡

台湾复兴航空一架载有58名人员的小型客机，周三在台北市坠河失事。消防署稍早表示，机中救出29人中，已确认共14人死亡，其余送往八家医院救治。观光局在发布的讯息中称，机上有两团厦门旅游集团国际旅行社组团的大陆观光客共31人。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘劲扬2%，创逾两周来单日最大涨幅

日本股市日经指数周三收高，创逾两周来最大单日涨幅，三菱UFJ金融集团的强劲财报拉抬金融股，希腊债务问题达成新协议的憧憬以及油价回稳，则支撑大盘信心。日经指数终场大涨2.0%，至17,678.74点，创1月20日以来单日最大涨幅。东证股价指数上涨1.8%，至1,417.00点；JPX日经400指数上涨1.7%，至12,859.97点。

--中国股市：沪综指收跌1%，权重股冲高乏力拖累大盘震荡回落

沪综指收跌1%，金融等权重股无法承继前日升势冲高乏力，拖累大盘震荡回落。分析师指出，近日成交量难以放大，市场以存量资金博弈为主，盘中板块分化依旧明显，在经济基本面日益疲弱的背景下，大盘反弹料难以延续。

沪综指收报3,174.13点，跌30.78点或0.96%；上证A股今日成交2,899亿元人民币，上日为2,831亿元。沪深300指数收报3,401.77点，跌1.04%。

--香港股市：恒生指数收高，受希腊问题有解憧憬及油价反弹激励

香港股市收涨，走势与多数亚洲股市一致，受油价反弹及希腊情势改善激励。希腊新政府已放弃要求减记债务，缓解欧元区动荡加剧的疑虑。能源板块领涨港股，得益于油价近期反弹。恒生指数上涨0.5%，收报24,679.76点。恒生国企指数收平在11,767.49点。

--汇市：美元指数反弹，新西兰元受央行评论支撑

美元指数反弹，受助于美国公债收益率跳涨和市场预期美国今日稍晚将公布乐观经济数据。新西兰元兑美元是波动最大的币种之一，涨逾1%并弹离近期所及四年低点，此前新西兰央行总裁惠勒的评论，让期待央行温和论调的投资者感到失望。美元指数上涨0.25%至93.826。

--国际油市：油价下滑结束四连涨，受需求疲弱和库存高企担忧拖累

原油价格下跌，因对于全球需求和高库存的担忧再起，遏制了油价的涨势。过去四个交易日油价累计涨幅达到了约19%。0814GMT，布兰特原油期货下滑0.44美元，报每桶57.47美元，周二涨幅近6%。美国3月原油期货跌0.92美元，报每桶52.13美元，周二涨幅达7%。

--全球金市：黄金小幅走高，但股市上涨限制金价涨幅

金价小幅上涨，不过希腊计划结束与国际金主之间的僵局，提振风险偏好，限制黄金涨幅。0816GMT，现货金上涨至每盎司1,264.20美元，周二下跌1.2%，为五日来第四次下跌。

--金属期市：伦铜走势拉锯力守上日强劲涨幅，抵抗油价下跌拖累

伦敦期铜亚洲尾盘小跌，盘中呈拉锯走势，大致守住上日创下的2013年年中以来最大涨幅。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%，至5,656美元。上海期交所主力期铜合约结算价上涨1.8%报每吨41,160元人民币(6,589美元)，受中国出台新的经济刺激举措的前景所助。(完)

(整理 艾茂林；审校 王兴亚)

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