《路透晚报》--2月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--西班牙经济部长称，希腊仍有望同欧盟伙伴国达成协议

西班牙经济部长德金多斯表示，希腊将能够同欧洲伙伴国达成协议，且任何动荡对西班牙的风险都不大。德金多斯称，目前还不清楚希腊反节支新政府的债务提议，但只要符合欧元区规定，他认为还是能够同希腊达成一致的，而且希腊退出欧元区并不是一个选项。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼被引述指称，假如希腊与国际债权人达成新的纾困协议，欧洲央行可能再度接纳希腊债券以提供融资。

--美国1月非农就业市场料持坚，未受经济放缓影响

美国1月就业成长可能将维持坚稳，薪资料将回升，支持了消费者仍有足够能力推动经济度过艰难时期的观点。根据路透对分析师的调查，1月非农就业岗位可能增长23.4万个；而12月为增长25.2万个。若果真如此，将是连续第12个月就业岗位增幅超过20万个，时间跨度为1994年以来最长。1月失业率预计将持稳于六年半低点5.6%。

--澳洲央行称，经济面临多重不确定性为2月降息主因

澳洲央行在季度报告中对经济提出更为黯淡的评估，并称经济成长可能在较长时间内低于趋势水平，这是该行本周再次降息的理由。央行同时强调经济面临一连串的不确定性，不仅仅是油价崩跌及汇率贬值对国内经济活动及通胀的冲击而已。

“新的信息表明，消费和非矿业投资的增长可能要比之前预期得更晚。液化天然气生产则可能会较之前的预估逐步增加。出口物价下降预计将打压相关收入和活动的成长。”澳洲央行表示。“因此，目前整体经济成长预计将保持在低于趋势的速度。维持在这一速度的时间要比早前的预估久一些。”

--韩国计划放松对海外举债的管制，为美国可能升息作准备

韩国企划财政部副长官Joo Hyung-hwan表示，该国计划放松对金融机构海外举债的一些管制，年期超过一年的外币债务将不再包括在2011年开始实施的银行税规则范围之内；债务税制度将扩大范围，把信贷机构、券商及保险公司包括在内。外界将此举视为对美国可能升息作准备。

--沙特下调3月对亚洲买家的原油官方售价，为至少12年来最低

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将3月出售给亚洲买家的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较2月下调0.90美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水2.30美元，贴水幅度为2003年路透开始有该数据以来最大。同时上调了对欧洲和美国买家售价。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，但美国公布就业数据前市场气氛谨慎

日本股市周五收高，此前油价反弹；但投资者在今日稍晚美国就业数据出炉前保持谨慎，该数据或将为美联储的升息计划时间表提供线索。日经指数收高0.8%至17,648.50点，本周累计下跌0.1%。东证股价指数上涨0.5%至1,417.19点。

--中国股市：沪综指收挫1.9%至近一个半月新低，次新股普跌打击市场人气

沪综指收挫1.9%至近一个半月新低。分析师指出，今日多只次新股出现普跌且跌幅巨大打击市场人气，大盘延续前一交易日弱势下跌。技术面上看，沪综指跌破前期低点后下方缺乏实质支撑，中级调整特征已具备。沪综指收报3,075.91点，跌60.62点或1.93%，此前收盘高点为2014年12月26日的3,164.16点，本周该指数下跌4.19%。

--香港股市：收盘小幅下跌，受获利了结打压

香港股市小幅下跌，因投资者进行获利了结，中国人行本周稍早降准曾提振港股短暂上涨，但市场仍对中国经济状况持谨慎看法。恒生指数下跌0.4%至24,679.39点，恒生国企指数下跌0.8%至11,697.32点。

--汇市：美元指数小涨，静待美国就业和薪资数据

美元指数小幅上涨，投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据，以寻找美联储升息时间的进一步线索。就业数据若强劲，同时薪资增长反弹，将利好美元，提振对美联储可能考虑最早在年中升息的预期。美元指数上涨0.1%，至93.665。美元/日圆走势受限，报117.30。

--国际油市：油价再涨2美元，但反弹速度料不会很快

原油价格每桶涨约2美元，继续从上周触及的近六年低位反弹，不过反弹速度料不会很快，因全球库存上升，且石油输出国组织(OPEC)供应稳定。0855GMT时，指标布兰特原油期货上涨2美元至每桶58.57美元，美国3月原油期货上涨2美元至每桶52.48美元。

--全球金市：金价持稳观望美国数据，但恐创七周以来最大周线跌幅

金价持稳，稍晚将有重要的美国就业数据，但金价本周恐将创下近两个月来最大单周跌幅，年初曾强劲上涨。0848GMT，现货金涨至每盎司1,266.30美元。金价本周迄今已跌1.2%，恐录得12月19日止当周以来最大单周跌幅。

--金属期市：伦铜可能创2012年9月以来最大周涨幅，追随油价反弹之势

伦敦期铜小跌，等待美国就业数据；不过周线可能创逾两年来最大涨幅，搭上油价反弹的便车。0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%，报每吨5,685美元。上海期货交易所主力4月期铜攀升1.2%，至每吨41,670人民币。(完)

(整理 王兴亚；审校 白云)

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