《路透晚报》--2月6日

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--西班牙经济部长称，希腊仍有望同欧盟伙伴国达成协议
西班牙经济部长德金多斯表示，希腊将能够同欧洲伙伴国达成协议，且任何动荡对西班牙的风险都不大。德金多斯称，目前还不清楚希腊反节支新政府的债务提议，但只要符合欧元区规定，他认为还是能够同希腊达成一致的，而且希腊退出欧元区并不是一个选项。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼被引述指称，假如希腊与国际债权人达成新的纾困协议，欧洲央行可能再度接纳希腊债券以提供融资。
--美国1月非农就业市场料持坚，未受经济放缓影响
美国1月就业成长可能将维持坚稳，薪资料将回升，支持了消费者仍有足够能力推动经济度过艰难时期的观点。根据路透对分析师的调查，1月非农就业岗位可能增长23.4万个；而12月为增长25.2万个。若果真如此，将是连续第12个月就业岗位增幅超过20万个，时间跨度为1994年以来最长。1月失业率预计将持稳于六年半低点5.6%。
--澳洲央行称，经济面临多重不确定性为2月降息主因
澳洲央行在季度报告中对经济提出更为黯淡的评估，并称经济成长可能在较长时间内低于趋势水平，这是该行本周再次降息的理由。央行同时强调经济面临一连串的不确定性，不仅仅是油价崩跌及汇率贬值对国内经济活动及通胀的冲击而已。
“新的信息表明，消费和非矿业投资的增长可能要比之前预期得更晚。液化天然气生产则可能会较之前的预估逐步增加。出口物价下降预计将打压相关收入和活动的成长。”澳洲央行表示。“因此，目前整体经济成长预计将保持在低于趋势的速度。维持在这一速度的时间要比早前的预估久一些。”
--韩国计划放松对海外举债的管制，为美国可能升息作准备
韩国企划财政部副长官Joo Hyung-hwan表示，该国计划放松对金融机构海外举债的一些管制，年期超过一年的外币债务将不再包括在2011年开始实施的银行税规则范围之内；债务税制度将扩大范围，把信贷机构、券商及保险公司包括在内。外界将此举视为对美国可能升息作准备。
--沙特下调3月对亚洲买家的原油官方售价，为至少12年来最低
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将3月出售给亚洲买家的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较2月下调0.90美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水2.30美元，贴水幅度为2003年路透开始有该数据以来最大。同时上调了对欧洲和美国买家售价。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收高，但美国公布就业数据前市场气氛谨慎
日本股市周五收高，此前油价反弹；但投资者在今日稍晚美国就业数据出炉前保持谨慎，该数据或将为美联储的升息计划时间表提供线索。日经指数收高0.8%至17,648.50点，本周累计下跌0.1%。东证股价指数上涨0.5%至1,417.19点。
--中国股市：沪综指收挫1.9%至近一个半月新低，次新股普跌打击市场人气
沪综指收挫1.9%至近一个半月新低。分析师指出，今日多只次新股出现普跌且跌幅巨大打击市场人气，大盘延续前一交易日弱势下跌。技术面上看，沪综指跌破前期低点后下方缺乏实质支撑，中级调整特征已具备。沪综指收报3,075.91点，跌60.62点或1.93%，此前收盘高点为2014年12月26日的3,164.16点，本周该指数下跌4.19%。
--香港股市：收盘小幅下跌，受获利了结打压
香港股市小幅下跌，因投资者进行获利了结，中国人行本周稍早降准曾提振港股短暂上涨，但市场仍对中国经济状况持谨慎看法。恒生指数下跌0.4%至24,679.39点，恒生国企指数下跌0.8%至11,697.32点。
--汇市：美元指数小涨，静待美国就业和薪资数据
美元指数小幅上涨，投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据，以寻找美联储升息时间的进一步线索。就业数据若强劲，同时薪资增长反弹，将利好美元，提振对美联储可能考虑最早在年中升息的预期。美元指数上涨0.1%，至93.665。美元/日圆走势受限，报117.30。
--国际油市：油价再涨2美元，但反弹速度料不会很快
原油价格每桶涨约2美元，继续从上周触及的近六年低位反弹，不过反弹速度料不会很快，因全球库存上升，且石油输出国组织(OPEC)供应稳定。0855GMT时，指标布兰特原油期货上涨2美元至每桶58.57美元，美国3月原油期货上涨2美元至每桶52.48美元。
--全球金市：金价持稳观望美国数据，但恐创七周以来最大周线跌幅
金价持稳，稍晚将有重要的美国就业数据，但金价本周恐将创下近两个月来最大单周跌幅，年初曾强劲上涨。0848GMT，现货金涨至每盎司1,266.30美元。金价本周迄今已跌1.2%，恐录得12月19日止当周以来最大单周跌幅。
--金属期市：伦铜可能创2012年9月以来最大周涨幅，追随油价反弹之势
伦敦期铜小跌，等待美国就业数据；不过周线可能创逾两年来最大涨幅，搭上油价反弹的便车。0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%，报每吨5,685美元。上海期货交易所主力4月期铜攀升1.2%，至每吨41,670人民币。(完)
(整理 王兴亚；审校 白云)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。