《路透晚报》--3月2日

图为透过放大镜看到的印尼货币及其他东南亚国家货币。 REUTERS/Edgar Su

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区2月制造业增长持稳，聘雇和出口升温

欧元区2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.0，齐平1月的六个月高点，因欧元疲软提振出口订单，且聘雇加速。

德国2月制造业PMI终值升至51.1，因新订单强劲。

法国2月制造业活动进一步放缓，PMI终值降至47.6。

意大利2月制造业PMI升至51.9，为五个月来首次扩张。

瑞士2月PMI降至47.3，路透调查预估为47.0。1月为48.2。

--恩智浦将收购飞思卡尔，新公司估值超过400亿美元

芯片制造商恩智浦半导体(NXP)已同意收购飞思卡尔半导体(Freescale)，合并后公司的估值超过400亿美元。这笔交易将打造一家在汽车和工业半导体市场领先的企业。

两家公司预计今年下半年完成交易。恩智浦将从资产负债表拨款10亿美元现金、10亿美元新债以及约1.15亿股为该交易提供资金支持。飞思卡尔股东将在合并后公司持股约32%。

--三星电子发表Galaxy S6手机，挑战苹果

韩国三星电子发表最新款智能手机：Galaxy S6及其曲面版，冀望助其从苹果手中夺回全球智能手机市场王座。新款手机外壳采用航空级金属，机身纤薄。三星在世界移动通信大会上推出的Galaxy S6，将于4月10日上市，这是该公司历史上最重要的产品发布之一。Galaxy S6以及Galaxy S6 Edge均将采用三星的新型64位元14纳米(奈米)Exynos处理器三星电子周一股价大涨4.9%。

* 另据Electronic Times报导，韩国LG显示器和三星电子旗下的显示器制造部门将为苹果智能手表供应屏幕。

--日本第四季企业资本支出增速放缓，暗示经济或遭遇阻力

日本去年第四季企业资本支出较上年同期增长2.8%，增速较第三季的5.5%放缓，令企业投资力道出现疑虑。企业资本支出是刺激经济增长关键，该数据将用于计算3月9日出炉的国内生产总值(GDP)修正值。

另一份数据显示，2月日本制造业活动连续九个月扩张，但扩张速度略为放缓，因国内订单失去些许动能，但海外出口需求更加强劲，表明制造业将持续扩张。Markit/JMMA日本2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.6，略高于初值的51.5，但低于1月的52.2。

--韩国1月工业生产环比降幅为六年来最大，显示经济复苏道路坎坷

韩国1月工业生产创六年来最大降幅，不过前月增长异常强劲，该数据凸显韩国经济复苏的不均衡。韩国企划财政部将数据疲软归因于一次性因素，包括汽车厂商提前出货以提振年底表现，以及假日因素，这些因素影响消退后产出料继续复苏。1月工业生产经季节调整后较前月下滑3.7%，为2008年12月下滑10.5%以来最大环比降幅。路透调查预估中值为下降0.1%。

一项民间调查显示，韩国2月制造业活动和新出口订单均连续第二个月增长，引燃韩国经济反弹的希望。Markit Economics数据显示，汇丰/Markit韩国2月经季节调整的制造业PMI为51.1，齐平1月创下的20个月高位。

韩国央行数据显示，韩国1月经季节调整后经常帐盈余跳增至纪录高位107.3亿美元。

--澳洲2月TD-MI通胀指标降至五年低点，暗示央行或有降息空间

澳洲一项民间通胀指标显示，2月通胀速度放缓至逾五年来最慢，暗示本周央行或许有进一步降息的空间。澳洲2月TD-MI通胀指标较前月持平，1月为小幅上升0.1%。2月指标的按年升幅降至1.3%，为2009年10月以来低点，远低于澳洲央行2-3%的目标区间。

澳洲统计局公布第四季企业库存意外下滑，且看来将使得经济成长幅度因此少掉约0.75个百分点后，随后澳元脱离高位。澳洲将在周三公布第四季GDP数据。第四季企业库存经季节调整后较上季下降0.8%，路透调查预估为升0.1%。

--印度央行与财政部同意引入通胀率目标

印度央行和财政部已经同意，引入通胀率目标机制，以控制该国长期以来物价急剧上升的状况，这将是印度经济改革开放20多年来对货币政策的最大改变。根据财政部网站文件，央行和财政部设定截至2017年3月止财年的通胀率目标为4%，上下浮动两个百分点，从2015/16财年起，如果消费通胀率连续三季超过6%或低于2%的话，央行将被视为没有达标。

[市场摘要]

--日本股市：创15年最高收位，因日圆走软且中国降息

日股周一收盘创15年新高，之前中国周末降息，提振风险偏好，且日圆走软；但涨幅受限，因投资者警惕市场可能过热。日经指数收高0.2%至18,826.88点，为2000年4月以来最高收位。东证股价指数收升0.1%报1,524.97点，成交21.7亿股，为三周来最低。

--中国股市：沪综指收升续创一个月新高，降息利好落地大盘反应偏温和

中国股市沪综指收创一个月新高。分析师指出，央行周末降息虽对股市有正面影响，但此前大盘连续上涨已隐含了对此预期，降息消息出台属市场预期之中，故今日盘面对此反应偏温和。沪综指收报3,336.28点，涨25.98点或0.78%。

--香港股市：恒指微升，受益于中国降息

港股微升，之前中国人民银行降息以支撑放缓的经济。恒生指数升0.3%报24,887.44点；恒生国企指数涨0.2%报12,213.75点。

--汇市：美元全线上扬并触及11年高位，之前中国降息

美元兑一篮子主要货币触及11年高位，之前中国降息打压人民币和新兴亚洲货币，美元全线上扬。美元指数高见95.505，为2003年9月以来高点；0906GMT美元指数报95.369，欧元/美元报1.1189，微跌0.04%，美元/日圆报119.93，上涨0.35%。

--国际油市：油价跌逾1%，受美元走强及应面疑虑打压

油价跌逾1%，布兰特原油跌破62美元，受美元走强及利比亚原油产量增加的打压。0841GMT，布兰特原油下跌0.65美元或1.04%，报每桶61.93美元；美国原油下跌0.66美元或1.33%，报49.10美元。

--全球金市：金价触及近两周高位，中国降息料刺激国内需求

金价升至近两周高位，中国需求旺盛予以支撑。之前中国周末降息以支撑经济，一些分析师称此举可能也有利金价。0837GMT，现货金升至每盎司1,218.30美元，略低于日高1,223.20美元，此为2月17日以来最高。

--金属期市：中国降息支撑伦铜触及近两个月高位，但需求疑虑限制涨势

伦敦期铜触及近两个月高位，因中国周末 降息，但有关需求脆弱的疑虑限制涨势。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.84%，报每吨5,944.50美元，稍早一度升至5,960美元，为1月13日以来最高。上海期货交易所交投最活跃的5月合约一度触及43,280元人 民币，亦为1月13日以来高点，终场收高1.2%，报43,200元人民币。(完)

(整理 张若琪 审校 蔡美珍)

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