《路透晚报》--10月14日

2016年10月11日，印尼雅加达，一名男子经过三星Note 7的广告。三星电子周五表示，未来两季因终止容易起火的Note7智能手机产销，对营业利润的冲击约为30亿美元。 REUTERS/Beawiharta

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--三星下修财测，Note7危机带来53亿美元重伤害

韩国三星电子周五表示，未来两季因终止容易起火的Note7智能手机产销，对营业利润的冲击约为30亿美元。就此财测来看，这家全球智能手机龙头业者蒙受Note7机体过热事件的损失约为53亿美元。三星电子周五发布声明指出，预期今明两季对获利的冲击约在3.5万亿韩元上下，其中10-12月季度的影响约为2.5万亿韩元，2017年第一季的影响约为1万亿韩元(9亿美元)。为了弥补损失的收入，三星表示将扩大盖乐世(Galaxy)S7和S7 edge手机的销售，并“大幅调整”质量保证程序，以提高产品的安全性。

--中化在与中国化工集团磋商合并事宜

据三名消息人士表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。消息人士称，这个方案由中央政府提出，目的在于减少国有企业数目，并打造规模更大、在全球更具有竞争力的企业。一名直接了解情况的消息人士称，两家公司的管理层本周稍早举行了会议，讨论合并事宜。

--英国8月建筑业产出意外下滑，国家统计局称与公投退欧无关

英国8月建筑业产出意外下滑，基础设施项目产出降幅居前，但英国国家统计局称，建筑业产出下滑似乎与6月公投退欧无关。8月建筑业产出较前月下降1.5%，7月修正后为上升0.5%。路透访问的分析师预期8月建筑业产出较前月上升0.2%。“由于本月的指数下跌是因基础设施引起，看起来退欧后的不确定性不大可能产生影响，”英国统计局统计员Kate Davies表示。

--沙特阿拉伯及软银计划建立规模达1,000亿美元的科技基金

沙特阿拉伯及日本软银集团表示，将创立一家科技投资基金，规模可能扩大到1,000亿美元，目标是成为全球最大私募股权基金之一。软银声明称，沙特主要主权财富基金--公共投资基金(The Public Investment Fund,PIF)将成为牵头投资伙伴，未来五年可能最多投资450亿美元，而软银预计将投资至少250亿美元。另有几家大型投资机构也在磋商参与事宜，或许使基金总规模高达1,000亿美元。不过具体是哪些投资机构则尚未披露。

--新加坡央行维持政策不变，尽管经济意外萎缩

新加坡金管局如预期维持货币政策不变，尽管第三季经济意外大幅萎缩。金管局表示，当前汇率政策区间能够适应近期通胀和经济成长疲软的情况。不过，一些分析师认为不能排除未来数月放宽政策的可能性。初步数据显示，新加坡第三季国内生产总值(GDP)经季节调整的环比年率为萎缩4.1%，路透访问分析师的预估中值为成长0.3%。金管局维持政策区间宽度和中点不变，并维持坡元名义有效汇率(NEER)区间斜率为零。金管局决定以及GDP数据公布后，坡元/美元略上涨，最新报1.3851坡元，当日上涨0.3%。

--澳洲央行称金融体系能应对可能的冲击，但需关注楼市风险

澳洲央行表示，澳洲金融体系能够应对可能发生的冲击，但楼市和资源行业风险升温值得密切关注。澳洲央行在长达52页的半年度银行业体质报告中，强调了国内外面临的风险。澳洲央行指出，中国债务增加是一个关键的风险因素，若出现一连串违约将扰乱中国经济。澳洲央行警告，在国内方面，一些内城区的新公寓供应畅旺，引发了明显的供应过剩风险。

[市场摘要]

--日本股市：震荡收高，迅销跳涨5%提振大盘

日本股市日经指数周五在震荡交投中收高，权重股迅销的强劲涨势抵消了隔夜美国股市走软带来的负面人气。日经指数收高0.5%，该指数周线几近持平。东证股价指数涨0.4%至1,347.19点。JPX-日经400指数升0.3%至12,046.36点。

--中国股市：沪综指震荡微幅收升，中字头个股领涨大盘

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，今日大盘低开后逐级探底，在触及60日均线后获得支撑，午后指数震荡回升尾盘翻红，中字头个股领涨。由于节后资金面仍偏紧，外围市场表现动荡，料后市调整压力有待进一步释放。沪综指收报3,063.81点，涨2.46点或0.08%，该指数本周累计上涨1.97%，两个月最大单周涨幅；上证A股今日成交1,636亿元人民币。

--香港股市：收高， 中国内地CPI和PPI数据双升缓解通缩疑虑

香港股市收高，此前中国公布的9月生产者物价指数(PPI)为近五年来首度攀升，舒缓了中国矿企和制造商的部分压力，不过港股周线收低。恒生指数收高0.9%，报23,233.31点。恒生国企指数涨1.1%，报9,601.40点。本周恒指累计下滑2.6%，为一个月来单周最差表现。

--汇市：美元料录得周线涨幅，投资者等待经济数据和叶伦讲话

美元上涨，追随美国公债收益率的涨势，本周料录得周线涨幅，投资者等待美国零售销售数据及美联储官员的讲话，这些经济事件或许会夯实年底前升息的预期。由于风险偏好升温，避险货币日圆和瑞郎承压。美元指数涨0.4%至97.874，本周以来涨1%，本月以来已涨逾2%。美元兑日圆涨0.5%至104.25日圆，本周迄今上涨1.2%。欧元兑美元下滑0.3%至1.1024美元，本周迄今跌1.6%。

--欧元债市：欧元区公债收益率小涨，等待美联储主席叶伦讲话

欧元区公债收益率(殖利率)小幅上涨，市场等待美联储主席叶伦的讲话。投资者希望从中获得有关美联储12月升息可能性的进一步线索。德国10年期公债收益率上涨1.2个基点至0.05%。

--国际油市：美国能源市场趋紧助力油价小涨，但OPEC减产疑虑笼罩市场

油价小涨，因美国能源市场趋紧，且技术指标吸引金融人士买兴。不过有关减产行动是否可行的疑虑，仍让市场承压。0833GMT，布兰特原油报每桶52.39美元，较上日结算价涨0.36美元或0.69%。美国原油期货报每桶51.01美元，较上日结算价升0.56美元或1.11%。

--全球金市：金价微跌，因股市和美元上涨

黄金微跌，因股市上涨，且美联储年底前可能升息的预期提振美元。0834GMT，现货金下跌0.11%，报每盎司1,256.09美元。黄金本周料收平。美国期金跌0.1%，报每盎司1,256.80美元。

--金属期市：伦敦期铜处于一个月低位附近，期锌周线料大跌

伦敦期铜在近一个月低位附近徘徊，此前中国不佳的贸易数据刺激了对其需求的担忧；同时期锌和期铅因供应增加，周线可能大跌。0836GMT，LME三个月期铜跌0.13%至每吨4,706.00美元。沪铜缩减跌幅至约1.3%，报每吨37,370元人民币。LME期锌及LME期铅分别上涨约0.5%，但周线仍料将下跌超过3%。(完)