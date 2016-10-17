《路透晚报》--10月17日

图为日本央行总部。日本央行周一在季度报告中维持九个地区中六个地区的经济评估不变，调降一个地区的经济评估，上调其余两个地区的经济评估。 REUTERS/Yuya Shino/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持九个地区中六个地区的经济评估不变

日本央行周一在季度报告中，维持九个地区中六个地区的经济评估不变。其调降一个地区的经济评估，并上调其余两个地区的经济评估。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行将在必要时调整货币政策以达成2%的通胀目标，关注经济、物价与金融形势的发展。

--美国波士顿联储总裁预计明年中通胀超目标，迫使联储加快升息

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，预计明年年中时失业率将降至4.7%，通胀率超过美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%的目标，可能令决策者不得不加快升息步伐，从而让复苏受阻。

--韩国企划财政部官员称今年该国增长仍料达预期，尽管三星Note7停售带来下行风险

韩国企划财政部官员Lee Chan-woo指出，韩国今年经济增速仍料能达到政府预期，尽管近来现代汽车的罢工及三星电子智能手机停售可能对经济构成下行风险。他周一在新闻简报会指出，三星电子的问题可能对韩国经济增长产生负面影响，尤其是在第三和第四季。现代汽车发生的罢工是更大的风险。他说今年经济增长可能轻松达到政府预测的2.8%，明年可能超出这个水平。

--金融时报称英国考虑继续缴纳欧盟预算，以获取单一市场准入

根据金融时报的报导，根据英国政府当前正在讨论的计划，英国可能会在退欧后继续支付数十亿英镑欧盟预算，以维持伦敦金融城及其他行业的欧盟单一市场准入权。该报周一称，为了争取单一市场准入，特雷莎梅并未排除未来向欧盟缴费的可能性。报导称，在承认彼此监管制度“等效性”的任何协议中，金融业是最可能受益的行业之一。

--路透短观调查显示，日本10月制造业景气判断指数上升，但服务业下降

路透短观调查显示，日本10月制造业信心连续第二个月上升，触及半年高位，不过服务业信心触及三年半低位，凸显经济复苏的不均衡。路透短观调查还发现，未来三个月制造业信心料降至零，不过非制造业料反弹。10月制造业景气判断指数从前月的正5升至正10，受材料业和食品加工业推动，因日圆上涨使得进口成本降低，且大宗商品价格走跌，都令这些业者受益。但1月制造业景气判断指数料降至零。

10月服务业指数降至2013年2月以来低位，当时央行在两个月后推出了积极但迄今效用不大的刺激措施。1月服务业指数料将反弹至正22。

--伊朗石油部长称希望11月OPEC会议达成协议

伊朗石油部长尚甘尼表示，他希望石油输出国组织(OPEC)在11月达成协议抑制石油产量。他在一场石油会议间隙被记者问到是否看好下个月达成协议，他回道：“希望如此”。当问到目前伊朗石油产量是否已提升到足以加入OPEC协议时，他表示：“我们应该在11月决定每个国家应生产多少。”

但伊朗副总统Eshaq Jahangiri表示，为了利用石油收入来发展国家，伊朗必须收复在全球油市的市场占有率。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数随美元持稳而收高，东京电力大幅下挫

日本股市日经指数周一震荡收高，美元兑日圆持稳，而东京电力股价暴跌，之前日本一名反对核能的候选人周日赢得一场地方选举。日本股市盘中一度跌至平盘下方，当时美元跌破104.00，但随着美元兑日圆反弹，股市重拾升势。日经指数收高0.3%至16,900.12点。东证股价指数上涨0.4%至1,352.56点，JPX-日经400指数收高0.5%，报12,102.44点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，B股指数大幅跳水拖累大盘走弱

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日市场早盘窄幅整荡，14:00点后B股指数大幅跳水，盘中跌幅一度达到逾6%，拖累沪综指扩大跌幅。尽管钢铁有色等资源类股走势较为活跃，但市场仍缺乏量能支持，料后市续以整理走势为主。沪综指收报3,041.17点，跌22.64点或0.74%，上证A股今日成交1,794亿元人民币，上日为1,636亿元。中国股市沪B指午后跳水，收跌逾6%。交易员指出，人民币兑美元汇率今日再度下行，投资者担忧这种贬值趋势将持续，将会拖累以美元计价的上海B股，午后抛盘突然增强，B指滚雪球式下跌。

--香港股市：收跌至近一个半月低位，等待本周一系列中国经济数据出炉

香港股市跌至近一个半月低位，因为在本周公布一系列中国经济数据前，市场弥漫谨慎情绪。投资者希望本周中国数据可更清晰地描绘该国经济情况。恒生指数收低0.8%至23,037.54点；恒生国企指数跌0.6%至9,541.08点。

--汇市：欧元在1.10美元下方持稳，市场关注欧洲央行会议

欧元持稳，市场等待本周四的欧洲央行(ECB)会议，预计决策者将开始考虑缩减明年向欧元区挹注的紧急流动性。美元指数已经创下逾一年来的最佳双周表现，自10月初以来上涨了2.5%，但美国公债收益率上涨，或显示美元动能耗尽。而欧洲方面，ECB预计仍会在某个阶段宣布将量化宽松计划延长到明年3月以后。

欧元/美元在伦敦盘初上涨0.1%。上周曾一度跌破1.10，为近三个月首次。美元指数涨0.1%至98.104，之前一度触及3月10日以来高点98.158。

--欧元债市：德债收益率触及6月以来最高位，焦点转向欧洲央行本周会议

德国公债收益率升至近四个月以来的最高位，追随美国和英国公债收益率的走升之势，因市场焦点转向本周的欧洲央行(ECB)会议，届时可能提供更多有关公债购买计划的指引。德国10年期公债收益率上涨逾3个基点，触及0.095%，为6月来最高，跟随美债收益率涨势。

--国际油市：油价下跌，受美国活跃钻机数上升和美元走坚拖累

国际油价下跌，在全球经济增长放缓有可能蚕食能源消费的背景下，美国活跃钻机数上升、美元走坚以及石油输出国组织(OPEC)产出创下纪录高位均构成拖累。0830GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶51.89美元，较上日结算价小跌0.06美元。布兰特原油小跌0.03美元至每桶51.92美元。

--全球金市：金价小升，受逢低买盘和美元削减涨幅的支撑

黄金微跌，因股市上涨，且美联储年底前可能升息的预期提振美元。0858GMT，现货金涨0.2%，报每盎司1,252.58美元。黄金本周料收平。美国期金跌0.2%，报每盎司1,253.30美元。

--金属期市：伦铜脱离一个月低点，叶伦讲话支撑投资者对大宗商品的偏好

伦敦期铜守在一个月低点上方，之前美联储主席叶伦的讲话暗示，美联储可能在更长时间内坚持宽松货币政策立场，这支撑投资者对大宗商品的偏好。0904GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.29%，报每吨4,688.90美元，上交易日为下跌0.8%，触及9月12日以来低位4,623.25美元。(完)