《路透晚报》--10月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本船运三巨头决定合并集装箱运输业务

日本最大的三家船运公司周一宣布，将各自的集装箱(货柜)运输业务合而为一，合并后的运输能力居行业第六。日本邮船、商船三井及川崎汽船宣布将组成集装箱运输合资企业，每年可获得成本效益约1,100亿日圆(10.5亿美元)。新合资企业将于2017年7月1日设立，2018年4月投入运营，日本邮船持股38%，商船三井和川崎汽船分别持股31%。三家公司的股价盘中跳涨近10%。

--德国9月零售销售创两年来最大降幅

德国9月零售销售创两年来最大降幅，浇灭了民间消费将继续支撑德国经济增长的希望。德国9月实质零售销售意外较前月减少1.4%。路透调查预估为增长0.2%。分项数据暗示，实质零售销售下滑主要因9月天气异常温暖。这抑制了冬季服饰和鞋类的销售。

--星展集团拟收购ANZ资产，扩大亚洲私人银行业务

新加坡星展集团(DBS Group)计划收购澳新银行(ANZ)在亚洲五个市场的财富管理和零售业务。这是星展集团大力扩展私人银行业务行动的一部分，也是澳新银行首次从亚洲市场大规模撤退。这些在新加坡、香港、中国大陆、台湾和印尼的业务，将以大约1.1亿坡元(8,000万美元)出售。

--日本9月工业生产迟滞，显示经济可能正在失去动能

日本9月工业生产迟滞，显示经济或许因消费者支出和出口疲弱而正在失去一些动能。另一份数据显示，9月零售销售降幅超乎预期，进一步证明民间消费仍在拖累经济成长。9月工业生产较前月持平。路透调查分析师预估中值为上升1.0%。9月零售销售较上年同期下降1.9%，降幅略大于市场调查预估中值的下降1.8%。

企业财报；

--Panasonic调降全年营业利润展望，因日圆走强、智能手机与个人电脑部件销售下滑、及太阳能发电系统需求趋软。

--本田汽车全年营业利润预估上调8.3%，公司预测销售、尤其是亚洲地区的销售增长，将抵消日圆走强的影响。

--日本东芝将4-9月的上半财年营业利润预估从之前的700亿日圆上调至950亿日圆(9.06亿美元)，这是一个月左右时间里的第二次上调。上调获利预估是因为中国智能手机生产商对芯片需求强劲，刺激手机用闪存芯片的价格上涨，此外个人电脑和游戏设备用硬盘驱动器销售稳健。

--索尼下调年度获利展望，归咎于旗下电池业务出售相关的损失。市场原本预期在PlayStation 4强劲销售动能以及虚拟现实耳机推出的提振下，该公司能够上调财年获利预估。索尼表示，同意以约175亿日圆出售其电池业务，并预计认列330亿日圆与该出售交易相关的减值费用。

--星展集团控股第三季净利小幅增加，符合市场预期，但其在石油及天然气行业曝险部位坏帐费用大增。

[市场摘要]

--日本股市：美国大选不确定性令日经指数小幅收低，但船运股大涨

日本股市日经指数周一下跌，因美国总统大选面临的不确定性升高，使得投资者保持谨慎；而日本大型船运公司股价跳涨，此前消息称他们将合并集装箱运输业务。日经指数跌0.1%至17,425.02点，本月累计涨5.9%。东京证交所一部10月成交额触及今年以来最低，成交量为2012年9月以来最低。

--中国股市：沪综指小幅收跌，避险情绪升温多空围绕3,100点展开争夺

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开低走后震荡回升，受避险情绪升温影响，黄金股逆势上扬。上周大盘一度冲击前期高点，但受制于量能萎缩和热点持续性较差，以及技术性阻力明显，沪综指重回3,100点和年线附近，多空围绕此位置展开争夺。沪综指收报3,100.49点，跌3.78点，或0.12%，该指数本月累计上涨3.19%。

--香港股市：月线结束连三涨，受美国大选不确定性和升息担忧拖累

香港指标恒生指数收盘几无变动，但10月月线下跌1.6%，结束三个月连涨局面，暗示自2月以来的强劲涨势正在失去动能。恒生指数收盘跌0.1%至22,934.54点；恒生国企指数涨0.5%至9,559.39点。

--汇市：美元脱离近期高位，FBI行动让美国总统选举产生不确定性

美元小涨，料录得月线涨幅，但仍低于近期高位，因美国联邦调查局(FBI)对民主党总统候选人希拉里的邮件使用情况发起新的调查，动摇了市场对于她将赢得总统选举的信心。0830GMT，美元指数涨0.13%至98.48，10月至今累计涨逾3%，有望与5月涨幅齐平，但已脱离上周二所及近九个月高位99.119。上周五FBI调查的消息传出后，尾盘美元大跌。

--欧元债市：德国10年期公债收益率料录得近四年来最大月线涨幅

德国公债收益率早盘持稳，继上周遭遇大举卖压后走势已经更趋稳定，但10月仍料录得2013年1月以来的最大月度跌幅。德国10年期公债收益率报0.17%，日内几无变动，已经脱离了上周五触及的近六个月高点0.217%。指标德债收益率本月有望上涨约29个基点，从而创下近四年来最大涨幅。

--国际油市：油价下跌，因非OPEC产油国未承诺加入减产

油价扩大跌幅，此前非石油输出国组织(OPEC)产油国未做出加入限产行动的明确承诺，这暗示他们希望OPEC先解决内部的分歧。0807GMT，12月布兰特原油期货下跌0.39美元，或0.78%，报每桶49.32美元。纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货下跌0.32美元或0.66%，至每桶48.38美元。

--全球金市：金价变动不大，市场关注美联储会议

金价变动不大，美元持坚。市场等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将召开的会议，以期寻找可能升息时间的线索。0808GMT，现货金跌0.18%至每盎司1,273.61美元；美国期金跌0.17%至每盎司1,274.60美元。

--金属期市：伦铜本月或收平，铝价则有望连续第二个月上涨

伦铜触及近三周最高，受中国需求强于预期提振，但月线料收平；期铝则追随煤价的涨势，有望连续第二个月收高。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及每吨4,852.5美元，为10月11日以来最高，上周五收高1.1%。0843GMT，该合约价格微升0.08%至每吨4,847美元。(完)