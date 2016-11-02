《路透晚报》--11月2日

2016年11月2日，韩国总统府提名新的总理与财长，任钟龙获提名财长兼副总理。图为任钟龙在新闻发布会上。 REUTERS/Kim Hong-Ji

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国大选选情胶着打压欧亚股和美元，避险资产上扬

亚洲股市周三跌至七周低点，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌逾1.2%至七周低位，欧洲主要股指开盘普遍走低，跌幅0.2-0.8%不等，美元处于守势，因迹象显示，在11月8日美国总统大选前选情胶着，投资者对此感到紧张不安。迹象显示，共和党候选人特朗普的落后差距可能正在缩小，市场开始重新斟酌他们长期以来对民主党候选人希拉里将获胜的预期，促使资金撤出风险资产，转投日圆和黄金等避险资产。

--韩国提名新总理与财长人选，检方申请拘捕总统丑闻案主角

韩国总统府提名新的总理与财长，将由金融服务委员会主席任钟龙为财长兼副总理，金秉准接任新总理。这是自从朴槿惠政府曝出总统密友干政丑闻以来最高层级的人事变动。但这次人事调整立即引发反对党的怒火，称朴槿惠是在试图转移外界对其政治危机的注意力。 另外，韩国检方已向法院申请拘捕总统丑闻案主角崔顺实，罪名是滥用权力及涉嫌诈欺。

--德国10月制造业PMI升至近三年高位

德国10月制造业增速升至近三年高位，因亚洲及美国需求增长，德国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为55.0，创33个月高点，9月为54.3。

--英国10月房价较前月持平，新增退欧后楼市降温迹象

英国房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，继此前15个月房价连续上涨之后，10月英国房价较前月持平，分析师的调查预估为上涨0.2%。10月房价较上年同期上涨4.6%，亦低于分析师预测的上涨5.0%，同比涨幅为1月以来最慢。这进一步增加了6月退欧后楼市降温的迹象。

--日本央行总裁黑田东彦称，不认为日债市场流动性大幅萎缩

日本央行总裁黑田东彦反驳了市场关于央行大举购债使债市流动性枯竭的疑虑。黑田东彦在议会被问及日本央行大规模刺激举措成本上升时表示，不认为市场流动性较历史水平大幅萎缩或市场功能大幅恶化。他暗示央行购债将继续以政府公债为主，市政债券的市场偏小，不适合央行购债计划。

企业财报：

--全球最大集装箱航运公司--马士基(Maersk)第三季获利骤降44%，不及预期，受行业运力过剩拖累。该公司维持对全年获利的预估不变，预计基本获利将远远低于去年的13亿美元。

--日本马自达调降全年获利预测，预期强势日圆的打击将大于先前估计。马自达预计本财年营业利润将达1,500亿日圆，低于先前预测的1,700亿日圆。马自达目前预计全年净利1,000亿日圆，较上年度下滑25.5%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌1.8%至两周低点，美国大选不确定性令市场不安

日本股市日经指数周三跌至两周低点，围绕美国总统大选的忧虑令全球市场畏缩不前，与此同时日圆走强则加剧了谨慎人气。日经指数下跌1.8%至17,134.68点，为10月19日以来最低收位，并创下8月初以来最大单日跌幅。

--中国股市：沪综指收跌，恒大系清仓梅雁吉祥打击举牌概念股

沪综指收跌。分析师指出，隔夜美元指数再现大幅调整，市场避险情绪升温。今日大盘低开低走，恒大系清仓梅雁吉祥的消息则对举牌概念股形成打击，带动大盘震荡回落。沪综指收报3,102.73点，跌19.71点，或0.63%。

--香港股市：恒指收跌1.5%至逾两个月低位，受美国大选不确定性拖累

香港股市收于逾两个月以来的最低点位，追随全球风险资产的跌势，因美国下周的总统大选存在不确定性。恒生指数收跌1.5%至22,810.50点；恒生国企指数收跌1.9%至9,519.87点。

--汇市：美元下滑，美国大选选情紧绷令投资者感到不安

美元下滑，因美国总统大选益发看来难分轩轾，投资者深感不安，从而加剧对避险日圆的需求。欧元兑美元涨0.4%，触及三周高位1.1099美元。美元兑日圆延续隔夜跌势，下滑0.5%至10月21日以来低位103.57日圆。瑞郎兑美元攀升0.4%至0.9719，过去一周涨幅达到近3%。

--欧元债市：德债收益率下跌，美国大选不确定性促使投资者寻求避险

德国公债收益率下跌，因围绕下周美国总统大选的不确定性让投资者感到不安，纷纷买进公债寻求避险。德国10年期公债收益率下滑5个基点至0.13%。与此同时，较低评级的西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率小幅上涨。

--国际油市：油价连续第四日下跌，API数据显示美国原油库存意外大增

油价连续第四日下滑，紧张不安的投资者等待今日稍晚出炉的美国官方库存数据。此前行业数据显示美国原油库存意外大幅增加，凸显出全球原油供应持续过剩。0848GMT，美国原油期货下跌0.53美元或1.14%，至每桶46.14美元。周二跌0.19美元至46.67美元。布兰特原油下跌0.49美元至47.65美元，接近上交易日触及的一个月低位47.72美元。

--全球金市：金价触及一个月高位，投资者担心美国选情

金价触及一个月高位，因投资者越加担心全球经济前景，而且在有迹象显示美国选情更加紧绷之际，投资者开始寻找避险资产。0845GMT时，现货金涨0.73%至1,297.25美元。美国期金上涨0.8%，报每盎司1,298.3美元。

--金属期市：伦敦期铜回落，但中国数据强劲支撑市场

伦敦期铜从隔夜的大涨中回跌，而上海期铜则在尾盘下跌，之前中国经济数据表明工业金属需求强劲，对上海期铜构成支撑。0844GMT，LME三个月期铜跌0.68%至每吨4,886.5美元，从周二触及的8月初以来最高位4,922美元回落。上海期货交易所交投最活跃的期铜跌0.1%至每吨38,570元人民币(5,701美元)。(完)