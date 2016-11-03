（更正）《路透晚报》--11月3日

(更正：因英文原文有误，第二则新闻中埃及镑贬值幅度改为“32.3%”，非“47.7%”)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚股和美元呈守势，戒备美国大选风险

国际股市与美元周四皆呈守势，因美国总统大选两位候选人的支持率咬得很紧，美股标普500指数创出五年来最长连跌走势，投资者纷纷逃往避险资产。主权债、黄金和瑞郎受到青睐，就连美国12月升息的可能性上升也没有支撑起美元。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在平盘附近波动，欧洲主要股指先跌后涨，但升势受限。

--埃及央行上调指标利率300个基点，并实施浮动汇率

埃及央行实施浮动汇率，埃及镑兑美元指导汇率设定在13，较先前贬值32.3%，并加息300个基点，以平衡外汇市场。埃及股市蓝筹股指数开盘后飙升逾8%，许多股票都触及10%的涨停位。自3月以来，埃及镑兑美元被设定在8.8，但最近几个月，由于该国美元短缺，导致该货币对面临巨大的下行压力。

--韩国总统前幕僚遭检方拘留，总理被提名人称总统可能遭调查

韩国检方称，周三晚拘留了青瓦台前政策调整首席秘书官安锺范，这是“亲信门”丑闻爆发后逮捕的第二人。检方曾表示正在调查关于安锺范被指控强制韩国大企业向非营利的基金会捐款。

韩国总理被提名人金秉准表示，他认为韩国总统朴槿惠可能会遭检方就“亲信门”丑闻进行的调查。过去从未有在任总统受到检方调查。一些反对党议员表示，当前的调查应该扩大至总统朴槿惠。

--印度对从中国进口的热轧钢产品征收临时反倾销税

印度政府称，已对从中国进口的热轧钢产品征收临时反倾销关税，以减少该类产品的进口，并保护本地钢厂，反倾销税将持续六个月。

--澳洲9月贸易逆差降至20个月低位，受助于大宗商品价格回升

数据显示澳洲9月出口较前月增加2%，受助于煤与金属价格劲扬，与此同时，贸易逆差减少为12.27亿澳元，降至20个月低点，且低于分析师预估的逆差17亿澳元。最新数据可能愈发令人认为，澳洲央行五年来的宽松行动或已告终。

企业财报：

--瑞士信贷第三季意外录得4,100万瑞郎净利，并表示已将主要与抵押贷款事项相关的诉讼拨备提高3.57亿瑞郎。瑞士信贷7-9月净利远远高于分析师平均预估的亏损1.2亿瑞郎。

--德国体育商品集团阿迪达斯(Adidas)第三季业绩再度表现强劲，但称由于采取了增强公司成长基础及重组锐步(Reebok)品牌的措施，将计提一次性成本。第三季净利增长15%至3.87亿欧元(4.3015亿美元)，营收增长14%至54亿欧元，分析师的平均预估分别为3.77亿和54亿。

--荷兰最大银行荷兰国际集团(ING)公布，第三季的基本净利为13.49亿欧元(14.9亿美元)，高于预估，该公司称因贷款持续增长，佣金和费用收入也上升。

--法国兴业银行(Societe Generale)第三季业绩优于预期，海外零售业务复苏和交易业务季度表现良好，帮助抵消国内营收下滑。法兴第三季净利下降2.4%至11.0亿欧元(12.2亿美元)，分析师原本平均预估为降至7.45亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市周四休市。日经指数上日收跌1.8%至17,134.68点，为10月19日以来最低收位，并创下8月初以来最大单日跌幅。

--中国股市：沪综指震荡收升，建筑板块和券商股领涨大盘

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，今日早盘低开后持续攀升，一度摸至3,140点位置，尾盘涨幅有所收窄。个股则现普涨，建筑板块和券商股领涨，但成交量未见明显放大。后市大盘仍面临诸多不确定因素，料股指在年线上方继续震荡拉锯。沪综指收报3,128.94点，涨26.21点，或0.84%。

--香港股市：恒指收于两个半月低位，美国大选相关忧虑打压人气

香港股市收于两个半月低点，因美国总统大选选情胶着所引发的市场忧虑，盖过了中国服务业数据乐观所带来的乐观氛围。恒生指数下跌0.6%至22,683.51点，恒生国企指数跌0.4%至9,482.01点。恒生指数今日的收位为8月11日以来最低。

--汇市：美元因总统大选紧张气氛下跌，关注非农就业数据

美元跌幅加深，因美国总统大选的局势盖过了美联储会议的影响，美联储决策者仍然暗示他们下月有可能升息。0845GMT，美元兑日圆下跌0.38%至102.90，徘徊在10月4日以来最低水平。美元指数跌0.13%至97.273。

--国际油市：油价走高，受尼日利亚石油管道被袭和美元走软支撑

原油期货价格走高，因尼日利亚石油管道遭到袭击，以及美元走软等因素支撑市场人气，使油价脱离五周最低水平。0859GMT，布兰特原油涨0.35美元至每桶47.19美元，涨幅0.7%。美国原油期货涨0.21美元至每桶45.56美元，涨幅0.49%。

--全球金市：现货金平盘附近震荡，美国总统大选前的避险买盘提供支撑

黄金在平盘附近波动，围绕美国总统大选结果的不确定性打压美元，并支撑对黄金的避险需求。0847GMT，现货金下跌0.33%至每盎司1,292.57美元。金价在上日曾触及1,301.76美元，为10月4日以来的最高位。

--金属期市：伦铜持稳于三个月高位附近，美国大选构成风险

伦敦期铜在8月初以来最高位附近持稳，美国总统选举选情胶着引发获利了结，但美元走弱及金属消费大国中国的经济讯息令人鼓舞，缓解了价格跌势。0852GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜微跌至每吨4,913美元，上日曾触及8月2日以来的最高水平4,923.50美元。(完)