《路透晚报》--11月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美安全顾问称，特朗普将日本首相安倍视为对抗中国的盟友

美国当选总统特朗普的一位安全顾问表示，特朗普将在下周与日本首相安倍晋三会面，这或许标志着特朗普开始与日本会谈，寻求日本的支持来对抗中国在亚洲不断增强的影响力。

安倍将于下周四在纽约与特朗普会面，随后将参加在秘鲁召开的亚太经济合作组织会议。上述顾问向路透表示，特朗普希望日本“在亚洲扮演更加积极的角色”。

--韩国央行连续第五个月按兵不动，因担忧政治不确定性

韩国央行连续第五个月维持政策利率不变，一如外界广泛预期，因全球不确定性增强及涉及总统朴槿惠的政治丑闻，可能意味着国内经济前路坎坷。本周稍早的美国总统大选中特朗普意外获胜构成长期风险，韩国央行将需要慎重关注。路透此前访问的27名分析师中，有26人预期央行将按兵不动，只有一人预计会降息至1.0%。韩国央行今日决议一如普遍预期，市场基本上未受影响。

--路透调查预计日本央行暂时不会放宽政策，虽特朗普胜选加剧不确定性

路透调查显示，日本央行料等到明年年中再采行进一步刺激举措，尽管特朗普当选美国总统增加经济前景不确定性。过去一周访问的分析师中有近90%表示，日本央行的下次政策行动将是推出进一步宽松举措。剩余受访者表示，央行可能会撤出超宽松货币政策。多数分析师是在美国大选结果出炉前对调查做出回复的。

--马来西亚与印尼市场震荡，特朗普当选引发投资者不安

东南亚新兴市场遇挫，特朗普当选美国总统造成的冲击波继续在全球回响。马来西亚与印尼央行均出手干预，试图阻止资金流出股市和债市。引发最新卖压的是，市场重新考量对于特朗普总体经济政策的预期。关于他的政策将会推升通胀和利率的普遍看法，促使投资者撤出新兴市场，买进美元资产。亚洲新兴市场尤其容易受到热钱流出的打击。在特朗普领导下，美国最终会采取什么样的整体国内及国际政策，存在很大的不确定性，这让投资者非常不安。

--德国10月HICP终值较上年同期升0.7%，为2014年10月来最高增幅

德国联邦统计局确认，10月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.7%，较前月上升0.2%。同比升幅创2014年10月以来最高。10月消费者物价指数(CPI)也确认为较上年同期上升0.8%，较前月 升0.2%。

另外还公布，10月趸售(批发)物价较前月上涨0.4%，较上年同期上升0.5%。9月为较前月增长0.4%，较上年同期下降0.3%。

--印尼央行副总裁称央行已出手干预汇市和债市，准备进一步行动

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara对记者表示，该行干预了汇市和债市，并称当局准备进一步抑制波动。今天稍早印尼卢比大幅下跌。Adityaswara说，“印尼央行同时出现在汇市和公债市场，”而且除了干预汇市，央行还“准备购买公债。”并称央行将维持卢比汇率以反映印尼经济基本面，但补充称外汇市场不会有任何交易限制。

--日本东芝第二季扭亏为盈，录得767亿日圆营业利润

日本东芝7-9月当季扭亏为盈，录得营业利润，受中国智能手机生产商对NAND闪存芯片需求旺盛推动。东芝第二季营业利润为767亿日圆(7.21亿美元)，上年同期为亏损826亿日圆。该业绩基本符合10月底修正后的预估。东芝本周将年度利润预期上调50%，现在预计利润为1,800亿日圆，上年为亏损7,087.4亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数的日线和周线都收高，得益于金融股的拉动

日本股市日经指数持坚，距离九个月高位不远。投资者寄望特朗普的政策可以提振成长，因此推高市场，之后又对涨势锁定获利。日经指数收高0.2%至17,374.79点，盘中一度涨至17,621.73点，为2月2日以来最高位。本周扬升2.8%，创下9月初以来最大周线涨幅。东证股价指数涨0.1%至1,378.28点，JPX-日经400指数升0.3%至12,383.44点。

--中国股市：沪综指续收创逾10个月新高，钢铁煤炭等蓝筹股领涨

中国股市沪综指收盘续创逾10个月新高，周涨幅为三个月来最大。沪综指收报3,196.04点，涨24.76点或0.78%，此前收盘高点为1月6日的3,361.84点；本周该指数累计上涨2.26%，为连五周走升。沪深300指数收报3,417.22点，涨0.78%。

--香港股市：恒指收低1.4%触及三个月低点，市场悲观预期GDP表现将疲软

香港股市跌至三个月低点，投资人等待稍晚公布的香港GDP数据，料显示第三季经济增速大幅放缓。恒生指数收跌1.4%，至22,531.09点，回吐周四涨幅，本周共跌0.5%。恒生国企指数收低1.2%，至9,433.37点，本周共跌0.6%。

--汇市：美元借特朗普当选之势大涨，兑日圆位于三个半月高点附近

美元兑日圆徘徊在三个半月高点附近，隔夜曾大幅上涨；市场预期特朗普政府可能采取财政措施刺激美国经济，并推高利率。0820GMT，美元兑日圆微跌至106.80，隔夜大涨至106.950日圆，为7月21日以来最高。

--国际油市：油价下滑，受燃油供应持续过剩打压

油价下滑，因市场再次关注燃油供应持续过剩。除非石油输出国组织(OPEC)和其他产油国大幅减产，否则这种过剩情况不会缓解。0823GMT，布兰特原油期货报每桶45.62美元，较上日结算价跌0.22美元。西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.30美元至每桶44.36美元，美国需求减弱带来压力。

--全球金市：金价或录得四周来首次周线下滑，特朗普经济政策受关注

金价亚洲时段保持动荡，或将录得四周来首度周线下跌，特朗普当选美国总统后，投资者继续揣摩美国经济前景。0824 GMT，现货金跌0.3%报每盎司1,255.86美元。稍早一度跌至逾三周低点1,250.70美元，随后又高见1,265.40美元。本周迄今金价已下跌逾3%。美国期金下跌0.86%至每盎司1,255.5美元，稍早一度下跌1.3%至四周低点1,250.40美元。

--金属期市：铜价继续上扬，有望录得1980年以来最大周度涨幅

伦敦期铜持续一周的急涨走势延续到周五，在特朗普意外赢得美国大选之后，铜价向1980年以来的最大周线涨幅迈进。美国总统大选结果出炉后，基金启动了一轮强力买盘，因市场认为基本面会有改善。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨4.18%至每吨5,835美元，上日为上涨3.5%。上海期交所期铜延续隔夜涨势，收盘大涨8.7%。(完)