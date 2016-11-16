《路透晚报》--11月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员：12月升息或足以使利率回到中性水准

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，升息一次或许就足以让美国利率回到中性水准，而升息时间可能就是下个月。美联储理事塔鲁洛称，特朗普当选可能已经在推高利率，令金融市场收紧，美联储在决定如何快速收紧货币政策时必须关注这些情况。

--澳洲第三季薪资增幅创纪录低点，对通胀构成下行风险

澳洲第三季薪资价格指数较前季仅上升0.4%，为1997年有数据记录以来的最小升幅。第三季薪资增幅创纪录最低，可能抑制消费者支出，并对决策者抱有的通胀终于触底的期望构成挑战。该指数较上年同期升幅放缓至1.9%，亦为纪录最低，并且不及分析师预估的2.0%。数据公布后，澳元/美元跌0.2%至0.7540，但银行间利率期货仍暗示2017年中以前降息的可能性只有16%。

--独家：马来西亚央行要求外资停止马币NDF交易

银行消息人士指出，马来西亚央行要求外资银行提供书面承诺，停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币。马来西亚央行已向外资银行发出一封格式信函，信中要求无条件承诺停止一切离岸马币NDF或离岸衍生性商品的交易。

--IEA预计2040年前原油需求不会见顶

国际能源署(IEA)预计，全球原油消费见顶的时间不会早于2040年，维持长期供需预估不变，尽管2015年巴黎气候变化协议生效。基于IEA提出的核心情景，石油需求到2040年将达到1.035亿桶/日，高于2015年的9,250万桶/日，并且印度将成为需求增长的主要来源，中国也将取代美国成为全球最大的石油消费国。

--新加坡金管局将启动针对银行间支付的区块链试点项目

新加坡金管局称，将同国内证交所和八家本土及外资银行启动试点项目，运用区块链技术来进行包括跨境外币交易在内的银行间支付。新加坡金管局局长孟文能说，该项目由R3区块链研究实验室和BCS Information Systems(BCSIS)提供支撑。此为新加坡金管局扩展数字货币应用迈出的第一步。

--Snapchat提交招股申请，或成为几年来最大规模IPO

消息人士称，简讯手机应用企业Snapchat已提交首次公开发行(IPO)申请，朝着创下2014年以来美国最大规模股票IPO案迈进一步。该公司最早可能于明年3月挂牌，估值介于200-250亿美元，从而成为继两年前中国电商巨头阿里巴巴1,709亿美元的上市案以来，规模最大的IPO。它也可能成为Facebook于2012年完成812亿美元IPO之后，规模最大的美国科技企业上市案。

[市场摘要]

--日本股市：日圆贬值协助日经收升1.1%，债券收益率上涨拉抬银行股

日股日经指数周三升至九个半月高位，日圆走软支撑出口股，日本公债收益率上涨提振银行股。日经指数收高1.1%至17,862.21点，创2月1日以来高位。东证银行股指数跳涨5.1%至1月以来最高位，因随着10年期日本公债收益率转为正值，预期收益率上涨将提高银行获利。东证股价指数涨1.3%至1,421.65点。

--中国股市：沪综指连两日小幅收跌，市场趋谨慎中小盘股显活跃

中国股市沪综指连两日小幅收跌。分析师指出，今日市场出现分化迹象，受前期主流板块调整拖累，大盘继续震荡整理，而中小盘股则开始活跃。面对3,200点整数关口，市场情绪日趋谨慎。沪综指收报3,205.06点，跌1.93点或0.06%；今日上海A股成交2,445亿元人民币，上日为2,666亿元。沪深300指数收报3,429.59点，跌0.01%。

--香港股市：小幅收低，金融及地产股领跌

香港股市收跌，交投清淡，稍早涨幅在尾盘回吐，因金融股下跌，且地产股因利率上升疑虑而连续第四天下滑。恒生指数收低0.2%，至22,280.53点，恒生国企指数跌0.4%，至9,368.54点。

--汇市：美元持稳接近11个月高位，欧元走势疲弱

美元指数持稳在略低于周二触及的11个月高位100.26，若突破100.51，美元指数将触及2003年4月以来最高。由于市场预计新政府将推高通胀，这可能促使美联储增加升息次数，美元兑欧元在伦敦盘初重拾升势，欧元兑美元盘初触及1.0700美元，创去年12月初以来最低水准。

--国际油市：油价先涨后跌，此前数据显示美国库存意外增加

原油期货价格先涨后跌，此前有行业数据显示，美国原油库存意外增加。0829GMT时，美国原油期货跌0.26美元至每桶45.55美元。该合约周二大涨5.8%至45.81美元，创4月初来最大单日百分比涨幅。布兰特原油期货跌0.23美元至每桶46.72美元。

--全球金市：现货金基本守住涨幅，因美元走软

黄金价格基本守住上日涨幅，因美元走软，但由于美联储升息可能性增加，缺乏进一步推高黄金的动能。0831GMT，现货金微跌0.03%，报每盎司1,227.56美元。黄金昨日上涨0.67%。美国期金升0.22%至每盎司1,227.2美元。

--金属期市：伦敦期铜连跌第二日，市场期待美国基础建设支出计划的细节

伦敦期铜连续第二日下跌，继上周触及逾一年高位后走势回落，投资者等待美国当选总统特朗普增加基础建设支出计划的细节浮出水面。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.31%，报每吨5,508美元，稍早曾跌逾1%至5,452美元，因美元走坚。上海期交所主力期铜合约收低0.8%，报每吨44,580元人民币。(完)