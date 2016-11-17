《路透晚报》--11月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日债收益率急升考验新政策框架，央行以特殊买债操作反击

日本央行周四实施特别固定利率购债操作，金额无限，为调整政策框架以来的首次。在特朗普意外赢得美国总统选举，带动日本公债收益率(殖利率)劲升之际，央行此举等于是向市场鸣枪示警。但日本央行的购债操作并未吸引任何卖家，因市场人士能够在市场上以更低收益率(即更高价格)卖出。不过日本央行的宣布似乎已达到推低短天期收益率的目的。10年期公债期货一度上涨0.40点，为日本央行启用“收益率曲线控制”政策以来的最大涨幅。美元兑日圆缩减跌幅，曾短暂升至平盘上方。

--澳洲10月就业人口小幅增加，失业率持于三年低位

澳洲10月失业率持稳在三年低位，但就业人口继9月急剧减少后仅温和回升。这是好坏不一的报告，基本上未改变利率将持稳的前景。澳洲统计局数据显示，10月就业人口净增加9,800人，低于预估的增加2万人。分析师建议不要过度解读某一个月的数据，因为调查会受取样问题影响。市场反应不大，数据公布后澳元兑美元几无变动。银行间利率期货显示，明年澳洲央行降息的可能性只有20%，投资者甚至开始琢磨2018年的某个时候会加息。

--新加坡10月出口大幅下降，引发经济衰退风险

新加坡10月出口降幅超过预期，因对主要市场的出口下降，其中对欧洲出口大幅萎缩，引发了对该国经济衰退的风险。新加坡国际企业发展局(IES)公布声明称，10月非石油类国内出口较上年同期下降12.0%。降幅远大于路透调查分析师预估的降3.5%。

--韩国国会通过法案，将任命特别检察官调查总统丑闻

韩国国会通过一项法案，将任命一特别检察官调查与总统朴槿惠相关的一起贪腐丑闻，这令朴槿惠下台的政治压力更加升高。这项动议由韩国主要在野党--共同民主党提出，在国会300个席位中，以196票获得通过，显示朴槿惠所属的执政新国家党也有部分议员投票支持。

--欧洲央行执委莫尔许：购债措施是暂时性的，必须尽快撤回

欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧洲央行必须“尽快”撤回购债计划，不过鉴于购买规模的庞大，回撤可能需要一定的时间。他称低利率和宽松政策目前仍是适宜的。

--美国费城联储总裁哈克称支持加息，美联储须保持独立性

美国费城联邦储备银行总裁哈克表示，他赞成美国联邦储备委员会(美联储)加息，而且如果即将上任的特朗普政府实施财政刺激，那么联储可能必须要更大幅度地加息。哈克并称美联储将努力不让加息造成经济衰退。哈克在日内稍早的演讲中表示，美联储必须保持独立性，不受美国政治的影响，而且不会因公众舆论的转变而改变自己的政策路径。

--欧洲10月汽车销量下降0.3%，大众、PSA和雷诺降幅居前

周行业数据显示，欧洲10月汽车销量下降0.3%，该地区三大汽车厂商大众汽车、PSA集团和雷诺汽车(Renault)降幅居前。欧洲汽车制造商协会发布公告称，10月欧盟成员国加冰岛、挪威和瑞士的汽车销量总计114万辆。10月汽车销售数据拖累了欧洲汽车市场今年以来的表现。1-10月汽车销量较上年同期增长6.9%。

[市场摘要]

--日本股市：微幅收高，此前日央行购债操作削弱日圆

日本股市周四微幅收高，日本央行进行首次固定利率债券购买操作削弱日圆之后，股市浮现买兴。日经指数在震荡交投中大致收平，报17,862.63点。东证股价指数涨0.1%至1,423.08点。公用事业类股和食品股吸引到买盘，受益于美债和日债收益率上涨的金融类股则因获利了结抛盘而下滑。

--中国股市：沪综指小幅收升，东北振兴概念股受政策激励集体走强

中国股市沪综指小幅收升，结束连两日小跌走势。分析师指出，今日大盘继续在3,200点附近震荡，临近尾盘小幅走高，盘中热点切换较快，权重股经短期调整后再度发力；而受利好政策刺激，东北振兴概念股集体走强。沪综指收报3,208.45点，涨3.39点或0.11%。沪深300指数收报3,436.54点，涨0.20%。

--香港股市：收低，腾讯业绩令人失望拖累大盘

香港股市恒生指数收低，美元持续上涨打压亚洲人气，但股市跌势因服务类股走强而受到抑制。恒生指数跌0.1%，报22,262.88点，恒生国企指数下滑0.4%，报9,326.54点。

--汇市：美元持于13年半高位附近，日本央行购债打压日圆

美元稍事喘息，之前美元指数触及13年半高位，因押注特朗普政府的政策将会刺激通胀上升；日本央行进行特别购债操作后，日圆走软。0838GMT，美元指数下滑0.2%至100.21，周三高见2003年4月以来高位100.57。日圆从盘中高位回落，此前日本央行实施首次特别固定利率购债操作，以限制日本公债收益率上升。0839GMT时，日圆兑美元小跌0.03%至109.03。

--欧元债市：欧元区公债收益率盘初跌1-3个基点，从近期跌势中赢得喘息

欧元区公债收益率(殖利率)盘初下跌，此前日本央行意外进行购债操作，使最近受创的固定收益市场恢复一些平静。日本公债收益率在央行意外宣布进行首次固定利率购债操作之后下跌，再加上美债收益率下跌，这给欧洲债市交易定下基调。德国指标10年期公债收益率下跌2个基点，报0.29%。其他欧元区公债收益率日内下跌1-3个基点。

--国际油市：美国原油库存增幅大于预期压抑油价，OPEC仍为焦点

原油期货价格平盘附近震荡，此前官方库存数据显示，美国原油库存增幅大于预期。美国能源资料协会(EIA)周三公布，11月11日止当周，美国原油库存增加530万桶。市场预估为增加150万桶。0833GMT时，美国指标西德克萨斯中质油期货(WTI)上涨0.15美元或0.33%至每桶45.72美元。欧洲布兰特原油期货升0.12美元或0.26%至每桶46.75美元。

--全球金市：金价持坚，美元涨势乏力从14年高位回落

金价持坚，因美元涨势显露疲态，昨日美元指数曾触及近14年最高位。0828GMT时，现货金涨0.3%，报每盎司1,228.55美元，昨日曾跌0.25%。美国期金涨0.36%，报每盎司1,228.3美元。

--金属期市：期铜上涨中止两日跌势，关注FED叶伦国会证词

伦敦期铜上涨，中止之前两日跌势。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.86%至每吨5,479.50美元。三个月期铜曾在11月11日触及2015年6月以来的最高位6,025.50美元。上海期交所主力1月期铜跌1.1%，收报每吨43,670元人民币(6,357美元)。(完)