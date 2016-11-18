《路透晚报》--11月18日

2010年9月9日，在东京拍摄的日元和美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日相安倍在纽约与特朗普会面，称有信心建立信任

日本首相安倍晋三与美国总统当选人特朗普会面后表示，有信心与特朗普建立信任。特朗普选战期间的言辞令美国的长期盟友有所疑虑，安倍试图利用此次会面厘清情况。安倍会后称特朗普是个值得信赖的领导人，这是一场“坦率的”会谈，并称会谈“气氛温和”。安倍表示已同意与特朗普再次会面，以进行“更广泛、更深入的谈话”。

--德国大众汽车同意在德国裁撤23,000岗位，以重振核心品牌

德国大众汽车公布计划，在德国裁撤23,000个岗位，助其到2020年实现每年节省37亿欧元(39.2亿美元)的目标，旨在重振其核心品牌，并为“柴油排放门”丑闻后向电动汽车和自动驾驶汽车转型提供资金。

--独家：澳新银行出售寿险业务引起明治安田和友邦保险兴趣

熟悉内情的消息人士称，澳新银行出售旗下寿险和财富管理业务，引起日本明治安田生命保险和总部设在香港的友邦保险的兴趣。明治安田生命保险是日本以资产计第三大民间寿险商，据接近该公司的消息人士，其对澳新银行的财富管理业务和寿险业务都有兴趣。消息人士称，财富管理业务中风险相对较低的收费养老金管理业务具有吸引力。两名消息人士称，友邦保险若买下澳新银行的业务，可能会相应大幅扩大现有澳洲业务的规模。

--欧洲央行总裁德拉吉称，撤回刺激措施需要通胀自我持续

欧洲央行总裁德拉吉表示，在进行政策决定时，将侧重于欧元区通胀是否能自我持续，即便是在其撤回超宽松货币刺激措施的情况下，他并称，欧元区复苏仍依赖于很大程度的货币宽松政策，若有必要欧洲央行将动用权责范围内的所有可用工具继续采取行动。

--韩国证实爆发H5N6禽流感疫情，加强隔离措施

韩国农业部官员表示，已证实爆发首例H5N6高病原性禽流感疫情，并已经因此加强隔离措施。这次疫情出现在韩国中部和南部的两处家禽养殖场。韩国农业部称，已经有逾62,000只禽鸟被扑杀，以防止病毒扩散，并在上述农场周边10千米(6.2英里)范围内发布“移动管制令”。农业部一位官员说，还没有病毒广泛传播的迹象。

--TPP协议前景迷雾重重，APEC峰会为特朗普时代全球贸易问路

美国总统当选人特朗普上台后，美国主导的跨太平洋伙伴关系(TPP)自由贸易协定可能搁浅，环太平洋国家领导人周五陆续抵达秘鲁，参加亚太经合组织(APEC)峰会，寻求挽救地区贸易的希望。此次APEC周末峰会上，对于西方反全球化情绪升温的担忧，将占据会议讨论。APEC秘书处执行长博拉尔德(Alan Bollard)表示，尽管特朗普反感TPP，但要废除还为时尚早，不过预计会被搁置“一年左右”。中国国家主席习近平预期会力推区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高触及10个半月高位，因预期疲弱日圆将提振业绩

日本日经指数周五涨至10个半月高位，因日圆兑飙升的美元进一步走软，巩固了对于出口商业绩将好于预期的前景。日经指数收高0.6%至17,967.41点，为1月6日以来最高。该指数周线涨3.4%，为9月初以来最大单周涨幅。东证股价指数收高0.4%至1,428.46点。

--中国股市：沪综指小幅收低煤炭有色板块领跌，短线仍需震荡蓄势

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，受大宗商品期货价格持续调整影响，煤炭及有色板块再度走低。短期可有效带动人气的热点较少，指数突破前期箱体上轨后，市场热点转换不畅令大盘裹足不前，短线仍需震荡蓄势。沪综指收报3,192.86点，跌15.59点或0.49%；本周该指数累计微跌0.1%，结束此前连续五周涨势。沪深300指数收报3,417.46点，跌0.55%。

--香港股市：恒生指数收高，但周线四连跌

香港股市收升，但连续第四周录得周线下跌，市场弥漫美国下周升息及强势美元可能吸走新兴市场资金的疑虑。恒生指数收高0.4%，至22,344.21点，本周共跌0.8%。恒生国企指数上涨0.2%，但本周共跌0.9%。

--汇市：美元有望录得周线涨幅，受助于美国升息前景

美元本周有望录得强劲的周线涨幅，此前美国公布的乐观经济数据巩固了该国升息预期。美联储主席叶伦周四释出强烈信号，暗示美国年底前可能加息，与多数市场人士预期相符，这亦支撑美元。0816GMT，美元指数涨0.34%至101.23，此前曾涨至101.32，为2003年4月以来最高。本周至今涨约2.2%。

--欧元债市：意大利10年期公债收益率料创2012年5月以来最大双周涨幅

意大利公债收益率料将创下2012年欧元区债务危机以来的最大两周涨幅，在这波席卷全球债市的卖压中受到重创。0817GMT，意大利10年期公债收益率上涨5.5个基点，报2.088%，过去两周累计上涨42个基点，为2012年5月以来的最大双周涨幅。所有其他欧元区公债收益率周五均上扬，追随美国公债收益率的涨势。

--国际油市：油价下跌，美元走强影响盖过OPEC减产期望

油价下跌，因美元走强的影响盖过重燃的石油输出国组织(OPEC)可能同意减产的希望。0819GMT，布兰特原油期货下跌0.54美元或1.16%，至每桶45.95美元。美国原油期货报每桶44.74美元，较上日结算价下跌0.68美元或1.5%。

--全球金市：金价走软料连续第二周周线下跌，因美元大涨

金价跌至五个半月低点，而且料连续第二周周线下滑，因美联储官员讲话提振下月升息预期后，美元大涨。0820GMT，现货金下跌0.94%至每盎司1,204.60美元。盘中稍早一度触及5月30日来低点1,204.99美元。美国期金跌1%左右至每盎司1,204.8美元，稍早一度跌近1%。

--金属期市：伦敦期铜下跌，因FED主席叶伦暗示升息不远后美元劲升

伦敦期铜下跌1%，因美联储主席暗示很快升息后，美元指数劲升至13年半高位。铜价11月11日触及6,000美元上方的17个月高点后，已下跌近10%。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.75%，至每吨5,454.5美元。本周伦铜已下跌2%。上海期货交易所主力1月期铜合约收涨0.7%，至每吨44,210元人民币。(完)