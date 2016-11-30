《路透晚报》--11月30日

2013年8月16日，辽宁沈阳一家券商营业部内，一名股民在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC展开减产协议讨论，主要产油国立场仍歧异

石油输出国组织(OPEC)周三展开限制石油产量及支撑油价协议的讨论，沙特阿拉伯施压要求伊朗与伊拉克完全参与行动，遭到伊朗与伊拉克的反抗。OPEC成员国的部长0700GMT在维也纳Park Hyatt酒店展开一场非正式会议，预定0900GMT在OPEC总部开始正式会议。

--英国央行认为诸多风险环绕，英国金融稳定将面临挑战

英国央行表示，由于英国退欧带来风险，以及美国总统大选等其他因素的影响，英国金融体系面临一个“挑战性的”前景。英国央行称，退欧风险的大小取决于退欧过程如何顺利展开，以及欧洲企业是否将丧失对于英国金融服务系统的准入，这将导致英国和欧盟的经济一道受损。

--德国10月零售销售按月劲升2.4%，创逾五年来最大增幅

周三公布的数据显示，德国10月零售销售增幅创逾五年来最大，更加巩固民间消费将继续扮演德国今年经济成长主要动力的预期。德国联邦统计局公布，10月实质零售销售较上月成长2.4%。10月增幅为2011年6月以来最大，相比路透调查预估的成长1.0%，高出一倍以上。

--澳洲10月建筑许可迅速下滑，削弱决策者对明年经济增长的希望

澳洲10月建筑许可大幅下降，其迫切需要的住房建筑荣景化为泡影，这可能削弱决策者对明年经济稳健增长的希望。澳洲统计局周三公布的数据意外显示，10月新房建筑许可较前月大降12.6%，远不及预期的增长1.5，并创下2012年中以来最大降幅。该数据连降第三个月，7月以来累计降幅达到22.5%。

--英国11月消费者信心降至公投退欧以来最低

GfK周三公布的调查显示，英国消费者信心降至6月公投退欧后以来的最低水准，因对经济的担忧加剧。市场研究公司GfK表示，11月消费者信心指数从10月的负3降到负8。这低于路透调查预估中值的负4，并创下7月负12以来的最低水准。

--三星电子股价上冲至纪录高位，受支出增长期望激励

韩国科技业巨头三星电子市值周三增加90亿美元，股价飙升至纪录高位。公司承诺提高股东的资本回报，并考虑改变架构，激励股价表现。迫于美国维权投资者--对冲基金Elliott Management的压力，三星电子周二表示，计划把2016和2017年的自由现金流半数返还给投资者，并将2016年派息总额提高36%。

--苏格兰皇家银行未能通过压力测试，称将采取行动提高资本金水平

苏格兰皇家银行称，已与英国央行的监管机构达成一项行动计划，提高其资本金水平。此前苏皇银行未能通过英国央行的银行业压力测试。苏皇称，将采取应能弥补资本金缺口的行动，包括出售非核心贷款、削减成本以及在全行范围内减少资产，但或许还将不得不采取进一步措施。

[市场摘要]

--日本股市：大致收平，投资者在OPEC会议前保持观望

日本股市周三几近收平，今日稍晚石油输出国组织(OPEC)将召开商定减产协议的会议，本周末将迎来至关重要的意大利修宪公投，在此之前，多数投资者保持观望。日经指数收平于18,308.48点。东证股价指数上涨0.1%至1,469.43点。JPX-日经400指数收平在13,182.36点。

--中国股市：沪综指收跌1%，大宗商品期价下跌拖累周期股回调

中国股市沪综指收跌1%。分析师指出，今日大盘低开低走，大宗商品价期价下跌带动周期股出现回调，对指数拖累较大。中小盘股则继续反弹，场内风格有切换迹象，但近期资金面偏紧，不确定因素仍多，其能否持续走强仍需观察。沪综指收报3,250.03点，跌32.89点或1.00%，沪综指本月收升4.8%，创8个月最大单月涨幅；今日上海A股成交2,625亿元人民币，上日为3,478亿元。

--香港股市：反弹但涨幅有限，市场等待OPEC会议

香港股市追随美股走高，但涨幅有限，因投资者不愿在OPEC会议和意大利公投结果揭晓前买入股票。指标恒生指数涨0.2%至22,789.77点，月线跌幅0.6%。恒生国企指数跌0.1%至9,838.06点。

--汇市：美债收益率上扬提振美元小涨，等待OPEC会议

美元兑日圆和欧元扳回稍早跌幅，周三小幅上涨，因美债收益率恢复上升。不过美元涨势有限，交易员等待OPEC今日稍晚的会议，此次会议结果可能搅动金融市场，并打压美元。0855GMT，美元兑日圆上涨约0.38%，报112.74日圆。美元兑欧元则报1.0655。

--国际油市：油价上涨，OPEC开会前市场情绪紧张

油价上涨，在稍晚OPEC将召开会议之际走势气氛紧张。OPEC成员国试图拟出减产计划以削减过剩产量。油价因产量过剩自2014年以来已下跌逾半。0851GMT，布兰特原油期货交投于每桶48.14美元，较上日结算价涨1.76美元或3.79%。美国原油价格涨1.61美元或3.56%，报每桶46.84美元。

--全球金市：金价持平，美国升息阴影下料创2013年6月来最大月线跌幅

金价料将创下2013年6月以来的最大月线跌幅，主要受对美联储将在12月升息的预期拖累。0827GMT，现货金报每盎司1,189.55美元。美国期金报于每盎司1,188.40美元。现货金本月迄今为止已下跌6.83%。

--金属期市：上海基本金属价格下跌，因中国遏制商品涨势且流动性紧张

上海金属期货遭遇沉重卖压，期锌、期铜和期铅都急剧下跌，因在上海期交所推出遏制钢铁价格上涨的举措后，围绕中国人民币流动性的担忧又进一步打压人气。交易商称，由于中国央行从金融体系抽回资金，导致流动性紧张，上海银行间市场的人民币借款成本扬升至两个月高位。

沪锌和沪铅暴跌7%，而沪镍、沪锡跌逾4%。沪铜收跌近4%。上海期交所金属走势拖累伦敦金属交易所(LME)金属价格下跌。(完)