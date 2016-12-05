《路透晚报》--12月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元亚洲时段挫跌股市受创，意大利修宪公投结果打击人气

欧元周一大跌，投资人逃离风险偏高资产，此前意大利总理伦齐在宪法改革公投中遭遇惨败，并表示将会辞职。欧元兑美元下挫多达1.4%至1.0505美元，跌破上个月末触及的一年半低点1.0518，并测试数年来的关键支撑水准。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%，日经指数下跌0.8%。深港通周一上路，但全球风险厌恶情绪令中国及香港主要股指承压。中国沪深300指数挫跌1.68%，香港恒生指数下跌0.3%。

--新西兰总理因家庭因素意外宣布辞职，愿支持财长接任

新西兰总理约翰基周一意外宣布辞职，称现在是他离开政坛的“合适时机”。约翰基担任总理超过八年，在全球金融危机后对经济的管理赢得赞誉。约翰基称，他尚无近期计划，但向记者表示，他将为自己所在的国家党(National Party)留在议会一段时间，以避免因他离去而需要进行递补选举。约翰基称离职是因家庭因素。受此影响，新西兰元一度跌近1%至0.7075美元。国家党将于12月12日开会决定新任党魁与首相。约翰基表示，若副手暨财长英格利希愿意出马，他将投票支持英格利希接任。

--韩国国会预定周五表决弹劾案，总统朴槿惠面临关键一周

韩国总统朴槿惠将面临关键的一周，因总统弹劾动议逐渐赢得同党议员支持，而韩国几个最大企业集团的负责人将在议会委员会上作证。三个反对党于周六向国会提出弹劾议案，朴槿惠有可能成为第一个以不体面方式提早结束总统生涯的民选领导人。主要反对党--共同民主党的国会领袖Woo Sang-ho周一在党内会议上表示，12月9日通过弹劾案的可能性为50%。弹劾案表决安排在周五。若通过弹劾案，还须韩国宪法法院批准；专家称这将耗费至少两个月时间。

--英国制造业情况改善，因订单增加且海外需求前景佳

周一公布的调查显示，英国制造业的疲弱情况正展现改善迹象，拜国内新订单增加，以及公投退欧后英镑贬值所带动的更多海外需求展望所赐。调查显示，油价企稳可能导致石油业有更多的订单，协助改善该行业的前景。但通胀压力升高及获利遭到挤压，意谓着制造业2017年仍可能出现萎缩。英国工程雇主联合会和BDO称，制造业产出大幅回升，报告成长企业与报告下滑企业的差值自2015年第二季以来这一差值首次转为正值。

--土耳其准备采用里拉进行国家招标，总统称此举旨在提振本币

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周日称，正在采取措施准备采用里拉进行国家招标。这是土耳其政府为支撑下跌的里拉采取的最新举措。埃尔多安呼吁土耳其民众兑换所持外汇，买入里拉，称土耳其正在考虑允许用本币与中国、俄罗斯和伊朗进行商业往来的措施。土耳其里拉今年以来已累计下跌20%，受美元反弹及对该国在7月15日未遂政变后进行镇压的担忧拖累。虽然里拉是土耳其的官方货币，但招标以及很多商业交易经常以美元等外汇进行，以降低外国公司参与与土耳其政府交易的难度。

--委内瑞拉央行应对高通胀发行六款新纸钞和三款新硬币

委内瑞拉央行表示，将自12月中起推出六款新纸钞及三款新硬币，以协助减轻在与这个全球通胀最高的货币做生意时所遭遇的实际问题。目前委内瑞拉最大面额的纸钞在黑市只能换到0.02美元，这意谓着现金交易极为麻烦。委内瑞拉玻利瓦尔兑美元在黑市的汇价自11月初以来已下跌60%，创下史上最大单月跌幅，因该国遭遇严重的经济危机，导致数百万人挨饿且医疗业崩溃。

根据央行公告，新的最大面额纸钞为价值20,000玻利瓦尔，换算美元不到5美元。此外，央行还将发行面额10,000、5,000、2,000、1,000和500玻利瓦尔的纸币，以及三款面额较小的硬币。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，因意大利公投失败带来抛售机会

日经指数周一收低，之前意大利总理伦齐修宪公投失败，投资者趁机对上周已涨至11个月高位的日股进行抛售。日经指数跌0.8%至18,274.99点，为11月22日以来最低收位。银行股分项指数跌1.8%，因担心意大利公投对其银行体系的影响。东证股价指数和JPX-日经400指数均跌0.8%，分别报1,466.96点和13,156.93点。

--中国股市：沪综指收跌1.2%创逾两个月最大单日跌幅，周末利空因素叠加

沪综指收跌逾1.2%，创逾两个月最大单日跌幅。分析师指出，周末监管层对举牌收购表述强硬，令此前领涨的大盘权重股全线大跌，外围市场亦动荡不安提升避险情绪。不过中小盘股受深港通今日开通提振，表现相对抗跌，短线股指料围绕3,200点展开多空争夺。沪综指收报3,204.71点，跌39.13点或1.21%，此前最大单日跌幅为9月26日的1.76%，今日上海A股成交2,384亿元人民币，上日为2,814亿元。

--香港股市：收在两周低点，因意大利公投结果抑制风险偏好

港股收在两周低点，深港通开通首日反应不大，意大利公投结果抑制风险偏好且大陆股市下挫。恒生指数收跌0.3%报22,505.55点，恒生国企指数跌0.7%至9,711.80点。多数板块下跌，追踪内地地产股的指数跌幅最大，达到逾2%。其中万科H股下跌7.5%。

--汇市：欧元触及近两年低点，意大利总理承认在修宪公投中失利

欧元在亚洲盘大跌，此前意大利总理伦齐承认在宪法改革公投中失败，并表示将会辞职，这在欧元区引发了政治不确定性。欧元兑美元下挫多达1.4%至1.0505美元，跌破上个月末触及的一年半低点1.0518，并测试数年来的关键支撑水准。但后来在伦敦时段缩小跌幅，0841GMT时，为下跌0.13%，报1.0656美元；欧元/日圆微涨0.26%，报121.52日圆；欧元兑英镑小跌0.17%，报0.8364。受新西兰总理约翰基意外宣布辞职影响，新西兰元兑美元一度跌近1%至0.7075美元，0841GMT时为下跌0.31%，报0.7103美元。

--国际油市：油价先抑后扬，关注焦点转向OPEC减产协议的实施

油价一度跌1%，因美国活跃钻机数增加令市场不安，目前市场正在担心减产规模恐怕不像原先预期的那样大；该减产协议是石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯之间共同行动计划的一部分。0831GMT，布兰特原油期货涨0.2美元或0.37%，报每桶54.66美元。美国原油期货涨0.21美元或0.41%报每桶51.89美元。

--全球金市：金价下滑，因美元走强失守早盘涨幅

金价下跌，失守早盘涨幅，因对美联储将在下周政策会议上升息的预期推动美元上涨。但在意大利总理伦齐辞职引发市场不安之际，金价的跌幅仍较温和。伦齐之前在周日意大利修宪公投中遭遇惨败。0835GMT，现货金跌0.82%至每盎司1,167.25美元，美国期金跌0.76%，报每盎司1,166.4美元。

--金属期市：伦敦期铜上扬，供给疑虑推升沪镍跳涨

伦敦期铜上扬，受需求前景改善及明年供应受限的疑虑支撑；上海期镍延续涨势，此前菲律宾表示，将根据环保理由关闭更多矿场。0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.87%至每吨5,867.50美元，前一交易日小跌0.5%。上周铜价一度触及6,045.50美元，为2015年6月以来最高。

其他金属方面，受菲律宾供应将减少的预期影响，镍价上涨。上海期交所期镍涨3.3%；LME期镍涨1.4%至每吨11,615美元，但仍低于11月所及高于每吨12,000美元的高位。(完)