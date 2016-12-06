《路透晚报》--12月6日

2011年7月27日，图为一张美元纸币上的两枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行在经济增长放缓之际仍维持指标利率不变

澳洲央行周二在今年最后一次政策会议上维持利率不变，但对经济增长持谨慎态度。之前公布的一系列经济数据表现疲软，暗示澳洲经济可能已在第三季陷入萎缩。该央行宣布将指标利率维持在1.5%的纪录低点不变，但承认经济同比增幅势必将放缓。该央行今年已两度降息。央行总裁洛威还在声明中删掉了经济正以潜在水平成长的措辞。

--美国芝加哥联储总裁：随着经济好转，预计利率步入上升期

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，预计利率将随着经济好转而继续上升，因美国10年期公债收益率上涨，以及他预测明年经济约增长2.25%。“我们目前正处于利率上升期的开端，”他在芝加哥发表一场演说之后对记者说。他表示，在11月8日特朗普意外当选总统之前，指标10年期美债收益率已从低于2%上升至约2.4%，显示市场正在预期美国通胀或将攀升。

--意大利允许西雅那银行接受国家救助的措施已经就绪

消息人士周二表示，允许意大利西雅那银行接受国家救助的措施已经就绪，但要取决于未来几天政局的发展。一名消息人士称，西雅那银行在考虑进行考虑预防性资本重整，这将可以避免触发欧洲的自救规定。该行需要在12月底前筹资50亿欧元，才能避免被清盘，但自意大利总理伦齐在周日公投中失败并承诺辞职后，投资者不愿提供支援。未能立即联系到财政部和西雅那银行置评。

--德国10月工业订单较前月增长4.9%，创逾两年来最大升幅

德国10月工业订单增长幅度创下逾两年来新高，显示工业部门将在未来数月支撑欧洲最大经济体成长。德国经济部表示，10月工业订单成长4.9%，此为2014年7月以来最大升幅，且远优于路透调查预估的成长0.6%。国内需求成长6.3%，海外订单则成长3.9%，尽管来自欧元区的订单呈现停滞。资本财订单大增7.2%为主要亮点，而消费品及半成品制造商亦受惠于需求转强。

--英国金融业去年贡献910亿美元税金，凸显退欧潜藏重大冲击

根据伦敦金融城政府(the City of London Corporation)，英国金融服务业去年贡献的税金达到创纪录的714亿英镑(907.2亿美元)，凸显英国公投决定退欧的潜在重大冲击。外界益发预期英国一旦退欧后，该国银行将失去在整个欧盟自由销售服务的权利，促使部分银行搬迁至欧洲大陆。截至2016年3月31日，金融服务业贡献的总税金较上年同期增加7.4%，总额创下这项调查开始以来最高。

--日本政府2016财年将额外发行约170亿美元弥补赤字公债

日本政府的消息人士告诉路透，政府考虑发行规模约为1.9万亿(兆)日圆(170亿美元)弥补赤字的公债，以抵消截至3月的当前财年税收收入的不足。增发弥补赤字的公债，将进一步加剧日本公共财政的负担，意味着首相安倍晋三控制债务负担的努力遭遇倒退。政府预计当前财年的税收收入较最初预计的57.6万亿日圆大约低1.9万亿日圆，将为2009年来政府首次下修税收预估。

--OPEC称即便油价攀升需求仍将强劲增长，亚洲是主要动力

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都在印度参加Petrotech能源会议时称，该组织预期2017年石油需求将像今年一样强劲。尽管最近达成的减产协议可能推高油价。他在会议间隙对记者表示，亚洲将是需求增长的重要动力，OPEC和非OPEC产油国在国际油市仍有充足的成长空间。

OPEC上周自2008年首次达成减产协议，将从明年1月开始减产约120万桶/日，以期缓解全球供应过剩局面并推升油价。OPEC希望，非OPEC产油国可以再减产60万桶/日。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收升，因美国数据强劲缓解意大利疑虑

日股日经指数周二反弹，因美国经济数据强劲，帮助缓解对欧盟不稳定情势的担忧。之前意大利总理伦齐辞职。日经指数收升0.5%至18,360.54点。东证股价指数涨0.7%至1,477.20点。JPX-日经400指数升0.6%至13,238.63点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌，利空因素逐渐消化大盘走势趋稳

沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘维持窄幅波动，成交量明显萎缩。短期市场逐渐消化利空因素后，大盘走势趋稳，但市场人气不会立即反转，料后市将以震荡蓄势为主。沪综指收报3,199.65点，跌5.06点或0.16%，今日上海A股成交1,770亿元人民币，较上一交易日大减两成半，上日为2,384亿元。

--香港股市：收升，投资者摆脱意大利公投影响

香港股市追随其他一些市场升势，足以扳回上日因意大利公投失败而引发的跌幅。但周二涨势受限，深港通开通第二天，投资者向港股投入资金规模低于预期。深交所官网数据显示，截至收盘，通过深港通流入香港股市的资金为5.2亿元人民币，仅为每日限额的5%。恒生指数收高0.8%至22,675.15点；恒生国企指数涨0.6%至9,768.85点。

--汇市：欧元反弹后持稳，聚焦欧洲央行会议和意大利情势

欧元持稳，此前已弹离上日所创近21个月低点；意大利总理伦齐在修宪公投中失败，但交易员早已普遍预计到这样的结果。分析师表示，由于没有迹象表明伦齐辞职后意大利将提前选举，市场因而感到宽慰，这支撑了欧元。澳元兑美元承压，因之前澳洲央行维持利率不变，但对经济增长持谨慎态度。0836GMT时，欧元/美元涨0.16%，报1.0779美元；美元指数跌0.08%，报100.01；澳元兑美元跌0.52%，报0.7433。

--欧元债市：意大利10年期公债收益率跌至低于周一开盘价

据Tradeweb数据，意大利10年期公债收益率欧洲盘初下跌5个基点至1.96%，低于周一的开盘水平1.97%。意大利公债收益率周一跳升至2.06%，因意大利总理伦齐在周日公投失利后表示将辞职。ING分析师指出，对于意大利将免于提前大选的预期，协助抑制意大利公债跌势，欧洲央行采取支撑行动的寄望，又进一步压低公债收益率。

--国际油市：油价下跌，因OPEC与俄罗斯产油量实际均在上升

油价小跌，因为尽管OPEC和俄罗斯达成减产计划，但实际上每个重要石油出口地区的原油产量都在上升，令人担忧拖累市场两年多的产量过剩局面，也许会持续至2017年开年后很长一段时间。0842 GMT，布兰特原油期货跌0.47美元，报每桶54.47美元；美国原油期货报每桶51.18美元，跌0.62美元或1.2%。

--全球金市：金价跌至10个月低点后小涨，逢低承接买盘进场

金价小涨，在上日跌至10个月低点之后逢低承接买盘进场，不过美国最快可能在下周升息令涨势受限。0843GMT，现货金涨0.19%报每盎司1,172.36美元，周一曾触及2月5日以来低点1,157美元。美国期金下滑0.2%报每盎司1,174.10美元，上日亦触及10个月低点。

--金属期市：期锌及期铜上日大涨后回落，市场观望中国需求

伦敦期锌小跌，在上日大涨3.7%之后暂作歇缓，期铜在创下近一个月最大单日涨幅后，今日下滑1%。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌下跌0.83%，至每吨2,743美元，上海期货交易所主力期锌收高1.9%，至每吨22,905元人民币。LME期铜跌1.4%，报每吨5,866.50美元，周一曾上涨3.3%。沪铜收高1.7%，报每吨47,690元人民币。(完)