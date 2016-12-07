《路透晚报》--12月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲经济第三季出现2011年以来首次萎缩

澳洲经济在第三季陷入萎缩，为五年多以来首见，因企业、消费者和政府均削减支出，这一意外的打击将质疑决策者对增长的乐观看法。澳洲统计局周三公布，第三季实质国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季下滑0.5%，第二季GDP修正为较前季成长0.6%。数据公布后，澳元兑美元下跌约0.005美元。这是澳洲经济自2011年初以来首次出现萎缩，也是自1991年陷入衰退以来的第四次萎缩。

--“保持冷静谈分手”：欧盟设定2018年10月达成英国退欧协议

英国退欧事务欧盟首席谈判代表巴尼尔设下2018年10月与英国达成英退协议的目标，前提是英国如其所言地在明年3月底前正式启动退欧程序。巴尼尔周二在记者会说，根据欧盟条约第50条款所规定的两年退欧谈判期限，实质协商的时间只剩下不到18个月。英国首相特雷莎·梅已表明将在3月正式通知欧盟英国将退欧。巴尼尔表示，一旦达成协议，尚需时数月的时间等待英国及其他欧盟国家、欧盟议会批准协议。

--日本央行副总裁岩田规久男称央行仍聚焦印钞，彰显委员分歧

日本央行副总裁岩田规久男称，央行并未将政策重心偏离于印钞速度。这种说法与央行总裁观点相左，说明央行委员会在关于如何最好地打破日本通缩枷锁方面存在分歧。央行总裁黑田东彦已表示，如果能够达成利率目标，央行可能会放缓印钞速度，根据9月份的政策改革方案，或会减少资产购买规模。但是岩田规久男并不认同对于日本央行减轻印钞力度的看法，强调称央行仍致力于兼用降息及资产购买作为重振经济的主要工具。岩田规久男是央行政策委员会九位委员中提倡大规模印钞的委员之一。

--独家：石油巨头BP开展长途航运，将近300万桶美国石油运往亚洲

英国石油巨头BP将把近300万桶美国原油运送给亚洲客户，率先展开一种复杂的长途海运作业。在石油输出国组织(OPEC)上周宣布大幅减产后，这种海运作业可能会变得越来越普遍。BP的海运作业涉及全球最长的海运航线之一、七艘油轮以及一系列船对船过驳，这凸显出石油贸易商开发新航线，将不断增加的廉价美国页岩油供应运往亚洲的愿望。

--独家：意大利政府打算斥资20亿欧元控股西雅那银行

两名知情消息人士表示，意大利当局准备斥资20亿欧元取得意大利西雅那银行(Banca MPS)控股权；在总理伦齐决定离任后，该行透过民间融资自救的希望更加渺茫。消息人士指出，政府持有该行4%股权，已然为单一最大股东；但当局打算买进意大利民众持有的次级债，将持股拉高至四成。政府将由此成为该行最大的股东，意谓着财政部对这家银行及其股东会议将拥有掌控权。消息人士表示，当局可能最快本周末就会颁布政令，批准政府从散户手中买进次级债并转换为股票。

--主要企业消息：

* 瑞士信贷宣布，随着执行长谭天忠(Tidjane Thiam)试图抵消充满挑战的环境带来的影响，瑞信将再削减逾10亿瑞郎(9.91亿美元)成本。并将亚太部分和全球财富管理部门2018年税前获利目标分别下调至16亿和18亿瑞郎。

* 英国竞争监管机构表示，已对辉瑞公司开出8,420万英镑(1.0654亿美元)的罚单，金额创纪录，因该公司将一种抗癫痫药价格哄抬2,600%。

* 美国最大的无线网络运营商--威瑞森通讯(Verizon Communications)将其在美国和拉丁美洲的29个数据中心以36亿美元卖给Equinix，将重心转向核心业务。

* 韩国反垄断监管机构表示，将会对大众汽车韩国部门的多位高阶主管提出刑事诉讼，并针对该公司汽车废气排放广告不实祭出创纪录的373亿韩元(3,187万美元)罚款。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨，受美股创纪录以及软银股价大涨提振

日经指数收盘上涨，受权重股软银大涨提振，之前该公司宣布对美国业务进行大笔投资。软银收盘跳涨6.2%，之前软银社长孙正义称将向美国业务投资500亿美元。日经指数收盘涨0.7%至18,496.69点。软银贡献了50个点或逾三分之一的点位涨幅。东证股价指数收涨0.9%至18,496.69点；JPX-日经400指数涨0.8%至13,344.30点。

--中国股市：沪综指反弹收升，商贸零售板块和钢铁煤炭等周期股领涨大盘

沪综指反弹收涨。分析师指出，今日市场早盘略有下探后企稳回升，个股普涨，商贸零售、钢铁、煤炭、有色等周期类股领涨。短期利空因素对大盘冲击已进入尾声，但成交萎缩显示市场观望氛围仍浓厚，反弹力度取决于量能放大情况。沪综指收报3,222.24点，涨22.59点或0.71%，今日上海A股成交1,893亿元人民币，上日为1,770亿元。

--香港股市：小幅收高，市场静候欧洲央行议息会议

香港股市连续第二日上涨，能源和原材料股涨势推升大盘，不过因投资者正拭目以待周四的欧洲央行议息会议，故市况淡静。恒生指数和恒生国企指数涨0.6%，分别报22,800.92点和9,829.58点。

--汇市：美元和欧元持稳，静待欧洲央行政策会议

欧元和美元大致持稳，交易员在周四欧洲央行政策会议之前保持观望。在上月美国大选引发市场剧烈波动后，此次会议可能将为汇市设定基调。0820GMT时，欧元/美元几乎持平，报1.0720美元，美元/日圆微涨0.24%，报114.25日圆。澳元兑美元下跌0.46%至0.7426美元，数据显示澳洲第三季GDP出现2011年来首度萎缩，打压澳元走低。新西兰元/美元持平于0.7120，从澳元下跌中获得支撑。

--欧元债市：意大利公债收益率下跌，因报导称当局准备救助西雅那银行

意大利公债收益率跌回三周低点附近，此前有报导称，意大利当局准备救助身陷困境的西雅那银行，因该行透过民间融资自救的希望消退。意大利10年期公债收益率盘初下跌8个基点至1.894%，仅稍高于周二触及的三周低点1.888%。较低评级的二线国家公债--西班牙和葡萄牙公债收益率下跌7-8个基点，而德国10年期公债收益率持平于0.37%。

--国际油市：油价下滑，因市场怀疑减产计划能否结束供应过剩局面

油价下滑，因市场依然怀疑石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产计划是否足以结束供应过剩的局面。0823GMT时，布兰特原油期货报每桶53.60美元，较上日收盘跌0.31美元，跌幅0.61%；美国原油期货跌0.36美元，或0.71%，至每桶50.57美元。OPEC和俄罗斯上周宣布达成联合减产协议后，油价最高上涨了19%。

--全球金市：金价小跌，因美国乐观数据巩固美联储加息前景

金价小跌，此前美国公布乐观经济数据，强化对美国经济强劲程度足以促使美联储下周加息的观点。美联储若加息，将令金价承压。0825GMT，现货金几乎持平，报每盎司1,170.39美元。金价持于周一所及的10个月低点附近，上日收盘近持平。美国期金微涨0.15%，报每盎司1,171.9美元。

--金属期市：伦铜上扬，美国制造业形势好转构成支撑

伦敦期铜上扬，因迹象显示全球制造业活动明年将更加站稳脚跟，且金属吸引到投资者新的买兴。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜逆转盘初跌势，上涨0.59%至每吨5,918.50美元。铜价自11月底以来一直在5,600-6,045美元的区间交投，上周触及2015年中以来最高位6,045.50。铜价上月累计飙升20%。上海期交所期铜涨0.8%至每吨48,350元人民币。(完)