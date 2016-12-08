《路透晚报》--12月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第三季经济增幅被大幅下修，因资本支出和库存双双萎缩

日本政府周四公布的修正数据显示，第三季经济增长速度远低于最初估计，因资本支出枯竭，而且企业减少库存；这再次引发外界对日本增长前景的忧心。内阁府称，第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值的增长2.2%，大幅下修为增长1.3%。增幅仅略高过分析师预估中值2.4%的一半。当季资本支出从持平修正为减少0.4%，因钢铁与房地产企业减少投资。

--英国11月房价与企业招聘持续表现强韧，未受退欧公投影响

英国皇家测量师学会(RICS)的调查显示，11月英国房价触及七个月高点，企业也聘雇更多工人，表明英国经济在退欧公投五个月后保持韧性。RICS表示，11月房价差值升至正30，高于10月的正23，也高于路透预估的正26。不过，RICS首席经济学家Simon Rubinsohn表示，潜在买家数量仍不多，市场复苏可能较为温和，因为英国经济前景存在不确定性。多数地区房价皆上涨，但伦敦下跌，不过跌速较近几个月放慢。

--一经弹劾，韩国总统朴槿惠的命运将交由宪法院九位法官决定

专家称，如果韩国总统朴槿惠周五在国会遭弹劾，她将面临激烈的法院斗争来推翻这一议案，即便宪法法院的所有法官都是由她及她所在保守派前任亲自任命的。弹劾投票似乎很有可能，宪法法院九位法官将有最多六个月的时间来决定是支持还是推翻弹劾议案。法律专家称，该反对总统的议案看起来非常强势，绝大多数民众倾向于让朴槿惠下台，每周都有大规模集会要求她辞职，朴槿惠的支持率降至只有4%。但是由保守派组成的宪法法院似乎会偏向朴槿惠。要弹劾她，九位法官中必须至少要有六位支持该议案。

--西雅那银行请求欧洲央行延长50亿欧元救援计划的截止期限

意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)要求欧洲央行宽限时间，以完成50亿欧元(54亿美元)的救援计划。意大利总理伦齐在周末修宪公投失败后辞职，该计划也变得前途未卜。该行周三在声明中称，已请求欧洲央行将完成协议的截止时间从之前的年底延后至1月20日。欧洲央行最早可能在周四的银行监管委员会会议上考虑这一请求。一消息人士称，是次会议将讨论西雅那银行的状况。

--俄政府称，以105亿欧元将俄油19.5%股权售予卡塔尔与嘉能可

俄罗斯周三表示，已经以105亿欧元(113亿美元)将俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)部份股权售给卡塔尔以及大宗商品交易商嘉能可(Glencore)。这一消息让人颇感意外，因外界原本预期俄罗斯和西方国家之间僵持不下，可能吓跑大型投资者。这项交易表明,持股全球最大油企之一，吸引力要大于西方国家因乌克兰冲突而对俄罗斯施加制裁可能带来的风险。通过交易，卡塔尔与嘉能可将从俄罗斯政府手中取得19.5%的俄油股权。

--独家：瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔将结束香港营运

据三名知情人士表示，在香港设立据点超过20年的瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔(Edmond de Rothschild)，正在结束香港业务。洛希尔已缴还中国业务执照，未来将由瑞士总部负责日本与韩国的营运。截至2016年6月，洛希尔的资产管理规模为1,670亿瑞郎(1,650亿美元)。“这是因为成本压力上升而将重心移回欧洲的策略之一，”其中一位不愿具名的知情人士称。洛希尔1992年在香港设立据点，是最早进军亚洲的精品私人银行之一。

--新交所交易受到干扰，部分衍生品合约延迟开盘交易

新加坡交易所(SGX)周四交易活动再度受到干扰，部分衍生品合约推迟开盘交易，使得亚洲金融枢纽新加坡脸上无光。新交所称交易在0200GMT开始。这比日经225期货等部分合约原定的正常开盘时间晚了两个多小时，但新交所并未交代开盘时间推迟的理由。“新交所确认衍生品市场全部交易正常进行，”新交所最新声明稿称。新交所交易活动受干扰而中断已非新鲜事。今年7月时股市就曾因交易确认讯息重复产生而暂停交易，直到隔天才恢复。

[市场摘要]

--日本股市：收于逾11个月高位，受中国乐观数据的提振

日经指数周四收于去年12月以来最高，因乐观的中国数据提振人气，而东京电力股价飙升，因有消息称日本将增加对该公司福岛核电厂成本相关的免息贷款。日经指数收涨1.5%至18,765.47点，创下2015年12月以来的最高水平。东证股价指数上涨1.5%，至1,512.69，JPX日经400指数上涨1.5%，至13,545.11。

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛仍浓盘中热点分化明显

沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘震荡整理，银行股等金融板块走势坚挺，对指数起到护盘作用。但场内观望气氛仍浓，盘中热点分化明显，资金持续流入食品饮料等防御性板块和低估值二线蓝筹股，大盘短期内料仍偏弱势震荡。沪综指收报3,215.37点，跌6.87点或0.21%，今日上海A股成交1,976亿元人民币，上日为1,893亿元。

--香港股市：连续第三日上涨，中国外储疑虑限制涨势

香港股市连续第三个交易日上涨，美股涨势给予部分支撑，不过买需被中国外汇储备下滑加深资本外流的疑虑所冲淡。恒生指数回吐部分稍早涨幅，收高0.3%至22,861.84，恒生国企指数上涨0.7%至9,896.82。

--汇市：欧元小涨持于三周高位附近，关注欧洲央行会议

在欧洲央行政策决议出炉前，欧元小幅走高，兑美元接近三周高位，美元因近期美国公债收益率回落而丧失动能。股市上涨及风险偏好回暖，协助提振新西兰元，新西兰央行对经济展望的乐观评论，亦提供支撑。市场对中国贸易数据的反应有限。0825GMT时，欧元/美元涨0.22%，报1.0775美元； 美元/日圆跌0.13%，报113.60日圆；新西兰元/美元涨0.66%，报0.7210美元；澳元/美元涨0.21%，报0.7495美元。

--欧元债市：公债收益率攀升，等待ECB今年最后一次政策会议结果

欧元区公债收益率攀高，投资者等待看欧洲央行(ECB)是否会迎合他们的高度期待，在今年最后一次会议上推出新的刺激举措。Tradeweb数据显示，德国10年期公债收益率微涨1个基点，报0.35%；周三早盘曾短暂触及近11个月高点0.40%。多数其他欧元区公债收益率日内上涨1-2个基点不等。

--国际油市：油价逆转稍早升势下跌，因对OPEC能否实施减产存在疑虑

油价在亚洲交易时段回吐稍早涨幅掉头向下，因美国的原油库存数据好坏参半，而且存在着对于OPEC能否严格实施减产的疑虑。不过美元走弱给油价提供了支撑。0830GMT，布兰特原油期货微涨0.17%，报每桶53.09美元，今日稍早曾高见每桶53.20美元；美国指标西德克萨斯中质油(WTI)涨0.14%，至每桶49.84美元，稍早曾升至50.07美元。

--全球金市：金价小涨，因欧洲央行政策会议前美元走软

金价小涨，因为在欧洲央行政策会议召开前夕，美元随长期美国公债收益率下跌，引发对黄金的避险买盘。0832GMT，现货金涨0.18%至每盎司1,175.66美元。美国期金大致持平，报每盎司1,177.7美元。

--金属期市：伦敦期铜获得支撑，因美元下跌且中国进口数据强劲

伦敦期铜盘中一度小涨，美元走软以及中国大宗商品进口数据强劲带来支撑。但0834GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜转为下跌0.28%至每吨5,769美元。上海期货交易所主力期铜合约下跌1.50%，至每吨47,210元人民币。交易员将此归咎于获利了结及资金转入股市。澳新银行(ANZ)在报告中称，铜价似乎在整固，若缺乏刺激因素，则将维持区间波动。(完)