《路透晚报》--12月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国国会表决通过弹劾总统朴槿惠

韩国总统朴槿惠因密友干政丑闻，周五遭国会以压倒性票数表决通过弹劾，朴槿惠可能成为韩国第一位提前下台的民选总统。国会议员以秘密投票方式表决，最后以234票赞成、56票反对通过弹劾案。宪法法院必须决定是否支持弹劾，审理期可以长达180天。朴槿惠的职权立即转由总理黄教安暂代。九名法官组成的宪法法庭成员大多被视为态度保守，但部分前法官已表示，要求朴槿惠下台的理由充分，有可能在宪法法院获得通过。

韩国总统朴槿惠称接受人民的心声，要求阁员与总理合作，以避免政府真空。韩国企划财政部长官柳一镐要求周五稍晚召开紧急会议，讨论国会表决通过对总统朴槿惠弹劾案的影响。韩国央行称，将密切监督金融市场对政治风险的反应。

--德国央行上调今明两年经济增长预估，预计经济将稳步好转

德国央行将今明连年经济增长预估均上调至1.8%，称经济继续“稳步好转”，尽管劳动力市场瓶颈可能抑制增长并推动薪资上升。德国央行将2017年德国通胀率预估由1.5%降至1.4%，2018年通胀率预估为1.7%，2019年预估为1.9%。

--日本第四季大型制造业信心改善，但下调资本支出计划

日本大型制造业者在第四季对经济状况的看法更加乐观，但下修当前财年的资本支出计划，表明对未来业务状况的看法仍显谨慎。

财务省和内阁府经济社会总合研究所进行的联合调查显示，10-12月大型制造企业景气判断指标(BSI)为正7.5，7-9月为正2.9。企业预期2016/17财年资本支出较上年增加2.5%，上次预估为增加4.9%。

--欧央行执委科尔称尽管取得进展，但仍需要继续得到支撑

科尔称，欧洲央行本周放缓购债步伐的决定，是对欧元区经济具有信心的信号，不过在即将步入明年大选密集年之际，区域经济仍需要得到保护。科尔称不认为欧洲有银行业危机的风险。

--日本国会批准跨太平洋伙伴关系协定

日本周五批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，期望该协定有朝一日能生效，尽管美国当选总统特朗普扬言将会退出，若美国不参与也无法生效。

该协定尚未经过美国参议院批准，日本国会批准此协定，暗示日本希望当条件更为有利的情形下，协定能够起死回生。

[市场摘要]

--日本股市：收涨1.2%创一年来最高收位，受美股扬升及日圆走贬带动

日股周五涨至一年来最高收位，受美股周四上涨，以及日圆走贬带来的出口商强劲买盘支撑。日经指数收高1.2%，报18,996.37点，创下2015年12月以来最高收位。该指数本周周线升3.1%，为连续第五周上涨。

--中国股市：沪综指收盘小涨，经济数据改善提振银行等蓝筹股

沪综指收盘小涨。分析师指出，今日公布的物价数据显示经济改善迹象，银行股及大盘蓝筹股走势较为坚挺，不过成长股板块走势偏软，使得大盘还是未能摆脱近期的震荡整理格局。沪综指收报3,232.883点，涨17.517点或0.54%，本周累计下跌0.34%；今日上海A股成交2,262亿元人民币，上日为1,976亿元。

--香港股市：结束三日连涨而收低，博彩类股领跌

港股结束三日连涨而收低，博彩类股领跌，之前有报道称，中国将对博彩天堂澳门的ATM柜员机取款增加限制。恒生指数跌0.4%至22,760.98点，恒生国企指数跌0.3%报9,867.95点。本周恒生指数周线仍涨0.9%，受美股涨势激励。

--汇市：美元随收益率上扬，欧洲央行缩减购债规模打击欧元

美元全线上涨，因美债收益率上扬。欧洲央行上日决定延长购债计划，但削减购债规模，欧元因此大跌。0827GMT，欧元/美元跌0.02%，报1.0613。美元/日圆上涨0.40%，报114.47。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，逆转欧洲央行公布决定后的涨势

欧元区公债收益率盘初大多下跌，逆转了上日的涨势。周四在欧洲央行宣布削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划后，欧元区公债收益率上涨。欧元区公债收益率下跌2-4个基点。德国两年期公债收益率回吐稍早涨势，日内下跌1个基点报负0.74%。

--国际油市：油价扩大上涨，市场对非OPEC产油国减产怀抱憧憬

油价续涨，因乐观预期在石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，非OPEC产油国将会同意减产，不过涨势受限，因减产规模仍存在不确定性。0829GMT，布兰特原油涨0.74%，报每桶54.29美元。美国原油期货涨1.08%，报51.40。

--全球金市：美国升息担忧拖累金价下跌，料连续第五周录得周线跌幅

金价小幅下跌，而且料将连续第五周录得周线跌幅，受美元走强以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将升息的预期拖累。0829GMT，现货金跌0.19%，报1,168.40美元。美国期金下跌0.2%至每盎司1,170美元。

--金属期市：伦铜本周料收涨，得益于中国进出口数据强劲

伦敦期铜本周料以上涨收尾，因中国11月进口数据强劲，提供了更多有关中国经济体正在复苏的佐证。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.6%，报5,816.50美元。上海期交所期铜扳回稍早跌幅，最终收报每吨47,390元人民币(6,869美元)，跌0.3%。(完)