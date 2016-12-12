《路透晚报》--12月12日

2016年3月3日，图为面值500欧元的欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：下周日本央行可能上调对经济的评估--消息

消息人士称，日本央行在下周的利率评估会议上可能给出更乐观的经济评估，因新兴亚洲市场的需求好转，以及民间消费出现复苏迹象，提高了出现稳健、受出口拉动经济复苏的可能性。据熟悉央行思路的四名消息人士透露，日本央行官员越来越相信全球贸易已经走出低谷。在12月19-20日的政策会议上，日本央行料将考虑调整措辞，暗示愈加相信日本经济正在走向稳步复苏。

--韩国宪法法院称，尚未确定就总统朴槿惠弹劾案举行听证的日期

韩国宪法法院周一称，就总统朴槿惠弹劾案举行公共听证的日期尚未确定。法院的发言人说，九名法官在周一稍早会面谈论了该案。宪法法院必须决定是否支持韩国国会上周五通过的弹劾案，审理过程最长可持续180天。如果法院决定支持弹劾动议，朴槿惠将成为首位被迫下台的民选总统。

标准普尔表示，韩国国会通过弹劾案对该国的债信评级并未造成实质影响。另外，媒体报导称，朴槿惠前高级经济助理Cho Won-dong及前文化部副部长Kim Chong亦卷入贪腐丑闻，遭韩国检方指控。

--中国外交部：对特朗普“一个中国”的评论深表担忧

中国外交部表示，对于美国总统当选人特朗普称不见得会坚守一个中国政策的说法，中国深感担忧。外交部发言人耿爽在一例行记者会上表示，“一个中国”政策是中美关系的基石，敦促新任美国政府了解台湾议题的敏感性。

--意大利西雅那银行称仍将继续推进民间筹资计划

意大利第三大银行--西雅那银行要求延长民间融资计划期限遭到欧洲央行拒绝之后，该行周日表示将尽最后的努力继续推进计划，希望年底前能在市场筹资50亿欧元。欧洲央行监督委员会的决定，加重了意大利政府需挺身而出注资该行的压力。

一位来自意大利财政部的消息人士周一表示，如果西雅那银行未能筹集到所需要的资金，政府准备向该行注入资本金。

--委内瑞拉最大面值纸币本周将退出流通，接近流通货币总量半数

委内瑞拉总统马杜罗周日宣布，本周会令最大面值纸币退出流通，之后会发行更高面值的新纸币。该国目前最大面值纸币在黑市仅价值2美分。马杜罗表示，面值100玻利瓦尔的纸币会在周三退出流通，之后国内民众会有10天时间到央行换币。委内瑞拉当局定于周四发行六种新版纸币和三种新版硬币，其中面值最高的为20,000玻利瓦尔，在黑市中价值不到5美元。央行数据显示，11月有超过60亿张100玻利瓦尔纸币在流通，价值占到全部纸币和硬币的48%。

--日本10月核心机械订单三个月来首次上升，且增幅超预估

日本政府公布的数据显示，10月核心机械订单出现三个月来首次上升，且升幅高于预估，初步显示资本支出回升。内阁府周一公布的数据显示，日本10月核心机械订单较前月增加4.1%，远超分析师预估的增加1.0%。

--新西兰财长英格利希被任命为新任总理

新西兰财长英格利希获确认为新任总理，符合外界预期。英格利希将于今日稍晚宣布就职，已准备让负责经济发展的资深阁员接替他的财长职位。预计英格利希将在未来几周内宣布其他内阁人员变动，他暗示要对政策进行“盘点”。

[市场摘要]

--日本股市：连续第五日收涨，受美股涨势和日圆疲软提振

日经指数周一连续第五个交易日收涨，受助于美股强劲表现和日圆疲软的拉动。投资人买入在最近这波涨势中表现不佳的防御类股。日经指数收涨0.8%至19,155.03点，为去年12月中以来最高收位。东证股价指数收涨0.4%至1,531.43点。

--中国股市：沪综指收挫2.5%创半年最大跌幅，激进险资被查施压举牌概念股

沪综指放量收挫2.5%，创半年最大单日跌幅。分析师指出，明年中国经济走向及美联储本周会议都带来一些不确定因素，而投资激进的保险公司被要求整改，举牌概念股应声大挫，且成长股跌势不止，沪指快速下滑，午后继续扩大跌幅。

沪综指收报3,152.97点，大跌79.91点或2.47%，创逾一个月收盘新低；此前最大单日跌幅则为6月13日的3.21%。上海A股成交2,939亿元人民币，较上日的2,262亿元放大约三成。

--香港股市：跌1.4%创一个月最大单日跌幅，特朗普有关一个中国言论引发担忧

港股创一个月最大单日跌幅，因受大陆股市重挫拖累，而且美国总统当选人特朗普就“一个中国”政策的言论可能导致中美两国情势紧张。恒生指数收低1.4%，报22,433.02点。恒生国企指数收低1.7%至9,699.31点。

--汇市：美元在近来高点附近波动，投资者等待本周美联储会议

美元指数小幅下跌，但距离近来高点不远，市场等待美联储会议，此次会议料将升息，并可能提供未来货币政策走向的线索。油价上涨带动加元兑美元升至近八周高点。0851GMT，欧元/美元涨0.04%，报1.0563。美元/日圆上涨0.46%，报115.89。美元指数小跌0.05%。

--欧元债市：欧元区公债收益率上扬，受油价飙涨影响

欧元区政府公债收益率(殖利率)劲扬，此前OPEC和非OPEC产油国之间达成减产协议，激励油价飙涨5%，因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)因此盛行。

被视为欧元区最弱节点的葡萄牙的公债遭受的抛压最大，该国10年期公债收益率大涨至3.91%，创2月以来最高位。

0846GMT，德国10年期公债收益率上涨5个基点，至0.40%；30年期德债收益率跳涨9基点至1.23%。

--国际油市：油价飙升至2015年中以来高点，受全球减产协议推动

油价飙升至2015年中以来的最高水准，此前OPEC与非OPEC产油国自2001年以来首次达成全球性减产协议，以缓解全球供应过剩并提振市场价格。布兰特原油一度飙升至每桶57.89美元，创2015年7月以来最高水准。美国原油也触及2015年7月来的高点每桶54.51美元。0818GMT，布兰特原油涨5.19%，报每桶57.15美元。美国原油期货涨5.46%，报54.32。

--全球金市：金价跌至逾10个月低位，受美联储升息预期打压

金价触及逾10个月最低位，因美国本周料将升息，可能抑制对黄金这种避险资产的需求。0859GMT，现货金跌0.47%，报1,152.36美元。美国期金下跌0.7%至每盎司1,153.86美元。

--金属期市：期铜价格持稳，受中国强劲数据和偏多展望支撑

金属铜期货持稳，受上周强劲的中国经济数据以及银行和分析师偏多的展望支撑。0820GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小涨0.1%，报5,832美元。上海期交所期铜收盘涨0.28%，至每吨47,230元人民币。(完)