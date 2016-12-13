《路透晚报》--12月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚开行下调亚洲发展中地区2016年增长预测；对中国预期不变

亚洲开发银行(ADB)周二小幅下调2016年亚洲发展中地区经济增长速度预测，反映出印度增长速度慢于预期。亚开行表示，包括亚太地区45个国家或地区在内的亚洲发展中地区，预计今年成长5.6%，略低于原来预测的5.7%。

亚开行维持对中国今明两年经济增长率预估在6.6%和6.4%不变。该行将印度今年的经济增长预估从7.4%下调至7.0%，受投资疲弱、农业放缓、政府废除旧钞等因素影响，但2017年增长率预估维持在7.8%不变。亚开行维持对中国今明两年经济增长率预估在6.6%和6.4%不变。

--香港廉政公署逮捕五家金融机构的29名职员，调查贿赂案

香港廉政公署公布，包括四家银行在内的五家金融机构的29名现职和前任雇员在香港被捕，涉嫌与机密客户信息泄露相关的贿赂行为。廉政公署在公告中称，所有被捕人员已被保释，但调查仍在继续，并称所有这些金融机构都在配合调查。廉政公署并未公布这些金融机构及人员的名单。

--独家：SWIFT称针对银行系统的网络攻击活动仍在继续并屡屡得手

环球银行金融电讯协会(SWIFT)一位官员对路透称，自2月孟加拉国央行失窃8,100万美元以来，针对全球银行系统的网络攻击活动仍在继续并屡屡得手，凸显了SWIFT的信息网络依然脆弱不堪。根据路透获得的信函，SWIFT信息网络已就针对其银行系统的威胁不断升级，向银行发出了警告。SWIFT客户安全计划负责人Stephen Gilderdale称，银行业客户一直遭到大量的攻击，约有五分之一的攻击导致资金被窃。

--俄罗斯能源部长称到5月时俄减产幅度或达30万桶/日--报纸

俄罗斯能源部长诺瓦克接受报纸采访时表示，在本周OPEC与非OPEC产油国达成的减产协议项下，到明年5月俄罗斯的减产幅度或将达到每日30万桶。“到第一季末会达到每日20万桶的减产幅度，”诺瓦克称，“到5月时可能达到30万桶，这一减产幅度会一直持续到6月底。”

伊拉克石油部长表示，伊拉克致力于减产，遵守全球减产协议，不过他相信伊拉克未来数年有提高产量的潜力。

--意大利裕信银行计划通过发行新股筹集130亿欧元资金

意大利最大的银行--意大利裕信银行(UniCredit)表示，将进行该国最大的一次售股，藉此筹集130亿欧元(138.3亿美元)，用于清理资产负债表并提振长期获利。该行计划在6月底之前启动发行，所筹资金用于消除177亿欧元的坏账，以便能到2019年时提振获利并提高派息。

法国东方汇理资产管理将出资36亿欧元从裕信银行手中收购资产管理公司Pioneer Investments。该交易将扩大东方汇理在欧洲的布局，并为裕信银行带来亟需的资本。

[市场摘要]

--日本股市：连续第六日收高，投资者买入受内需驱动型股票

日本股市周二扳回盘中跌幅，连续第六日收高，日本央行可能出手购买带来支撑，并且投资者买入价格低廉的内需驱动型股票。日经指数收高0.5%至19,250.52点，创去年12月30日来最高收盘位。东证股价指数上涨0.6%至1,540.25点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，经济数据改善稳定情绪令杀跌动能减弱

沪综指微收升。分析师指出，今日大盘低开后缩量窄幅震荡，早盘股指下探至60日均线处获支撑后反弹走高；最新公布经济数据保持平稳并温和改善，有助稳定市场情绪。短线股指重回3,100点附近的重要支撑位，料后市多空双方将在此平台区域展开争夺。

沪综指收报3,155.04点，涨2.07点或0.07%；今日上海A股成交2,029亿元人民币，上日为2,939亿元。

--香港股市：略微收升，美联储会议前投资者持观望立场

港股持稳，尽管在美国联邦储备委员会(美联储，FED)今日召开政策会议前，一些投资者仍持观望立场。午后港股扳回上午的跌幅，日内略微上扬。恒生指数涨0.1%至22,446.70点，恒生国企指数升0.2%报9,719.94点。

--汇市：美元小幅走高，美联储会议召开在即

美元兑日圆和欧元小幅走高，市场等待美联储今日稍晚开始的为期两日政策会议的结果出炉。0905GMT，美元/日圆上涨0.28%至115.34，欧元/美元跌0.17%至1.0616。

--国际油市：油价持稳，亚洲需求飙升且阿布扎比削减出口

油价走势震荡，一方面亚洲需求强劲，以及阿布扎比依照石油输出国组织(OPEC)和其他产油国的限产举措降低供应对油价构成支撑。但交易员称，投资者了结因上日强劲上扬而获利的金融仓位，对市场造成打压。0820GMT，布兰特原油跌0.40%，报每桶55.47美元。美国原油期货跌0.49%，报52.57美元。

--全球金市：金价变动不大，美联储即将召开政策会议

金价几无变动，昨日曾小幅上涨，今晚晚间美联储将召开一次关键的政策会议。0821GMT，现货金跌0.24%，报1,159.31美元。美国期金下跌0.4%至每盎司1,161.2美元。

--金属期市：铜价下滑，聚焦美联储年终政策会议

上海期铜挫跌近2%，投资者聚焦美联储今晚即将召开的政策会议。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.44%，报5,742.5美元。上海期交所期铜收盘跌1.64%，至每吨46,920元人民币。(完)