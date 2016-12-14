《路透晚报》--12月14日

2003年11月12日，上海一家券商营业部内，一名股民在看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Claro Cortes IV

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲第四季企业信心下滑至一年低点，因疲弱需求令人担忧

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)公布的调查显示，亚洲企业信心在2016年第四季降至一年最低水平，因企业担心在经济持续低增长的环境下需求疲软。受访企业还称，政治不确定性是近期的一个重大风险，其中包括特朗普当选美国下一届总统。

第四季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从前一季的68降至63，不过仍在乐观与悲观的分界点50上方。这项指数代表企业对未来六个月的展望。

--日本第四季大型制造业信心升至一年最高--央行短观调查

日本央行公布的短观调查报告显示，第四季日本大型制造业者信心六个季度以来首次改善，升至一年高点。股市上涨与日圆下跌让依赖出口的日本经济前景变得光明。

短观调查显示，12月当季大型制造业景气判断指数升至正10，符合市场预估，并创下2015年12月以来的最高水准。大型制造业者和大型非制造业者预计未来三个月企业景气将略微恶化。

--中国将对美国汽车制造商的垄断行为开罚--中国日报

中国日报周三引述国家发改委反垄断局局长张汉东谈话指出，中国将在近期对一家美国汽车制造商的垄断行为开罚，但未点名是哪家业者。开罚消息出现的时点对于中美关系而言相当敏感，此前美国总统当选人特朗普对于“一个中国”政策提出质疑。

张汉东表示，调查人员发现该美国企业从2014年开始指示经销商固定价格。在专访中，张汉东称任何人都不应对于惩罚时机或对象“有错误解读”。报导并未提及进一步的细节。

--瑞士药企Actelion称仍在与意向收购方洽谈，强生退出

瑞士Actelion称，正与一家未披露名称的意向收购方就一项“策略性交易”进行磋商；Actelion与另一意向收购方--美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson)的谈判已终止。该公司并未说明仍在与何方进行谈判。

--美国股市和债市可能出现暴跌，危及金融稳定--监管机构报告

负责监控美国金融稳定的监管机构--金融研究办公室(Office of Financial Research)表示，由于股价大涨和利率维持低位，股市和债市可能出现急剧下跌，并警告称这种跌势可能给银行、保险公司和其他经济重要组成部分造成严重损害。

金融研究办公室发现，以市盈率(本益比)衡量的股票估值已经达到与“上世纪三次股市暴跌”之前相同的高位。与此同时，商业房地产价格上涨，而衡量房地产回报的资本化率接近纪录低位。

--分析师下调新加坡今明两年经济增长预估--金管局调查

新加坡金管局公布的调查显示，分析师下调对今年新加坡经济增长的预估，出口和金融业展望被调降；分析师并下调对2017年经济增长和核心通胀率的预估。

分析师对2016年国内生产总值(GDP)增幅预估中值为1.4%，低于9月预期的1.8%；对2017年GDP增幅的预期中值为1.5%，也低于此前预估的1.8%。

--伊朗宣布研发核动力舰船系统，回应美国延长对其制裁决定

伊朗命令其科学家开始研发核动力舰船系统，作为对美国的回应。伊朗称美国违反了2015年伊朗与世界大国达成的意义重大的核问题协议。核专家称，若要执行伊朗总统鲁哈尼的此项命令，伊朗可能需要将浓缩铀纯度提高至超出伊核协议规定的上限水平。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘基本持平，等待美联储政策决定

日经指数周三收盘基本持平，在备受关注的美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策决定出炉前，投资者对新建仓位保持谨慎。日经指数收高0.02%至19.253.61点，连续第七个交易日上涨；盘中曾触及一年高位19,284.28点。

--中国股市：沪综指收创逾一个月新低，短期料维持盘整难有趋势性行情

沪综指小幅收跌，并创逾一个月收盘新低。分析师指出，今日大盘低位震荡，但60日均线亦有支撑；今晚美联储会议或将加息，人民币贬值压力仍较大，加之年关临近资金面持续紧张，金融监管力度加大，料短期沪指将在目前点位附近盘整，难有趋势性行情。

沪综指收报3,140.53点，跌14.51点或0.46%；此前收盘低点为11月9日的3,128.37点。今日上海A股成交2,189亿元人民币，上日为2,029亿元。

--香港股市：恒生指数收平，投资者谨慎等待美联储政策决定

香港股市收平，尽管美股上涨且能源股持续表现强势，因投资者在谨慎等待美联储会议结果。恒生指数收平，报22,456.62点；恒生国企指数微跌0.1%，报9,706.15点。

--汇市：美元稍事休整，投资者等待美联储升息步伐的线索

美元持稳，静待美联储今日稍晚政策声明；本周以来下跌近1%，表明市场对于美联储将提升未来升息预期期望降至最低。0859GMT，欧元/美元微跌0.04%至1.0621，美元/日圆跌0.06%至115.09。

--欧元债市：长期公债收益率下降，市场完全消化美联储将加息的预期

欧元区长期公债收益率下跌，美联储即将公布利率决定，投资者预计其将实施12个月内的首度加息，并同时表明2017年的政策立场。尽管加息通常会推高收益率，但市场对此预期已经完全消化，焦点放在了美联储主席叶伦的讲话之上。

德国30年期公债收益率领跌，下挫5个基点至1.10%。德国10年期公债收益率下滑2个基点报0.33%。荷兰、法国和奥地利30年期公债收益率跌3-4个基点。

--国际油市：油价下跌，因美国库存意外上升及OPEC的11月产量超预期

油价下跌，因有报告称美国原油库存增加，而且预估数据显示石油输出国组织(OPEC)11月原油产量可能高于此前预期，这可能破坏计划中的减产。0809GMT，美国原油期货下跌0.69美元或1.3%，报每桶52.29美元。布兰特原油期货跌0.60美元或1.08%，报每桶55.12美元。

--全球金市：现货金持坚，因美元涨势暂歇且市场等待美联储利率决议

金价小涨，因美元走软，且投资者等待美联储今日稍晚将公布的政策会议决定。0822GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,161.45美元。美国期金上升0.4%至每盎司1,163.60美元。

--金属期市：伦铜价格持稳，等待美联储会议结果

伦敦铜价变动不大，脱离了昨日触及的近两周低点，因美元回落，市场等待美联储政策声明。0820GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小升0.84%，报5,738美元。上海期货交易所主力期铜合约削减稍早跌幅，收低1%，至每吨46,490元人民币。(完)