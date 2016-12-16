《路透晚报》--12月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：日本央行内部重现升息之说，可能性确实存在

随着美联储紧缩周期推动全球债券收益率大涨，加息选项十年来首次回到了日本央行的视野，预示着央行将退出后危机刺激模式进入新时代。熟悉日本央行想法的消息人士表示，如果长期利率继续上升，反映出日本经济出现明显改善，则央行会更愿意讨论这个想法，而且最早明年可能会考虑提高收益率目标。“日本央行明年的重点可能不是是否进一步放松政策，而是可能提高其收益率目标，”其中一名消息人士表示，并称不能排除明年小幅升息的可能性。

--雅虎因数据被窃遭调查，威讯寻求修改收购条款

美国联邦调查人员及议员再次对雅虎发起调查，因此前披露了史上规模最大的数据外泄事件，这促使威瑞森通讯(威讯)对收购雅虎互联网业务要求更有利的条款。

据知情人士称，威讯7月时同意以48亿美元收购雅虎核心互联网业务，现正试图说服雅虎修订并购协议条款，以反映两次黑客事件造成的经济上的影响。另一名知情人士称，威讯仍预计会进行并购交易，但正在寻求以最近的数据泄露事件为理由，争取“重大让步”。

--韩国政治丑闻累及企业，规划与决策出现真空期

韩国企业目前受困于国内政治危机而放慢脚步，内部人士指出，三星及乐天等大型财团都延后传统的年底管理层重组，规划与决策出现真空。三星集团高管表示，“何时会宣布高层变动到现在还没有线索，现在见到的状况就是许多事情放慢下来的连锁反应。”

现代汽车表示，尚未决定是否像往常一样在12月底宣布人事调整。乐天集团的一位发言人称，由于“各种情况”，集团年度人事调整可能推迟到明年。该集团的年度人事调整通常在12月末进行。

--欧洲央行推出现金换债券计划，优质德债成为银行业抢手货

市场消息人士对路透说，随着欧元区各国央行推出一项旨在支撑融资市场的新放贷计划，银行业周四争相从德国央行借出德国公债。德国央行及包括欧洲央行在内的另外六家央行，开始接受以现金为担保品将一小部分公债出借给银行。

根据该计划，欧洲央行和德国、西班牙、法国、荷兰、比利时和爱尔兰央行合计提供总共500亿欧元(521.3亿美元)价值的政府债券，来供用现金担保的借入所用；同时其余仍接受政府债券作为担保品。消息人士表示，央行的新供应前景已经把10年期德债借入成本压低。

--库卡出售美国部门，期使美的集团收购案获监管部门批准

德国工业机器人大厂--库卡集团(Kuka)称，已将Systems US-Aerospace-Business出售给Advanced Integration Technology，以满足美国监管部门有关中国美的对其收购条件的要求。

--东芝副社长：核心芯片业务的本财年获利料超过预估

东芝副社长成毛康雄在接受路透采访时表示，东芝旗下最大的利润来源部门--芯片和设备业务的当前财年获利料将超过预期，得益于日圆走软和快闪记忆体(闪存)需求强劲。成毛康雄还表示，东芝预计将从2019年4月开始的三年间，累计向快闪芯片业务投资约1万(兆)亿日圆，这个投资额将超过之前三年的8,600亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：连续第九天上涨，受美股走强及日圆疲弱提振

日经指数周五连续九天上涨，因美股走强及日圆疲弱提振了市场信心。日经指数收涨0.7%至19,401.15，连续第九天上涨，为2015年5月以来最长连涨。该指数本周周线上涨2.1%，已连续第六周录得周线涨幅。

--中国股市：沪综指缩量微收升周跌幅近八个月来最大，下周料弱势盘整

沪综指缩量微收升，结束连两日跌势，周跌幅则为近八个月来最大。分析师指出，今日大消费板块和成长类板块涨幅居前，前期强势的钢铁、煤炭、有色等周期性个股和银行、券商等金融板块则延续调整行情；下周大盘料以弱势盘整走势为主。

沪综指收报3,122.98点，涨5.30点或0.17%；该指数全周累计下跌3.40%，此前最大单周跌幅为4月22日当周的3.86%。上海A股成交1,895亿元人民币，上日为2,126亿元。

--香港股市：恒指跌至四个半月低位，创半年最大周线跌幅

香港股市跌至四个半月低位，并录得半年最大周线跌幅，因投资者做好准备迎接美国利率加速上调。恒生指数收低0.2%至22,020.75点，恒生国企指数跌0.1%至9,470.33点。恒指本周累计下跌3.3%。

--汇市：美元接近14年高位，得益于美联储明年更多次升息的前景

美元兑主要货币保持强劲，继美元兑欧元和美元指数都创下14年高点后，继续守住涨幅。因美联储(FED)提高明年升息的次数预估，投资者为此重新布仓。0833GMT，欧元/美元上升0.23%至1.0436，美元/日圆上涨0.11%至118.29。

--国际油市：油价上涨，因联合减产计划似乎开始付诸实施

油价上涨，因更多迹象显示中东产油国通知客户他们即将削减供应，配合协同减产以消除全球供应过剩。0823GMT，美国原油期货上涨0.1%，报每桶50.95美元。布兰特原油期货涨0.15%，报每桶54.10美元。

--全球金市：现货金上涨但仍接近10个半月低点，或连续第六周下滑

现货金上涨，但仍接近10个半月低点，因美联储加息并暗示2017年进一步加息，黄金的避险魅力受损。0826GMT，现货金涨0.47%，报每盎司1,133.61美元。美国期金涨0.57%至每盎司1,136.20美元。

--金属期市：铜价小幅下跌，受美元上涨打击

伦敦金属交易所(LME)铜价下跌，受美元上涨及LME供应增加迹象打击。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.72%，报5,690.50美元。上海期货交易所主力期铜合约收盘跌0.47%，报每吨46,460元人民币。(完)