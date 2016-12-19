《路透晚报》--12月19日

2016年9月2日，以欧盟旗帜为背景拍摄的3D打印的苹果公司企业标识。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--草案显示日本2017财年预算支出创纪录，新债发行规模略低于今年

路透见到的日本政府预算草案显示，政府为2017财年规划的初始预算规模为创纪录的97.45万亿日圆(8,300亿美元)，而新债发行将略低于今年水平。草案显示，2017财年的一般预算支出要高今年的96.7万亿日圆，反映出为了应付日本快速老龄化社会的服务成本需要，社会保障支出正在滚雪球般的大幅增加。政府打算在周四的内阁会议上批准2017财年预算案，以及对当前财年的小规模第三次追加预算。

--澳洲政府下调2016/17年度预算赤字预估，预计年度GDP增长2%

澳洲政府预测截至2017年6月的财政年度预算赤字为365亿澳元，低于当初预计的371亿澳元。财长莫里森在半年度财政展望报告中预测，将到2020/21年度恢复预算盈余，与6月时的预测相同。澳洲预计2016/17年度GDP增长2%，到2019/20年度增长3.0%；预计2017/18年度预算赤字为287亿澳元，前次预计为261亿澳元。

--欧盟称2017年初料与日本达成自由贸易协议

欧盟表示，接近与日本达成自由贸易协议。在特朗普表示美国计划退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，这次贸易协议的意义变得更加重要。欧盟首席贸易谈判代表Mauro Petriccione表示，如果日本对欧盟农产品开放市场，且欧盟同意日本汽车自由进入欧盟市场，那么双方可能在明年年初达成协议。

--韩国企划财政部官员：2017年将维持扩张性政策，不太可能降息

韩国企划财政部一名高官向路透表示，韩国政府正计划明年维持扩张性宏观经济政策，并称未来政策利率不太可能下调。他表示，“就算韩国央行真的降息，也不会有效果，因为市场利率在走升，”该名官员不愿具名，因他并未获得向媒体发言的授权。另一名要求匿名的高阶企划财政部官员表达了类似的看法：“我认为韩国央行不会降息，尽管美国加息后市场利率上升。”

--印尼政府正在起草新规，拟放宽镍和铝土矿出口禁令

据雅加达邮报引述一份法规草案称，印尼政府正在起草一份规定，可能放宽即将实施的矿产品出口禁令。涉及到的产品不仅包括铜精矿，还包括经部分加工或未经加工的镍和铝土。报导称，根据该草案，未经加工的金、银、锡和铬仍在禁止出口的名单之上。路透暂时无法立即联系上印尼能源和矿业部官员置评，但上周一名发言人表示，该部正在与经济事务协调部磋商，以达成放宽禁令的方案。

--独家：英国部分大型外资银行去年缴税额远低于本土业者

路透对监管文件的分析显示，在英国经营的部分外资大型投资和商业银行去年支付的平均税率，仅为在英国赚取的数以十亿美元计获利的6%。这还不到英国企业税率20%的三分之一。然而，这些外资银行减少纳税的手段没有违法之处，其中包括利用金融危机期间的亏损来充抵当前的税金。在伦敦有业务的七家大型国际银行已经发布了获利和缴税数据，其中有五家银行公布实现获利，总计为75亿美元，共支付企业所得税4.52亿美元。

--专访：苹果本周将对欧盟的天价补税裁决提出上诉，慨叹树大招风

苹果高级主管表示，该公司本周将对欧盟要求其缴纳的140亿美元创纪录税额发起法律挑战，并称欧盟监管当局无视税务专家和公司法，故意设法把罚金定在最高水平。欧盟执委会在8月30日裁定苹果获得非法国家补助，要求其向爱尔兰补缴至多130亿欧元税款。苹果总顾问Bruce Sewell及首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在加州全球总部接受路透专访时表示，公司打算在本周就欧盟执委会的裁决向欧洲第二高等法院提出上诉。

--乌克兰最大银行PrivatBank宣布破产，当局宣布接管

乌克兰宣布该国最大银行业者PrivatBank破产，并称转为国有化是保障2,000万乌克兰客户资金的唯一办法，并可以避免金融体系受到威胁。乌克兰央行在一份声明中表示，PrivatBank尚未完成资本重组计划，旗下97%的企业贷款是提供给了与该行股东有关的公司。截至12月1日为止，PrivatBank资本缺口为1,480亿乌克兰币(56.5亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数中止九日连涨，成交量和值均创11月初以来最低

日本股市在淡静交投中下跌，中止九日连涨，因美股回落促使投资者对出口和银行等表现突出的股票了结获利。日经指数小跌0.1%至19,391.60点，过去九个交易日总计攀升6.2%，主要得益于日圆兑美元走软。东证股价指数(TOPIX)跌0.1%至1,549.06点，JPX日经400指数跌0.04%至13,877.52点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌，房地产股受政策影响走势疲弱

中国股市沪综指缩量小幅收跌。分析师指出，今日大盘弱势整理，量能继续萎缩，市场观望氛围浓厚；而受中央经济工作会议有关房地产调控方面的表述影响，房地产板块走势疲弱。沪综指收报3,118.08点，跌4.90点或0.16%；沪深300指数收报3,328.98点，跌0.51%。

--香港股市：收低触及四个半月低位，受到围绕大陆政策的忧虑拖累

香港股市下滑至四个半月低位，延续自上周美国升息之后的跌势，因北京发出信号将采取“中性”货币政策，而且媒体报导称，大陆保险企业面临新一轮投资受限。恒生指数收低0.9%至21,832.68点。恒生国企指数跌1.0%至9,377.43点。

--汇市：美元下跌，因投资人年底前削减仓位

美元下跌，从上周所及14年高点回落，因在年底前投资人获利了结并削减美元重仓。上周三美联储发布政策声明后美元大涨，曾有望涨至与欧元平价，因市场开始消化2017年美国升息三次的可能性。但鉴于距离年底还有两周时间，许多交易员将开始休假，这意味着流动性将清淡。0901GMT，欧元兑美元涨0.18%至1.0466；美元兑日圆跌0.46%至117.44；美元指数跌0.25%至102.69。

--欧元债市：意大利公债收益率跌向一个月低点，关注西雅那银行

意大利10年期公债收益率盘初跌向一个月低位，此前深陷困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)将为年底前筹措50亿欧元(52亿美元)从而避免国家介入援助进行最后一搏。西雅那银行称，将在周一至周四进行供股。0825GMT时，意大利10年期公债收益率下降3.3个基点至1.86%，逼近上周所及约1.77%的一个月低位。

--国际油市：油价上涨，因预期2017年市场供应趋紧

油价上涨，因预期在石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议后，原油供应在进入2017年将会变得紧俏。0826GMT，布兰特原油报每桶55.55美元，较上收盘价上涨0.34美元。美国原油期货上涨0.39元至每桶52.29美元。

--全球金市：金价继续反弹，因美元下跌

金价上涨，继续由上周所及的10个半月低点复苏，因美元指数从14年高点下滑。0834GMT，现货金涨0.5%，报每盎司1,139.71美元；上周四曾触及1,122.35美元，为2月2日以来最低。美国期金涨0.38%，报每盎司1,141.7美元。

--金属期市：伦铜跌至三周半低点；锌价受获利了结打压下跌

伦敦期铜跌至三周半低点，因年底前库存积累。期铅和期锌大幅下跌，第四季强劲上涨后遭遇获利了结。0835 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.68%，报每吨5,597美元；周五下跌1.7%，但今年以来铜价累计上涨19%。沪铜跌2.2%至每吨45,630元人民币，因交易员在1月前平仓而受到打击。有迹象显示中国房地产市场降温，也拖累铜价。沪铅和沪锌分别下跌7%和5%。(完)