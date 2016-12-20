《路透晚报》--12月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持政策不变，上调对经济的评估

日本央行维持货币政策不变，并上调对经济的评估，暗示其确信日圆疲弱和海外需求反弹将增强经济稳健复苏的前景。“日本经济延续温和复苏的趋势，”央行在政策决议声明中称。该央行一如普遍预期维持短期利率目标在负0.1%不变，该利率适用于金融机构存放在央行的部分超额准备金。央行还维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。

--特朗普在选举人团投票中获得压倒性胜利，正式当选美国总统

美国共和党人特朗普在美国选举人团投票中以压倒性票数胜出，正式当选为美国下任总统，轻松粉碎了一小群人想阻挠他入主白宫的企图。特朗普获得的选举人团票数超过270张的当选门槛，即使至少有六位选举人团代表跑票，没有投给其所在州所属意的候选人。这些“背信弃义的选举人”人数也是一个多世纪来最多的一次。根据美联社统计的全国538位选举人投票，在计票将近结束时，特朗普获得304张、希拉里获得224张。

--澳洲央行会议记录：平衡宽松政策的好处与债务风险

尽管澳洲第三季经济萎缩，但澳洲央行上次开会时仍对经济持谨慎乐观态度，这意味着降息暂时告一段落。该央行12月维持利率在纪录低点1.5%，连续第四个月保持利率不变。此前曾在8月和5月降息。该央行的最新政策会议记录显示，委员会试图在宽松政策的好处和鼓励家庭重新大举借贷的风险之间寻求平衡。澳洲家庭的债务负担已经很重。央行总裁洛威反复表示，进一步降息可能会带来债务风险，这将抵消对经济的任何益处。

--意大利政府寻求议会批准200亿欧元融资计划以稳定本国银行业

意大利政府决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业，并可能最早于本周开始着手，对该国第三大银行西雅那银行展开救援。该行近来被判定为欧盟体质最弱的一家主要银行，需要解决大量不良贷款并在月底前筹集50亿欧元资本，否则就有被欧洲央行清算的风险。意大利经济部长表示，政府正在筹措的这笔资金可能被用于保障银行业体系的充足流动性。

--独家：卡塔尔三家银行初步洽谈合并，交易估值将超过440亿美元

卡塔尔的三家银行Masraf Al Rayan、Barwa Bank、International Bank of Qatar称，已开始就并购交易的可能性进行初步谈判。此桩交易将产生卡塔尔第二大银行。若该交易达成，也将成为海湾地区银行业整合的一个罕例；该地区的银行业者一直不愿联手，但又面临着艰难的形势，因低油价影响到该地区经济。新成立银行合计资产价值将超过440亿美元。

--软银10亿美元投资卫星公司OneWeb，对美投资承诺跨出第一步

日本软银已同意对美国卫星新创公司OneWeb Ltd投资10亿美元，成为软银社长孙正义向美国总统当选人特朗普做出的500亿美元投资承诺的第一笔。“本月稍早我与当选总统特朗普见面，表达了我对美国投资与创造就业的承诺，”孙正义在与OneWeb发布的联合声明中表示，“这是这项承诺跨出的第一步。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨，日圆贬值提振人气

日本股市日经指数收涨，此前市场消化了日本央行维持货币政策不变的决定；日圆兑美元下跌提振整体人气。日经指数收涨0.5%，报19,494.53点，创2015年12月初以来最高收位。东证股价指数涨0.2%至1,552.36点，JPX-日经400指数涨0.3%至13,912.64点。

--中国股市：沪综指续收跌创逾一个半月新低，钢铁煤炭等周期股领跌

中国股市沪综指续收跌，创逾一个半月新低。分析师指出，今日大盘继续缩量下挫，多数个股走跌，钢铁煤炭等周期股领跌；目前市场板块轮动较快，缺乏赚钱效应，负面因素仍需一段时间消化，料后市继续维持弱势。沪综指收报3,102.88点，跌15.20点或0.49%；沪深300指数收报3,309.06点，跌0.60%。

--香港股市：收低创五个月收盘最低，主要受中资股下跌拖累

香港股市在淡静交投中跌至五个月低位，主要受中资企业H股走软拖累。恒生指数延续早盘跌势，收低0.5%至21,729.06点，为7月19日以来最低收盘点位。恒生国企指数收低1%，报9,283.41点。

--汇市：美元回升逼近14年高位，日央行公布利率决议后日圆下滑

美元兑一篮子主要货币回弹，逼近14年高位，日圆迅速回吐因土耳其和德国致命事件之后录得的部分涨幅。美元兑其他很多货币仍获良好支撑，0823GMT时，美元指数回升至103.33，摆脱周一所及低位102.52，已距离上周四所及的14年高位103.56不远。欧元/美元跌0.13%，报1.0388；美元/日圆涨0.85%，报118.06；美元/瑞郎涨0.1%，报1.0278；美元/离岸人民币涨0.24%，报6.9482。

--国际油市：油价几无变动，年底假期前交投温和

油价持稳，年底假期前交投温和，投资者开始出脱仓位，预计到2017年初之前都不会建新仓。0826GMT时，布兰特原油期货报每桶54.93美元，较上收盘价涨0.01美元。美国原油期货跌0.16美元至每桶51.96美元。

--全球金市：金价下跌，德国和土耳其的袭击事件未能刺激避险买盘

金价下跌，德国和土耳其发生的袭击事件未能刺激避险买盘，市场关注的是美国明年进一步升息的前景。0828GMT时，现货金跌0.54%，至每盎司1,131.87美元，前两个交易日收盘皆为上涨。美国期金跌0.74%，报每盎司1,134.20美元。

--金属期市：伦敦期铜在一个月低点上方持稳，因2017年市场前景向好

伦敦期铜持稳，脱离周一触及的近一个月低点，因市场供应趋紧和明年通胀上升的前景促使投资者逢低买进。0829GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜基本持稳在每吨5,492.5美元，小跌0.06%。期铜昨日大跌2.5%，并触及11月21日以来的最低位每吨5,459美元。上海期交所期铜下跌2.6%，至每吨44,890元人民币。(完)