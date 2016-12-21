《路透晚报》--12月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普计划让商务部长被提名人主管美国贸易政策

美国当选总统特朗普的过渡团队发言人Jason Miller表示，特朗普计划让提名担任商务部长的亿万富翁投资者罗斯(Wilbur Ross)负责贸易政策。这个信号显示特朗普计划如何加强打压全球市场中的竞争对手，以及重写那些他声称损害美国工厂就业的贸易协议。美国贸易代表办公室(USTR)将不会与商务部合并，但Jason Miller明确表示，大多数贸易政策决定将由罗斯掌舵。

--日本政府上调对经济的评估，为2015年3月以来首次

日本政府上调对经济的整体评估，与日本央行更加乐观的看法一致，说明经济可能在企稳。政府还上调对家庭支出、出口和企业信心的看法，称消费者的心态在改善，对亚洲的出口在复苏。“经济温和复苏，同时部分地区的改善推后，”内阁府在每月例行经济报告中表示，这也是其自2015年3月来首度在报告中调升看法。

--韩国央行报告：贸易保护行为令韩国2015年出口损失24亿美元

韩国央行表示，由其他国家实施的贸易保护行动令韩国2015年出口损失24亿美元，相当于该年韩国总出口量的0.5%。该央行在一份有关保护主义的研究报告中指出，2016年1-9月期间，该国出口因贸易保护而蒙受的损失，相当于在此期间内出口量的0.7%。

--泰国央行维持今明两年GDP成长率预估不变，调高出口预估

泰国央行维持今明两年经济成长率预估于3.2%不变，但调高出口预估。泰国央行预期今年出口将下滑0.6%，先前预估则为下滑2.5%；明年出口预估将持平，先前预估为较今年下滑0.5%。泰国出口过去三年连年萎缩，而出口占当地经济比重超过三分之二。

--瑞典央行：维持利率在负0.5%不变，并扩大量化宽松

瑞典央行维持指标利率在负0.50%不变，同时扩大量化宽松规模；该行表示，预计2018年初之前不会升息。瑞典央行将债券购买规模扩大了300亿瑞典克朗(32.2亿美元)。“经济活动越来越强，为通胀继续升高创造条件。但通胀升势有被破坏的风险。因此需要维持非常宽松的货币政策，”央行发表声明称。

--意大利西雅那银行称流动性可能在四个月后耗尽

陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)在网站上公布的最新文件显示，该行耗尽约110亿欧元(115亿美元)流动性的速度可能比之前预期的要快。该行目前预计，当前为106亿欧元的净流动性仓位将在四个月后变为负值。该行周日时曾预计，在一系列假设条件下，当时为110亿欧元的净流动性仓位将在11个月后转负。

--推特CTO宣布将辞职，为高调离职的又一名公司高管

推特首席技术官(CTO)Adam Messinger发表推文称，他将离开公司。此前该公司已有多名高管相继高调离职。Messinger已在推特工作五年，于2013年3月担任CTO。在2011年加入推特前，他是甲骨文的研发副总裁。推特已有多名高管相继离职，其产品团队在不到一年内曾三度更换主管。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收低，因遭投资者获利了结

日股日经指数小幅收低，节前市场交投震荡，因市场在早先触及的逾一年高位盘旋之后，投资者锁定获利。日经指数收跌0.3%至19,444.49点，早盘曾涨至平盘上方。东证股价指数跌0.5%至1,544.94点，JPX-日经400指数下挫0.4%至13,850.89点。

--中国股市：沪综指反弹收升逾1%，流动性有所缓解大盘蓝筹股领涨

中国股市沪综指反弹收升逾1%。分析师指出，今日大盘高开高走，大盘蓝筹股领涨，央企混合所有制改革概念股走势较强。年底前流动性紧张状况告一段落，股指出现止跌企稳反弹迹象，料后市仍可持续。沪综指收报3,137.43点，涨34.55点或1.11%；沪深300指数收报3,338.54点，涨0.89%。

--香港股市：止住四连跌收高，受美股隔夜涨势支撑

香港股市结束四连跌收高，受内地股市和美股涨势的带动。恒生指数回吐了早盘的部分涨幅，收高0.4%报21,809.80点，前一日曾触及五个月低点。恒生国企指数涨0.5%，报9,331.63点。各类股普涨，其中服务业类股以逾1%的涨幅领涨。

--汇市：美元守在14年高位，看好美国加速升息

美元兑欧元徘徊在14年高位附近，因预期特朗普上台后美国升息脚步将加快。年底假期前交投淡静，0844GMT时，欧元兑美元报1.0399，周二时跌破1.0352，为2003年1月以来首见。欧元下跌推动美元贸易加权指数触及14年高点103.65。该指数最新报103.20。美元/日圆跌0.17%，报117.64；美元/离岸人民币微涨0.02%，报6.9391。

--国际油市：油价小涨，因预期美国原油库存下降

油价小涨，因市场预期美国原油库存将下降；不过由于市场在圣诞节周末前开始平静下来，交易活动十分清淡。0842GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶53.72美元，较前一交易日结算价涨0.42美元。布兰特原油期货报每桶55.83美元，涨0.48美元。

--全球金市：金价走坚，因美元弹离14年高点

金价上涨，逆转稍早跌势，因美元脱离上日触及的14年高点。0847GMT，现货金涨0.15%至每盎司1,133.51美元，上日为下跌0.6%。美国期金亦上涨0.16%至每盎司1,135.4美元。

--金属期市：伦敦期铜进一步脱离一个月低点，因寄望需求升温

伦敦期铜攀升，进一步脱离本周稍早触及的一个月低点，投资者押注美国和中国明年经济增长将加速，这或将支撑对工业金属的需求。0848GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.37%至每吨5,522.50美元，前一交易日收盘基本持平。但成交温和，不足2,000口，因为在圣诞节前流动性枯竭。上海期货交易所主力期铜合约涨0.8%%，至每吨45,330元人民币。(完)