《路透晚报》--12月22日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本计划2017/18财年创纪录支出8,300亿美元，预算平衡目标渺茫
日本内阁批准2017财年规模创纪录的8,300亿美元支出预算，寄望低利率和日圆疲软限制举债，凸显政府在控制债务方面面临的挑战。4月1日开始的新财年一般账户预算97.5万亿日圆(8,300亿美元)，较本财年最初的目标96.7万亿日圆有所增加，增加的开支来自越来越高的为老龄人口提供服务的社保支出。
--韩国央行：2017年经济成长可能降温，建议政府推出更多财政刺激
韩国央行表示，2017年经济存在放缓的风险，建议政府有必要加速推动财政刺激措施以提振成长。总裁李柱烈并暗示，必要时有更多降息的空间。该央行在为国会准备的声明稿中指出，明年经济成长率有可能低于今年预估成长率2.8%。
另外，企划财政部长官柳一镐表示，若2017年经济成长率看来可能降至2.5%下方，则政府可能考虑追加预算。
--新西兰第三季GDP劲扬，受惠于人口激增
新西兰经济第三季大幅增长，因消费者花钱爽快，且房屋建筑及观光业蓬勃发展，令外界更加确信央行降息行动已告一段落。该国第三季GDP较上季成长1.1%，已连续第五个季度增长率不低于0.7%，年成长率达到3.5%的较高水平。新西兰经济的成功，究其原因就是人口增长这么简单。移民人数创纪录高位，将人口增长率拉抬至2.1%，几乎为美国的三倍。人口增加意味着从教育到医疗等各方面的支出更多，不断上升的房屋需求也推高了房价。
--菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变，符合路透调查预期
菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变，称2017年和2018年通胀率预计继续保持在2-4%的适宜区间。路透调查访问的所有13位分析师一致预期该行将维持利率不变。自2014年9月升息25个基点以来，利率一直未曾变动。
该央行称，国内需求情况仍然坚稳，认为通胀风险偏于上升。预计2017年平均通胀率为3.3%，2018年料为3.0%。认为2016年和2017年非常有望实现7%的经济成长率。
--意大利政府对西雅那银行的救助料将在2-3个月内完成
意大利报纸Il Sole 24 Ore援引消息人士报道，对西雅那银行的政府救助将分步进行，完成将需要两三个月的时间。报道并称，尽管细节仍有待敲定，但在政府接手后西雅那银行的预期筹资规模仍在50亿欧元不变。政府最早料将于周四介入，预计会先允许该银行动用政府担保来筹资新资金，确保不会出现流动性枯竭。第二步将是政府设立200亿欧元的基金，旨在救助包括西雅那银行在内该国最严重受困的银行。
--现代汽车高层持续大地震，美国CEO骤然去职
韩国现代汽车的美国执行长(CEO)Dave Zuchowski已辞去职务，即刻生效，这是该公司管理层洗牌的最新人事异动。现代汽车料连续第四年出现获利下滑。过去三个月中，现代汽车已撤换了韩国销售主管及中国主管。该公司可能连续第二年无法达成全球销售目标。
--三井住友金融集团社长：正物色英国退欧后的欧洲总部
日本三井住友金融集团(SMFG)社长宫田孝一称，该行正考虑为银行业物色新的欧洲总部。但宫田称，SMFG对各个选项持开放态度，也可能会留在伦敦，这要取决于英国退欧后可以多大程度保留欧洲单一市场准入。SMFG是日本第三大银行集团，是最先公开承认物色其他欧洲总部所在地、从而为英国退欧做好准备的银行之一。
[市场摘要]
--日本股市：从一年高点回落收跌，假日前成交清淡
日本股市收盘从一年高点小幅回落，投资者对金融等近来上涨的板块获利了结，否则假日前市场往往成交清淡。日经指数收跌0.1%至19,427.67点。东证股价指数跌0.1%至1,543.82点。
--中国股市：沪综指缩量微收升，短线料维持3,100点上方横盘整理
沪综指窄幅震荡，终盘缩量微收升。分析师指出，今日金融板块走势疲弱，对指数影响较大。尽管短期市场资金偏紧状况略有改善，但年末整体资金紧张格局未有明显缓解，料沪综指短线在3,100点上方横盘整理可能性大。沪综指收报3,139.56点，涨2.13点或0.07%；沪深300指数收报3,335.67点，跌0.09%。
--香港股市：收低，受大宗商品价格下挫及大陆在港上市股票跌势拖累
香港股市收低，受钢铁和煤炭价格下挫，以及中国大陆在港上市股票跌势拖累。恒生指数收低0.8%，报21,636.20点，恒生国企指数下挫1.4%，报9,200.24点。收盘时几乎所有类股全都下跌，其中能源股指数下滑约1.7%的跌势最为沉重，此前大宗商品价格下滑。
--汇市：美元在美国多项数据出炉前回落，欧元走势谨慎
美元动能减弱，美元指数从14年高位下滑，因投资者在美国于今日稍晚公布多项经济数据前锁定获利。但美元跌势受限，因美联储暗示2017年会更频繁加息，此外还部分与美国经济增长在特朗普政府时期会加速的预期有关。0838GMT时，美元指数微跌0.13%至102.89，周二曾触及2002年12月以来高位103.65。美元/日圆小涨0.05%，报117.60；欧元/美元涨0.25%，报1.0449；美元/离岸人民币涨0.2%，报6.9426。
--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率上涨，据闻政府将救助西雅那银行
意大利和西班牙10年期公债收益率开盘后上涨，之前有报道称意大利政府可能对西雅那银行实施救助。0815GMT，意大利10年期公债收益率涨2个基点至1.84%，西班牙同期限公债收益率涨幅相仿，报1.34%。
--国际油市：油价先抑后扬，尽管美国库存上升且利比亚增产
油价在亚洲交易时段下跌，市场交投温和。上周美国原油库存意外上升，而且利比亚采取行动在未来几个月提高产量，使油价受到打击。不过美元走软，以及对产油国遵守减产协议的乐观预期抑制了跌势。油价在欧洲时段小幅转升，0842GMT时，布兰特原油期货微涨0.16美元，报每桶54.62美元；美国原油涨0.12美元报每桶52.61美元。
--全球金市：金价在淡静交投中持稳，市场等待美国数据
金价在窄幅区间内波动，交投淡静，市场人士目前等待今天晚些时候美国公布的一连串经济数据。0845GMT时，现货金持稳于每盎司1,131.43美元；美国期金微跌0.04%，报每盎司1,132.7美元。
--金属期市：伦铜触及一个月低点，中国11月金属进口数据不佳
伦敦期铜跌至逾一个月最低，稍早数据显示中国11月一些金属的进口大幅下滑，这加快了年底假日前的仓位轧平活动。0847GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.83%至每吨5,469.50美元。期铜稍早触及11月21日以来低位5,445.50美元。铜价今年迄今仍有约16%的升幅。上海期货交易所主力期铜合约下跌1.6%，至每吨44,430元人民币。(完)
(整理 白云; 审校 刘秀红)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。