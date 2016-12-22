《路透晚报》--12月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本计划2017/18财年创纪录支出8,300亿美元，预算平衡目标渺茫

日本内阁批准2017财年规模创纪录的8,300亿美元支出预算，寄望低利率和日圆疲软限制举债，凸显政府在控制债务方面面临的挑战。4月1日开始的新财年一般账户预算97.5万亿日圆(8,300亿美元)，较本财年最初的目标96.7万亿日圆有所增加，增加的开支来自越来越高的为老龄人口提供服务的社保支出。

--韩国央行：2017年经济成长可能降温，建议政府推出更多财政刺激

韩国央行表示，2017年经济存在放缓的风险，建议政府有必要加速推动财政刺激措施以提振成长。总裁李柱烈并暗示，必要时有更多降息的空间。该央行在为国会准备的声明稿中指出，明年经济成长率有可能低于今年预估成长率2.8%。

另外，企划财政部长官柳一镐表示，若2017年经济成长率看来可能降至2.5%下方，则政府可能考虑追加预算。

--新西兰第三季GDP劲扬，受惠于人口激增

新西兰经济第三季大幅增长，因消费者花钱爽快，且房屋建筑及观光业蓬勃发展，令外界更加确信央行降息行动已告一段落。该国第三季GDP较上季成长1.1%，已连续第五个季度增长率不低于0.7%，年成长率达到3.5%的较高水平。新西兰经济的成功，究其原因就是人口增长这么简单。移民人数创纪录高位，将人口增长率拉抬至2.1%，几乎为美国的三倍。人口增加意味着从教育到医疗等各方面的支出更多，不断上升的房屋需求也推高了房价。

--菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变，符合路透调查预期

菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变，称2017年和2018年通胀率预计继续保持在2-4%的适宜区间。路透调查访问的所有13位分析师一致预期该行将维持利率不变。自2014年9月升息25个基点以来，利率一直未曾变动。

该央行称，国内需求情况仍然坚稳，认为通胀风险偏于上升。预计2017年平均通胀率为3.3%，2018年料为3.0%。认为2016年和2017年非常有望实现7%的经济成长率。

--意大利政府对西雅那银行的救助料将在2-3个月内完成

意大利报纸Il Sole 24 Ore援引消息人士报道，对西雅那银行的政府救助将分步进行，完成将需要两三个月的时间。报道并称，尽管细节仍有待敲定，但在政府接手后西雅那银行的预期筹资规模仍在50亿欧元不变。政府最早料将于周四介入，预计会先允许该银行动用政府担保来筹资新资金，确保不会出现流动性枯竭。第二步将是政府设立200亿欧元的基金，旨在救助包括西雅那银行在内该国最严重受困的银行。

--现代汽车高层持续大地震，美国CEO骤然去职

韩国现代汽车的美国执行长(CEO)Dave Zuchowski已辞去职务，即刻生效，这是该公司管理层洗牌的最新人事异动。现代汽车料连续第四年出现获利下滑。过去三个月中，现代汽车已撤换了韩国销售主管及中国主管。该公司可能连续第二年无法达成全球销售目标。

--三井住友金融集团社长：正物色英国退欧后的欧洲总部

日本三井住友金融集团(SMFG)社长宫田孝一称，该行正考虑为银行业物色新的欧洲总部。但宫田称，SMFG对各个选项持开放态度，也可能会留在伦敦，这要取决于英国退欧后可以多大程度保留欧洲单一市场准入。SMFG是日本第三大银行集团，是最先公开承认物色其他欧洲总部所在地、从而为英国退欧做好准备的银行之一。

[市场摘要]

--日本股市：从一年高点回落收跌，假日前成交清淡

日本股市收盘从一年高点小幅回落，投资者对金融等近来上涨的板块获利了结，否则假日前市场往往成交清淡。日经指数收跌0.1%至19,427.67点。东证股价指数跌0.1%至1,543.82点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，短线料维持3,100点上方横盘整理

沪综指窄幅震荡，终盘缩量微收升。分析师指出，今日金融板块走势疲弱，对指数影响较大。尽管短期市场资金偏紧状况略有改善，但年末整体资金紧张格局未有明显缓解，料沪综指短线在3,100点上方横盘整理可能性大。沪综指收报3,139.56点，涨2.13点或0.07%；沪深300指数收报3,335.67点，跌0.09%。

--香港股市：收低，受大宗商品价格下挫及大陆在港上市股票跌势拖累

香港股市收低，受钢铁和煤炭价格下挫，以及中国大陆在港上市股票跌势拖累。恒生指数收低0.8%，报21,636.20点，恒生国企指数下挫1.4%，报9,200.24点。收盘时几乎所有类股全都下跌，其中能源股指数下滑约1.7%的跌势最为沉重，此前大宗商品价格下滑。

--汇市：美元在美国多项数据出炉前回落，欧元走势谨慎

美元动能减弱，美元指数从14年高位下滑，因投资者在美国于今日稍晚公布多项经济数据前锁定获利。但美元跌势受限，因美联储暗示2017年会更频繁加息，此外还部分与美国经济增长在特朗普政府时期会加速的预期有关。0838GMT时，美元指数微跌0.13%至102.89，周二曾触及2002年12月以来高位103.65。美元/日圆小涨0.05%，报117.60；欧元/美元涨0.25%，报1.0449；美元/离岸人民币涨0.2%，报6.9426。

--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率上涨，据闻政府将救助西雅那银行

意大利和西班牙10年期公债收益率开盘后上涨，之前有报道称意大利政府可能对西雅那银行实施救助。0815GMT，意大利10年期公债收益率涨2个基点至1.84%，西班牙同期限公债收益率涨幅相仿，报1.34%。

--国际油市：油价先抑后扬，尽管美国库存上升且利比亚增产

油价在亚洲交易时段下跌，市场交投温和。上周美国原油库存意外上升，而且利比亚采取行动在未来几个月提高产量，使油价受到打击。不过美元走软，以及对产油国遵守减产协议的乐观预期抑制了跌势。油价在欧洲时段小幅转升，0842GMT时，布兰特原油期货微涨0.16美元，报每桶54.62美元；美国原油涨0.12美元报每桶52.61美元。

--全球金市：金价在淡静交投中持稳，市场等待美国数据

金价在窄幅区间内波动，交投淡静，市场人士目前等待今天晚些时候美国公布的一连串经济数据。0845GMT时，现货金持稳于每盎司1,131.43美元；美国期金微跌0.04%，报每盎司1,132.7美元。

--金属期市：伦铜触及一个月低点，中国11月金属进口数据不佳

伦敦期铜跌至逾一个月最低，稍早数据显示中国11月一些金属的进口大幅下滑，这加快了年底假日前的仓位轧平活动。0847GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.83%至每吨5,469.50美元。期铜稍早触及11月21日以来低位5,445.50美元。铜价今年迄今仍有约16%的升幅。上海期货交易所主力期铜合约下跌1.6%，至每吨44,430元人民币。(完)