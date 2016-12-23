《路透晚报》--12月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普发推文呼吁扩大美国核能力，引发质疑和担忧

美国当选总统特朗普发表推文，呼吁扩大美国的核能力。该言论令防止核扩散专家感到震惊。这些专家称，美国加强核武会引发全球紧张局势。特朗普在推文中称：“在全世界在核武器问题上醒悟过来之前，美国必须大幅加强和扩大核能力”，但他没有给出进一步细节。目前尚不清楚是什么促使特朗普发表这样的言论。不过，俄罗斯总统普京在周四早些时候称，俄罗斯需要“加强战略核力量的军事潜力”。

--投资基金12月标购美国10年期公债金额创2014年以来最低

美国财政部发布的数据显示，大型投资基金12月标购的美国10年期公债金额为2014年11月以来最低，购买的30年期公债规模则与11月相近。财政部12月12日标售200亿美元10年期公债，投资基金得标金额为78.39亿美元，为2014年11月以来最低水准。投资基金11月标购10年债的得标金额则为92.05亿美元。10年期公债得标利率为2.485%，为2014年9月以来最高。

--德国1月GfK消费者信心指数上升，家庭支出继续推动经济成长

据GfK调查显示，德国消费者信心在即将进入1月之际有所改善，他们对将来的收入变得更为乐观。这表明到明年年初，家庭支出将继续提振经济成长。民间消费已取代出口成为德国经济增长的主要驱动力。这份对约2,000名德国民众的调查显示，1月GfK消费者信心指数升至9.9，为2016年10月以来最高。

--YouGov/Cebr调查：英国12月消费者信心降至退欧公投来最低水平

一项调查显示，本月英国消费者信心下滑至英国退欧公投以来最低水平，受通胀上升压力的疑虑打压。民调机构YouGov与经济和商业研究中心(Cebr)表示，英国12月消费者信心指数下滑1点至108.1，为7月来最低水准。调查发现，在通胀料将大幅上扬的情况下，对未来12个月家庭财务的乐观情绪明显下降。

--巴西央行调降2017年经济成长预估，暗示将大举降息

巴西央行下调2017年经济成长预估，预计未来两年通胀仍低落，暗示决策官员准备加速放宽货币政策，将经济拉离严重衰退的局面。该央行在季度通胀报告中将2017年经济成长预估由1.3%调降至0.8。该央行接连两次降息25个基点后，下回于1月11日开会时料因物价大幅下降及经济活动料将萎缩，而倾向降息50个基点。

--独家：印度曾游说穆迪调高评等，但未能成功

路透看到的文件显示，印度批评穆迪的评级方法，并积极活动要求上调评等，但这家美国评等机构拒绝让步，称印度债务水平和脆弱的银行业令人担忧。如果能为印度争取到更好的主权债信评级，将是对印度总理莫迪经济治理能力的肯定，有助于吸引外国投资和加快经济增长。之前未曾公开的印度财政部和穆迪之间的往来信函显示，新德里方面未能打消穆迪对于印度债务负担成本和银行业的担忧。

--德银与美国司法部就抵押贷款案达成72亿美元和解

德意志银行称，将因其在2005-2007年期间发行和承销的住房抵押贷款支持证券(RMBS)和其它业务活动，向美国司法部支付72亿美元罚款。这低于美国在9月要求该行支付的140亿美元和解金。根据和解协议的条款，德意志银行同意在美国支付31亿美元的民事罚款，并提供41亿美元的消费者救济。

--意大利政府对受困银行伸出援手，西雅那银行将要求注资

意大利政府批准一项法令，对全球最老的银行--西雅那银行进行纾困。该行迫切需要增资，但增资计画却无法赢得投资人的支持。为了终止这场久拖不决、已让经济伤痕累累的银行业危机，意大利总理真蒂洛尼称，内阁已授权成立规模200亿欧元(209亿美元)的基金来协助受挫的银行业者，西雅那银行是首个、也是最优先的救助对象。

[市场摘要]

--日本股市：逢国定假日休市。

--中国股市：沪综指收低近1%，煤炭、钢铁等周期股领跌大盘持续低位震荡

沪综指收低近1%。分析师指出，今日大盘走势偏弱，个股普跌，煤炭、钢铁等周期股领跌，全日成交延续地量。预计下周沪综指仍将在3,100点上方震荡整理。沪综指收报3,110.15点，跌29.41点或0.94%；该指数全周累计下跌0.41%，今日上海A股成交1,890亿元人民币，上日为1,857亿元。沪深300指数收报3,307.60点，跌0.84%。

--香港股市：收在五个月低位，归因于资金流出疑虑

在圣诞节假期来临之际，港股连续第二周下跌，收在五个月低位，因美国经济增长数据强劲，加剧对资金流出新兴市场的担忧。恒生指数跌0.3%报21,574.76点，为7月中以来最低收位。恒生国企指数跌0.2%报9,181.75点。两个指数周跌幅分别为2%和2.4%。市场交投淡静。香港金融市场下周一至二将因圣诞节休市。

--汇市：美元稍事歇息，等待新年再发力

汇市波澜不兴，交易员已经进入耶诞假期模式，不过市场仍看好美元来年走升，因利差走势对美元有利。在东京市场休市的情形下，美元兑日圆几乎就在117.50打转，一周前曾升至118.66的2月初以来高点，目前美元/日圆几乎回到年初的水准，而6月时则是一度跌到99.00低点。0815GMT时，欧元/美元微涨0.05%，报1.0440；美元/日圆微跌0.06%，报117.44；英镑/美元几乎持平，报1.2279；美元/离岸人民币微涨0.04%，报6.9503。

--欧元债市：意大利公债收益率下跌，西雅那银行申请援助

意大利政府公债收益率下跌，因西雅那银行表示将向新批准的政府纾困基金申请援助。意大利10年期公债收益率下滑3个基点至1.82%，交投淡静，因欧洲各金融中心都在准备迎接圣诞假期。

--国际油市：油价下跌，受获利了结影响

油价在亚洲交易时段下滑，回吐前一交易日录得的部分涨幅，受交易员获利了结影响。圣诞节及新年假期之前市场交投淡静。0819GMT，布兰特2月原油期货跌0.3美元或0.54%至每桶54.75美元。前一交易日收高1.1%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.34美元或0.64%至每桶52.61美元，前一交易日结算价涨0.9%。

--全球金市：金价在美元走软影响下小升，但或连续七周周线下滑

金价微升，因美元走软，但金价或连续七周周线下滑，因预期美联储2017年将多次加息。0821GMT，现货金小升0.25%报每盎司1,131.37美元。美国期金涨0.17%报每盎司1,132.5美元。

--金属期市：伦铜周线或下跌，但有望录得2010年以来最大年度涨幅

伦敦期铜或连续第二周下跌，因投资者在圣诞节假期前最后一个交易日了结获利，但伦铜有望创2010年以来最大年度涨幅，因迹象显示全球经济复苏。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.02%至每吨5,519美元。本周铜价料下跌约2%，12月或将录得5%的月线跌幅，令年线涨幅降至17%，但仍将是2010年以来的最佳年度表现。上海期货交易所主力期铜合约涨0.6%至每吨45,070元人民币。(完)