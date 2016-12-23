《路透晚报》--12月23日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--特朗普发推文呼吁扩大美国核能力，引发质疑和担忧
美国当选总统特朗普发表推文，呼吁扩大美国的核能力。该言论令防止核扩散专家感到震惊。这些专家称，美国加强核武会引发全球紧张局势。特朗普在推文中称：“在全世界在核武器问题上醒悟过来之前，美国必须大幅加强和扩大核能力”，但他没有给出进一步细节。目前尚不清楚是什么促使特朗普发表这样的言论。不过，俄罗斯总统普京在周四早些时候称，俄罗斯需要“加强战略核力量的军事潜力”。
--投资基金12月标购美国10年期公债金额创2014年以来最低
美国财政部发布的数据显示，大型投资基金12月标购的美国10年期公债金额为2014年11月以来最低，购买的30年期公债规模则与11月相近。财政部12月12日标售200亿美元10年期公债，投资基金得标金额为78.39亿美元，为2014年11月以来最低水准。投资基金11月标购10年债的得标金额则为92.05亿美元。10年期公债得标利率为2.485%，为2014年9月以来最高。
--德国1月GfK消费者信心指数上升，家庭支出继续推动经济成长
据GfK调查显示，德国消费者信心在即将进入1月之际有所改善，他们对将来的收入变得更为乐观。这表明到明年年初，家庭支出将继续提振经济成长。民间消费已取代出口成为德国经济增长的主要驱动力。这份对约2,000名德国民众的调查显示，1月GfK消费者信心指数升至9.9，为2016年10月以来最高。
--YouGov/Cebr调查：英国12月消费者信心降至退欧公投来最低水平
一项调查显示，本月英国消费者信心下滑至英国退欧公投以来最低水平，受通胀上升压力的疑虑打压。民调机构YouGov与经济和商业研究中心(Cebr)表示，英国12月消费者信心指数下滑1点至108.1，为7月来最低水准。调查发现，在通胀料将大幅上扬的情况下，对未来12个月家庭财务的乐观情绪明显下降。
--巴西央行调降2017年经济成长预估，暗示将大举降息
巴西央行下调2017年经济成长预估，预计未来两年通胀仍低落，暗示决策官员准备加速放宽货币政策，将经济拉离严重衰退的局面。该央行在季度通胀报告中将2017年经济成长预估由1.3%调降至0.8。该央行接连两次降息25个基点后，下回于1月11日开会时料因物价大幅下降及经济活动料将萎缩，而倾向降息50个基点。
--独家：印度曾游说穆迪调高评等，但未能成功
路透看到的文件显示，印度批评穆迪的评级方法，并积极活动要求上调评等，但这家美国评等机构拒绝让步，称印度债务水平和脆弱的银行业令人担忧。如果能为印度争取到更好的主权债信评级，将是对印度总理莫迪经济治理能力的肯定，有助于吸引外国投资和加快经济增长。之前未曾公开的印度财政部和穆迪之间的往来信函显示，新德里方面未能打消穆迪对于印度债务负担成本和银行业的担忧。
--德银与美国司法部就抵押贷款案达成72亿美元和解
德意志银行称，将因其在2005-2007年期间发行和承销的住房抵押贷款支持证券(RMBS)和其它业务活动，向美国司法部支付72亿美元罚款。这低于美国在9月要求该行支付的140亿美元和解金。根据和解协议的条款，德意志银行同意在美国支付31亿美元的民事罚款，并提供41亿美元的消费者救济。
--意大利政府对受困银行伸出援手，西雅那银行将要求注资
意大利政府批准一项法令，对全球最老的银行--西雅那银行进行纾困。该行迫切需要增资，但增资计画却无法赢得投资人的支持。为了终止这场久拖不决、已让经济伤痕累累的银行业危机，意大利总理真蒂洛尼称，内阁已授权成立规模200亿欧元(209亿美元)的基金来协助受挫的银行业者，西雅那银行是首个、也是最优先的救助对象。
[市场摘要]
--日本股市：逢国定假日休市。
--中国股市：沪综指收低近1%，煤炭、钢铁等周期股领跌大盘持续低位震荡
沪综指收低近1%。分析师指出，今日大盘走势偏弱，个股普跌，煤炭、钢铁等周期股领跌，全日成交延续地量。预计下周沪综指仍将在3,100点上方震荡整理。沪综指收报3,110.15点，跌29.41点或0.94%；该指数全周累计下跌0.41%，今日上海A股成交1,890亿元人民币，上日为1,857亿元。沪深300指数收报3,307.60点，跌0.84%。
--香港股市：收在五个月低位，归因于资金流出疑虑
在圣诞节假期来临之际，港股连续第二周下跌，收在五个月低位，因美国经济增长数据强劲，加剧对资金流出新兴市场的担忧。恒生指数跌0.3%报21,574.76点，为7月中以来最低收位。恒生国企指数跌0.2%报9,181.75点。两个指数周跌幅分别为2%和2.4%。市场交投淡静。香港金融市场下周一至二将因圣诞节休市。
--汇市：美元稍事歇息，等待新年再发力
汇市波澜不兴，交易员已经进入耶诞假期模式，不过市场仍看好美元来年走升，因利差走势对美元有利。在东京市场休市的情形下，美元兑日圆几乎就在117.50打转，一周前曾升至118.66的2月初以来高点，目前美元/日圆几乎回到年初的水准，而6月时则是一度跌到99.00低点。0815GMT时，欧元/美元微涨0.05%，报1.0440；美元/日圆微跌0.06%，报117.44；英镑/美元几乎持平，报1.2279；美元/离岸人民币微涨0.04%，报6.9503。
--欧元债市：意大利公债收益率下跌，西雅那银行申请援助
意大利政府公债收益率下跌，因西雅那银行表示将向新批准的政府纾困基金申请援助。意大利10年期公债收益率下滑3个基点至1.82%，交投淡静，因欧洲各金融中心都在准备迎接圣诞假期。
--国际油市：油价下跌，受获利了结影响
油价在亚洲交易时段下滑，回吐前一交易日录得的部分涨幅，受交易员获利了结影响。圣诞节及新年假期之前市场交投淡静。0819GMT，布兰特2月原油期货跌0.3美元或0.54%至每桶54.75美元。前一交易日收高1.1%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.34美元或0.64%至每桶52.61美元，前一交易日结算价涨0.9%。
--全球金市：金价在美元走软影响下小升，但或连续七周周线下滑
金价微升，因美元走软，但金价或连续七周周线下滑，因预期美联储2017年将多次加息。0821GMT，现货金小升0.25%报每盎司1,131.37美元。美国期金涨0.17%报每盎司1,132.5美元。
--金属期市：伦铜周线或下跌，但有望录得2010年以来最大年度涨幅
伦敦期铜或连续第二周下跌，因投资者在圣诞节假期前最后一个交易日了结获利，但伦铜有望创2010年以来最大年度涨幅，因迹象显示全球经济复苏。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.02%至每吨5,519美元。本周铜价料下跌约2%，12月或将录得5%的月线跌幅，令年线涨幅降至17%，但仍将是2010年以来的最佳年度表现。上海期货交易所主力期铜合约涨0.6%至每吨45,070元人民币。(完)
(整理 白云; 审校 刘秀红)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。