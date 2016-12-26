《路透晚报》--12月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁为控制收益率曲线政策辩护，看好全球前景

日本央行总裁黑田东彦周一对控制收益率曲线政策提出辩护，称该政策已使日本长期利率免于随全球收益率上升趋势，且有助于协助经济摆脱停滞。黑田东彦的此番讲话强调了日本央行政策制定者对于日本经济越来越高的乐观情绪，并强化了市场对于该央行将在未来数月不予扩大货币刺激的预期。

日本央行11月1日会议记录显示，关于央行在以利率为目标的新政策框架下对购债规模的重视程度，决策者意见分歧。

--加拿大10月GDP萎缩并逊于预估，第四季放缓恐超乎央行预期

加拿大经济10月萎缩，制造业创下近三年来最大降幅，这提高了第四季经济成长放缓程度可能大于加拿大央行预期的风险。加拿大统计局数据显示，10月国内生产总值(GDP)下滑0.3%，逊于分析师的零增长预估。数据公布后，加元兑美元触及五周低点。

--瑞士信贷及德银出售有毒债券，合计遭美国罚款逾120亿美元

瑞士信贷和德意志银行因出售美国有毒债券，合计遭罚逾120亿美元，在这两家欧洲主要投资银行在穷于应付疲弱获利之际，进一步遭受打击。瑞士信贷同意支付逾52亿美元与美国当局达成协议，德意志银行 也同意支付72亿美元，以和解发行承销有毒抵押贷款支持证券一案。担心德银收到更大罚单的投资者松了一口气，德银股价亦上涨逾2%。瑞士信贷股价下跌逾1%。

--俄罗斯军机失事92人全部遇难，包括60名红旗歌舞团成员

俄罗斯当局表示，一架载有92人的俄罗斯军机周日在飞往叙利亚途中在黑海坠毁，无人生还。机上人员包括几十名红旗歌舞团成员。国防部发言人Igor Konashenkov对记者表示，机上无人生还。俄罗斯总统普京宣布12月26日为全国哀悼日。

--朴槿惠密友崔顺实因腐败丑闻被特别检察官传讯

韩国一位官员称，调查有关朴槿惠总统腐败丑闻的特别检察官周六传讯了这桩丑闻的核心人物崔顺实，就受贿、挪用资产等指控对其进行讯问。崔顺实是朴槿惠的密友，她所引发的这场丑闻导致朴槿惠受到弹劾。

[市场摘要]

因适逢圣诞假期，欧洲各市场休市。香港金融市场周一至周二亦将因圣诞节休市。

--日本股市：小幅收低，成交量及金额创两个月最低

日股周一收跌，市场成交清淡。银行和出口股跌幅居前，由于日圆最近的跌势暂歇削弱了风险意愿。日经指数下跌0.2%，至19,396.64点。东证股价指数收低0.4%至1,538.14点。

--中国股市：沪综指逆转收升，保险券商股及举牌概念股领涨

沪综指收市小涨。分析师指出，因煤炭等周期股继续下跌及年末资金面偏紧，股指跳空低开后，逐波下滑，一度创下逾两个月来的盘中新低，午后随着保险券商股及险资举牌概念股的反弹，引领大盘翻红，不过成交仍属低迷，显示反弹基础不太紮实。沪综指收报3,122.57点，涨12.42点或0.40%，日低为3,068.415点，为10月18日以来的新低；今日上海A股成交1,704亿元人民币，上日为1,890亿元。(完)