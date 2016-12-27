《路透晚报》--12月27日

2016年6月23日，上海一家券商营业部，股民们在看股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本11月消费者物价下滑，但2017年料将反弹

周二公布的数据显示，日本11月核心消费者物价指数(CPI)连续第九个月较上年同期下滑，家庭支出减少，表明经济仍欠缺足够动能来刺激通胀率迈向日本央行2%的目标。12月东京地区核心CPI同比降幅为近四年来最大，突显出决策者在根除日本顽固通缩心态所面临的挑战。

--东芝考虑就收购美国核电业务提列大笔亏损，股价重挫

东芝称，考虑就去年旗下西屋(Westinghouse)收购美国核电业务提列数千亿日圆的商誉减值损失。东芝股价早盘一度暴跌16%，目前跌幅仍超过10%。继去年曝出13亿美元会计丑闻之后，这项亏损将给予东芝又一记沉重打击。

--韩国央行称随着利率上升，部分家庭的偿债能力可能下滑

韩国央行警告称，在经济复苏延迟以及利率上升的背景之下，国内部分财务情况最脆弱的家庭其偿债能力可能下降。由于韩国国内收益率追随美国利率水平，而美国利率2017年有望上升，因此韩国家庭将面临更高的贷款利率。

--经理人看多新兴市场，看法比评级机构乐观

许多全球基金经理人表示，新兴市场资产虽遭逢美国11月选举的打击，但此后他们因看好2017年而买进这类市场的资产。全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)首席固定收益策略师Jeff Rosenberg在该公司近期全球展望峰会上表示，公司料将在所有新兴市场的各个资产类别均取得强劲收益，特别是债券。其他全球基金经理人也认为反弹在即。

[市场摘要]

因逢圣诞假期，伦敦市场仍休市。香港金融市场周二亦因圣诞节休市。

--日本股市：清淡交投中几乎收平，东芝股价大跌近12%

日本股市周二在清淡交投中几乎收平，东芝股价暴跌近12%，此前该公司称考虑就去年旗下西屋收购美国核电业务提列数千亿日圆的商誉减值损失。日经指数收高0.03%，报19,403.06点，但东证股价指数跌0.1%至1,536.22点。

--中国股市：沪综指收跌成交创两个半月新低，热点散乱市场人气趋谨慎

沪综指小幅收跌，上海A股成交额创两个半月新低。分析师指出，尽管昨日大盘午后逆转上涨，但领涨的券商、保险及基建股今日未能继续大展雄风，盘中热点较散乱；而且年底资金面趋紧，市场人气仍较谨慎，大盘全日维持窄幅整理，成交低迷。沪综指收报3,114.66点，跌7.91点或0.25%；今日上海A股成交1,620亿元人民币，上日为1,704亿元，此前低点为10月12日的1,598亿元。

--汇市：美元在假期淡静交投中微升，澳元和新西兰元略跌

美元兑日圆及一些其他主要货币小幅上扬，欧洲和亚洲金融中心恰逢假期，抑制市场交投活动。2016年最后一周的市场趋势仍倾向于美元走强，尽管圣诞节前美元回落1%暗示，美元兑日圆触及120以及美元兑欧元升至平价水准或需等到1月。

--国际油市：油价在淡静交投中持稳，产油国将从1月1日起限产

油价几无变动，新年假期前交投清淡，市场采取观望态度，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国料将在不到一周的时间内开始限产。0827GMT时，布兰特2月原油期货涨0.36%，至每桶55.36美元。NYMEX-2月原油期货涨0.64%至每桶53.35美元。

--全球金市：金价在清淡交易中上涨，涨势受强势美元阻挠

金价在亚洲盘中上涨，有少量来自中国的买盘，但在圣诞节长周末过后交易清淡，不过涨势受到美元上涨阻挠。0827GMT，现货金上涨0.9%至每盎司1,144.15美元，稍早一度下跌至1,131.35美元。美国黄金期货上涨1.04%至每盎司1,145.3美元。

--金属期市：上海期锌和期镍双双继续下滑，受年底获利了结拖累

上海期锌和期镍价格延续跌势，因投机客对这些金属近期的涨势进行获利了结，且对中国需求增长放缓的担忧挥之不去。期锌接近周一触及的近两个月低位，期镍触及11月3日以来的最低点。上海期铜收高0.3%，至每吨44,340元人民币(6,381美元)，成交清淡。伦敦金属交易所(LME)周二因假期休市。(完)