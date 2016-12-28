《路透晚报》--12月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本11月工业生产上升，企业对前景乐观

日本经济产业省周三公布的数据显示，日本1月工业生产较前月增长1.5%，基本与市场预估中值上升1.6%相符，制造商预计未来几个月提升产量。这支持央行认为全球需求增强将推动经济稳步复苏的看法。数据巩固了市场的一个主流观点，即未来几个月日本央行不会扩大货币刺激。

--日立制作所正考虑出售旗下电动工具部门日立工机

日本综合性企业日立制作所表示，正在考虑出售旗下电动工具部门日立工机。之前有媒体报导称，该公司正洽谈以超过1,500亿日圆(13亿美元)将日立工机出售给KKR & Co。日立工机股价一度飙升16%。日立制作所上涨1.4%。

--高通因违反竞争法被韩国当局课以8.54亿美元罚款

韩国公平交易委员会宣布，对美国芯片(晶片)生产商高通(Qualcomm)课以1.03万亿(兆)韩元(8.54亿美元)罚款，因判定该公司有关专利权使用许可以及智能手机调制解调器芯片销售的商业行为阻碍了竞争。

--德国农场发现H5N8禽流感病毒，扑杀约7.7万禽鸟

德国当局表示，德国北部下萨克森州某主要禽类养殖区农场发现高传染性H5N8禽流感病毒之后，目前有大约7.7万只火鸡和鸡鸭正在被扑杀。

--印度北方邦火车出轨造成至少30人伤，老旧铁路安全性遭质疑

警方及铁路官员表示，周三印度北部一辆火车出轨，造成至少30人受伤，近几周来已经发生过一些类似事故，引发对当地老旧铁路网络安全性的担忧。印度铁路系统规模居全球第四大，其铁路安全记录欠佳，每年死于火车事故的人数成千上万。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低,年底交投淡静

日经指数周三收低，年底交投淡静，但东芝股价挫跌逾20%，市场继续担忧其可能计入大笔特殊项目亏损。日经指数跌0.01%，报19,401.72，东证股价指数涨0.04%，报1,536.80点。

--中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，年底资金面偏紧致观望气氛趋浓

沪综指收跌至近两个月新低，上海A股成交额为创三个月最小。分析师指出，因年底资金面偏紧且盘中热点散乱，市场观望气氛浓厚，大盘继续窄幅盘整，成交量维持在低位。沪综指收报3,102.24点，跌12.42点或0.40%。今日上海A股成交1,542亿元人民币，上日为1,620亿元，此前低点为9月30日的1,126亿元。

--香港股市：圣诞假期后首个交易日收涨，归功于大宗商品强势

港股在圣诞假期后的首个交易日上涨，中国内地大宗商品价格反弹提振此间能源和原材料类股。恒生指数收高0.8%至21,754.74点，恒生国企指数上扬1.3%至9,300.63点。

--汇市：美元兑日圆小涨，美国数据提供支撑

美元兑日圆小幅走高，美国发布的经济数据比较乐观，强化了人们对特朗普政府管理之下的美国经济增长预期，以及美联储明年升息更多次的前景。0900 GMT，美元兑日圆涨0.2%至117.61。欧元兑美元跌0.1%至1.0445。

--国际油市：油价小跌，市场静观产油国明年如何落实减产

油价小跌，市场等待观察石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将如何在新的一年实施计划中的减产。0722GMT时，布兰特原油期货下滑0.07美元，或0.12%，报每桶56.02美元。美国原油期货 下滑0.08美元，至每桶53.82美元。

--全球金市：黄金价格扩大涨幅，技术面推动反弹势头

黄金价格上涨，扩大此前涨幅。技术面推动金价在清淡交投中反弹，美元则略走软。金价上交易日曾触及近两周高点。0636GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,143.98美元。美国期金 亦升0.5%，报每盎司1,144.50美元。

--金属期市：沪铜引领上海基本金属上扬，伦铜亦上涨

中国上海期货交易所期铜引领基本金属的接近普涨之势，伦敦金属交易所(LME)期铜在假期过后的首个交易日也上扬。0700GMT时，LME三个月期铜上涨1.6%至每吨5,553.50美元，扳回了上个交易日(12月24日)的温和跌幅。上海期货交易所主力期铜合约上涨2.7%，至每吨45,540元人民币(6,548美元)。(完)