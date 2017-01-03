《路透晚报》--1月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行总裁称低增长情况或将持续，政策应保持宽松

韩国央行总裁李柱烈称，在可预见的未来，由于经济或将持续低增长，而且金融市场动荡可能加剧，货币政策应该保持宽松。他在发表新年致辞时说，“低增长或将持续相当一段时间，韩国央行将维持宽松货币政策以支撑经济复苏。”他强调维持金融市场及家庭债务稳定的重要性，显示央行1月13日举行政策会议时或将按兵不动，维持指标利率在1.25%的纪录低点不变。

--新加坡第四季GDP意外强劲增长，因制造业反弹

2016年第四季新加坡经济意外强劲增长，不过前景笼罩乌云，因担心中国经济放缓，以及即将上任的美国总统特朗普政府可能令全球贸易保护主义升温。新加坡贸工部称，2016年10-12月国内生产总值(GDP)经季节调整的环比年率为增长9.1%。第三季GDP修正为萎缩1.9%。路透调查预测中值为第四季增长3.7%。新加坡2016年全年经济成长率为1.8%，高于政府预估的1-1.5%增长率，但为2009年以来最低。

--法国12月HICP较上年同期增0.8%，创2014年5月以来最高通胀年率

法国国家统计局公布，12月消费者物价调和指数(HICP)初值较前月上涨0.3%，较上年同期上涨0.8%。同比涨幅受到能源价格跳升4.3%的推动，并且创下了2014年5月以来最高的通胀年率。11月HICP较上年同期上涨0.7%。

--沙特料调高2月销往亚洲油价，轻质原油每桶至少涨0.5美元

交易商表示，全球最大原油出口国沙特预料将调高2月销往亚洲的各类原油价格，尾随迪拜指标原油价格的强势，并呼应强劲的炼油利润。路透调查四名交易商结果显示，沙特主要轻质原油Arab Light官方售价(OSP)2月每桶调涨幅度可能至少为每桶0.5美元。受访者预期2月重质原油调幅可能更为可观，受到燃料油裂解价差创五年来新高所推动。

--印度银行业大幅调降放款利率，盼刺激信贷增长

在近期存款大增后，以印度国家银行(SBI)为首的印度各银行宣布大幅调降放款利率，这使得借贷成本下降将有助于推动信贷增长的预期升温。印度国家银行董事长Arundhati Bhattacharya在新闻简报会中表示，调降利率是为了“带动”信贷成长，该行目前预期2016/17财年信贷增长将为8-9%，但仍低于之前正式预测的增长10-12%。

--摩根大通给予印尼公债“减码”评等，遭当局惩处

印尼财政部财政政策主管Suahasil Nazara表示，摩根大通研究部门建议客户降低对印尼主权债券的曝险，将印尼债券的评等由“加码”降为“减码”，当局已对其进行惩处。Nazara称，“在我们进行全面的检视过后，我们表示不再需要使用摩根大通作为债券初级市场交易商及收款行。”并称对摩根大通的惩处已经生效。

--泛欧交易所出价5.1亿欧元，欲将LSE法国结算业务收入麾下

泛欧交易所(Euronext)称，已出价5.1亿欧元(5.3392亿美元)欲收购伦敦证券交易所集团(LSE)的法国结算业务，这有助于为LSE集团与德意志交易所拟议中280亿美元的并购案扫清道路。LSE集团和伦敦清算所(LCH)集团证实，二者已就泛欧交易所全现金要约的条款达成一致。买下LSE法国结算业务后，泛欧交易所将对其支出颇多的一个平台取得掌控。同时还意味着，该交易所不必再依赖于竞争对手的结算服务。泛欧交易所预计，交易完成后的首个整年获利将实现两位数增长。

[市场摘要]

--日本股市休市。

--中国股市：沪综指收升1%迎来开门红，避险资金回补推动个股普遍反弹

在经历元旦小长假后，中国股市沪综指恢复交易收升1%，迎来新年开门红。析师指出，跨过年底敏感时刻，资金面有所缓解，避险资金开始回补，以保险股为代表的蓝筹股带动个股普遍反弹，但整日成交仍维持在低位，预示反弹有些底气不足。沪综指收报3,135.92点，涨32.28点或1.04%；沪深300指数收报3,342.23点，涨0.97%。

--香港股市：开年首个交易日收涨，受中国PMI数据提振

香港股市在新年首个交易日上涨，中国制造业调查结果表现强劲，令市场弥漫乐观气氛，抵消了强势美元的负面效应。恒生指数连续第四个交易日上涨，收高0.7%至22,150.40点。国企股指数上涨0.7%至9,459.55点。

--汇市：美元持坚，中国制造业乐观数据提振澳元

美元保持坚挺，美国今年加息的前景保持美元看涨人气。出人意料乐观的中国制造业数据提振澳元。日本休市令行情显得淡静，0814GMT，美元兑日圆涨0.26%报117.82日圆。美元指数上涨0.66%至102.88。

--欧元债市：德债收益率脱离两个月低位，受通胀预期推动

德国公债收益率自两个月低位小升，从新年假期中返回的全球投资者在等待欧元区最大经济体德国公布通胀数据，预计数据将显示，德国12月消费者物价大幅上升。德国10年期公债收益率小幅上升至0.20%，周一一度触及两个月低点0.16%。多数欧元区国家可比公债收益率当日均微幅上涨。

--国际油市：新年首个交易日油价走高，市场寄望减产协议能降低供应

油价在2017年第一个交易日里上涨，因市场寄望周日生效的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议，将能有效减轻全球供应过剩情况。0811 GMT，布兰特原油期货上涨0.21美元或0.37%，报每桶57.03美元，接近12月12日触及的2016年高位57.89美元。美国原油期货上涨0.25美元或0.47%，报每桶53.97美元，距离12月12日所及去年高点54.51美元也不远。

--全球金市：金价2017年首个交易日走高，未受美元坚挺拖累

金价2016年上涨逾8%之后，新的一年延续强劲走势，在2017年首个交易日受技术性买盘带动上扬，尽管美元走强。0812GMT时，现货金涨0.17%至每盎司1,153.63美元，美国期金涨0.21%至1,154.1美元。

--金属期市：铜价新年伊始上涨，受基本面推动

2017年开年铜价在2016年强劲的基础上表现良好，伦铜价格上涨，对需求减弱的担忧减退，市场预计中国和美国的铜消费会较旺盛。0813GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.24%至每吨5,604美元，2016年累计上涨18%。上海期货交易所期铜涨0.73%，至每吨45,760元人民币(6,580美元)。(完)