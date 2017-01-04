《路透晚报》--1月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍晋三2017年将继续以经济复苏为“第一要务”

日本首相安倍晋三称，今年将继续把日本经济复苏作为第一要务。“我们将把经济放在首位，”安倍在新年记者会上说。“我们将继续以货币政策、财政政策和增长策略这三支箭，来抗击通缩。”

--调查显示日本12月制造业扩张速度为一年来最快

调查显示，日本12月制造业活动扩张速度创一年来最快。这是令人鼓舞的迹象，显示疲弱的经济可能正在重拾动能。12月经季调的Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.4，高于初值51.9以及11月终值51.3。该指数连续第四个月高于荣枯分界线50，显示活动扩张速度为2015年 12月以来最快。产出分项指数12月终值也升至一年高点53.8。

--韩国12月底外汇储备降至六个月低位，连续第三个月减少

韩国央行公布，韩国12月底外汇储备连续第三个月减少，至3,711.0亿美元，为六个月来最低。韩国央行12月底外汇储备从11月的3,719.9亿美元下跌8.8亿美元，降至去年6月来最低，当时为3,698.9亿美元。韩国央行表示，外汇储备下降是因为美元在12月全面上涨，从而令央行持有的其他货币的价值下跌。

--英国12月商店物价同比下跌1.4%，为2015年中以来最小

英国零售业联盟(BRC)称，英国上月商店物价跌幅为2015年年中以来最小，进一步表明与6月退欧公投相关的成本上涨正在传导至零售物价。BRC表示，12月商店价格较上年同期下跌1.4%，为2015年8月以来最小同比跌幅。11月下跌了1.7%。BRC重申其预测，认为商店物价将很快出现自2013年以来的首次上涨 。

--独家：华尔街律师Jay Clayton成为特朗普政府SEC主席黑马人选

两名知情人士称，华尔街律师Jay Clayton是特朗普政府美国证券交易委员会(SEC)主席一职的领先候选人，他曾参与阿里巴巴等公司的很多备受瞩目的首次公开发行(IPO)。Clayton是Sullivan & Cromwell的合伙人，该公司专注于并购及发行，这要求对复杂的证券监管和公司治理具备专业知识。他在12月22日与美国总统当选人特朗普会面，似有超过美国前检察长杨黄金玉之势，12月初时杨黄金玉还被视为该职位的最热门候选人。

--日本东芝惊传虚报获利，盘中股价一度重挫5%

东芝早盘曾跌逾5%，因之前有媒体报导，日本监管当局怀疑公司三年内虚报获利400亿日圆。日本朝日新闻此前报导，日本证券交易监督委员会(SESC)将向检方递交该公司虚报获利的诉状。由于缺乏证据，日本检方之前拒绝进行调查。该报引述匿名消息来源表示，SESC发现，东芝在2012-2014财年期间就电脑业务提报获利，但实际上并无任何获利。东芝股价今日收低2.01%，自上周以来已跌掉35%。

--欧盟对中国化工收购先正达案的审批时间延长至4月12日

欧盟反垄断监管机构已把审批中国化工集团拟收购瑞士农药及种子集团先正达(Syngenta)的最后期限延长10个工作日，将在4月12日做出裁决。先正达在声明稿中称，两家公司此前请求延长审批期限，以便有充足时间讨论补救方案。欧盟执委会去年10月份针对中国化工集团拟以430亿美元收购先正达开展了深度调查，执委会称两家公司尚未能排除有关本案的反垄断疑虑。欧盟执委会官网显示，最后截止期限在周二已被延长10日。

[市场摘要]

--日本股市：收涨逾2%创13个月最高收位，因美国优异数据且日圆走软

日本日经指数2017年第一个交易日强劲上扬，因投资者对日本假日期间所公布的全球优异经济数据倍感鼓舞，而且日圆走软也提振出口商类股。日经指数收高2.5%至19,594.16点，创约两个月最大单日涨幅，为2015年12月初以来最高收位。东证股价指数涨2.4%至1,554.48点，创逾一年最高收位。

--中国股市：沪综指放量收创近一个月新高，汇率企稳令风险偏好上升

中国股市沪综指收市放量续涨，创下近一个月新高。分析师指出，今年伊始人民币汇率企稳，股市一大忧虑因素得到缓解，投资者风险偏好有所上升。沪综指收报3,158.79点，涨22.87点或0.73%；沪深300指数收报3,368.31点，涨0.78%。

--香港股市：略收跌中止四日连涨，美元走强加剧资本外流忧虑

香港股市略收低，中止四日连涨，因美元走强令人更加担心新兴市场的资本外流。恒生指数收低0.1%至22,134.47点，恒生国企指数下滑0.2%至9,440.99点。

--汇市：美元向14年高位小幅回升，因美国公债收益率重拾升势

美元重又升向14年高位，因美国公债收益率恢复升势，助美元兑避险日圆一臂之力。目前投资者对风险资产有强烈偏好。0853GMT时，美元指数微跌0.06%至103.160。欧元/美元涨0.15%报1.0421，隔夜曾触及14年低点1.0340。

--国际油市：油价因供给前景趋紧而上涨，但美元走强抑制涨幅

油价上涨，作为减产计划的一部分，最大的原油出口国沙特阿拉伯希望提高原油售价，不过美元走强和经济增长前景温和抑制了油价涨幅。0830GMT，美国原油期货报每桶52.87美元，较前结算价涨0.54美元。布兰特原油期货上涨0.61美元至每桶56.08美元。

--全球金市：金价小涨，热络实货需求抵销美元走强效应

金价小幅上涨，中国及印度等主要消费国的热络实货需求，抵销了强势美元带来的冲击。0832GMT，现货金上涨0.44%至每盎司1,163.91美元。美国期金上涨0.21%至每盎司1,164.4美元。

--金属期市：伦铜收复跌幅，因美元失去部分动能

伦敦金属交易所(LME)期铜在亚洲尾盘交易中收复稍早跌幅，因美元失去部分动能。美元指数向14年高点回升，因美债收益率重拾涨势。0834GMT，LME三个月期铜上涨0.52%，报每吨5,528.5美元，盘中多数时间都下跌。周二收低0.6%。上海期交所主力期铜合约下跌1.1%至每吨45,520元人民币。(完)