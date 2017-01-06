《路透晚报》--1月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--消息：日本央行正考虑下次政策会议略微上调通胀预估，因日圆贬值

几位知情消息人士对路透表示，日本央行正考虑在下次政策会议上略微上调消费者物价指数(CPI)预估，因日圆快速贬值推升进口物价。据日本央行11月发布的预估，目前预计2017财年通胀率为1.5%，2018财年升至1.7%。消息人士称，若日本央行在1月30-31日的政策会议上调高预估，调整幅度可能较小，但近期油价企稳和全球经济状况好转，亦支撑了日本通胀。

--德国11月工业订单降幅超预期，2016年实质零售销售增幅料低于上年

数据显示，国内外需求疲弱打压德国11月工业订单降幅超过预期，在10月订单跳增后出现小幅修正走势。经济部称，“德国制造”商品合约较前月下降2.5%。这是2014年11月以来的最大月度降幅，且略超路透调查预估的下降2.3%。

另据德国联邦统计局发布的数据，德国2016年实质零售销售增长率料介于1.8-2.1%，略低于之前一年的增速。德国2015年实质零售销售为增长2.5%。稍早的数据显示，德国11月实质零售销售较前月下降1.8%，较上年同期增长3.2%。该指标波动较大，经常被修正。

--日本数据11月实质薪资较上年同期下滑，为近一年来首见

政府数据显示，日本11月经通胀调整的实质薪资较上年同期下滑，为近一年来首见，这可能会抑制民间消费。11月实质薪资同比下滑部分归因于奖金减少，而政府官员称这表明物价上涨。该数据突显出，尽管就业市场紧俏且企业获利提高，薪资加速增长仍较为困难。

--澳洲11月实现贸易顺差为近三年来首次，受出口激增推动

澳洲在11月实现近三年来的首次贸易顺差，因大宗商品价格飙升推动出口收入超过所有预估值，这可谓是矿业利润、国民收入以及税收迎来的一场及时雨。澳洲统计局公布，11月贸易收支为顺差12.4亿澳元(9.0892亿美元)，远远超过预估的逆差5亿澳元。

--日本暂停与韩国换汇协议谈判，受慰安妇纪念雕像争议影响

日本内阁官房长官菅义伟周五表示，日本已暂停与韩国的换汇协议谈判，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响。菅义伟周四表示，对在韩国釜山建造雕像“深表遗憾”，日本政府计划要求其尽早将之移除。

韩国企划财政部则表示，日本因政治理由暂停与韩国进行新的货币互换协议谈判，韩方对此感到遗憾。

--韩国三星电子估计第四季获利同比增50%至逾三年最高

韩国三星电子公布，第四季获利可能较上年同期大幅增长50%至逾三年来最高，超过预期，因记忆体芯片(晶片)和显示器销售强劲。尽管营收略有下降，且三星估计由于盖乐世(Galaxy)Note7智能手机在10月停产，可能让公司获利减少21亿美元，但这份业绩初估仍很乐观。三星电子股价收涨1.8%。

--韩国LG电子估计第四季遭遇六年来首个季度亏损

韩国LG电子估计，10-12月遭遇六年来首次季度营业亏损。分析师将其归因于手机业务持续亏损及家电销售季节性疲软。LG电子是仅次于三星电子的全球第二大电视制造商。公司表示，第四季可能录得350亿韩元(2,936亿美元)亏损，为2010年第四季以来首见，当时的亏损幅度更大。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，因特朗普威胁征税冲击汽车板块且迅销挫跌

日本股市日经指数下跌，美国总统当选人特朗普威胁要对从墨西哥进口到美国的丰田汽车征收惩罚性关税之后，汽车商类股下滑，迅销(Fast Retailing)跌势也令大盘承压。日经指数收低0.3%，报19,454.33点，但周线上涨1.8%。

--中国股市：沪综指小幅收跌终止四连升，中小盘股持续疲弱拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌，终止四连升。分析师指出，今日大盘在30日和60日均线间窄幅震荡整理，盘中板块走势分化，个股跌多涨少，预计权重股强、中小盘股弱的二八分化局面短期内难内改变。沪综指收报3,154.32点，跌11.09点或0.35%，本周该指数累计上涨1.63%；沪深300指数收报3,347.67点，跌0.60%。

--香港股市：收盘小涨，周线创下三个月来最佳表现

香港股市续涨，周线创三个月以来最佳表现，美国总统大选过后的美元涨势暂歇，资本流出疑虑随之减轻。恒生指数收高0.2%至22,503.01点，周线涨幅接近2.3%，为10月7日当周以来最高。国企指数收高0.1%至9,611.05点。

--汇市：美元脱离三周低点反弹，美非农就业报告待公布制约涨势

美元逐渐爬升，隔夜大跌至三周低点的走势趋于平静，但今日稍晚将公布美国非农就业报告，令美元的上涨势头受到制约。0829GMT，美元指数涨0.11%，报101.63，隔夜曾跌至12月14日以来最低水平101.300。美元指数本周料将录得约0.8%的周线跌幅。

--欧元债市：欧债收益率料录得数周来最大周线涨幅，受通胀担忧推动

欧元区公债收益率有望在新年第一个交易周收阳，录得至少一个月来最大周线涨幅，这表明通胀抬头已开始令债券投资者感到不安。2017年伊始，投资者对于通胀上升可能侵蚀债券价值的担心占据主导地位，推动收益率大幅上涨。

德国指标10年期公债收益率报0.27%，日内涨1.5个基点，本周累计上涨了约6基点，为一个月来首次出现周线上涨。法国、荷兰、爱尔兰和奥地利10年期公债收益率全都录得近两个月最大周线涨幅，葡萄牙10年期公债收益率也接近周四触及的4%上方的11个月高位。

--国际油市：油价小跌，有关减产协议无法完全落实的疑虑萦绕市场

油价小跌，因市场仍然怀疑，一些产油国可能不会将减产以控制供应过剩的协议落实到位。0823GMT，布兰特原油期货报每桶56.69美元，较上日收盘价跌0.2美元。美国原油期货报每桶53.60美元，较上日结算价跌0.16美元。

--全球金市：金价自一个月高位下滑，交易员等待美国就业数据

金价自上日触及的一个月高位下滑，因美元飙升；交易员正在等待今日稍晚的美国就业数据，希望从中寻找美国今年升息步伐的线索。0824GMT，现货金跌0.4%至每盎司1,175.68美元。金价周四曾触及12月5日以来的最高位1,184.90美元。美国期金跌0.44%至1,176.1美元。

--金属期市：伦敦期铜小幅走高，因美元走软

美元走软推高伦敦期铜价格，隔夜铜价曾下跌，但交易商称，涨幅将因获利了结抛盘而受限。0825GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.22%，至每吨5,567.50美元。上海期交所主力期铜跌1.09%，报每吨45,350元人民币(6,539美元)。(完)