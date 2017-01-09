《路透晚报》--1月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国11月工业生产连续第二个月成长，出口增幅远大于预期

德国11月工业生产连续第二个月成长，出口跳升幅度大于预期，令人愈发预期德国这个欧洲最大经济体第四季景气弹升。德国经济部公布11月工业生产前较月成长0.4%，略逊于路透调查预估的成长0.6%。10月工业生产数据则由先前公布的成长0.3%上修为成长0.5%。

德国联邦统计局公布的另一项数据显示，德国11月经季节调整出口较前月增加3.9%。这是2012年5月以来的最大月度涨幅，好于路透调查预期中值的增加0.5%。进口较前月增加3.5%，也创下2014年6月以来最强月度涨幅，而且大大强于预期中仅0.2%的增幅。

--中信与凯雷斥资近21亿美元收购麦当劳中港业务控制权

中国大型综合企业--中信股份宣布，与凯雷和中信资本将共同收购麦当劳中国大陆和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元(约161.41亿港元)。收购完成后，中信股份和中信资本合共持有麦当劳中国52%股权。

--英国首相特雷莎梅称将在未来数周内提出脱欧策略

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)表示，未来数周内或将提出自己的脱欧策略，其中包括如何争取适当的脱欧协议，否认暗示她的脱欧计划“一团浆糊”的说法。但她在评论中指出，她无意保留欧盟“一丝一毫的会籍”，希望能够与欧洲其余各方达成量身订做的协议。

受到英国首相谈话态度偏向强硬的影响，伦敦盘初英镑兑美元及欧元双双重挫约1%。

--FBI逮捕大众汽车一位美国高管，指控其诈骗--纽约时报

纽约时报报导，美国联邦调查局(FBI)逮捕了大众汽车(VOLKSWAGEN)一位管理人士，指控其阴谋诈骗美国。报导引述知情人士称，Oliver Schmidt在2014年至2015年3月期间担任大众汽车美国监管合规局主管，周六在佛罗里达遭FBI逮捕。报导称，Schmidt料将在周一出庭受审。

--大摩和瑞银欲将对中国证券合资公司持股提高至49%--消息

直接了解情况的知情人士表示，摩根士丹利和瑞银料将各自提高在中国证券合资公司的持股至49%，押注中国这个全球第二大经济体的强大交易动能。由于中国可能在不久后开放全球性银行业者持有证券合资事业多数股权，且股票发行及交易业务量越来越大，已经刺激部分外资银行试图提高持股。

--俄罗斯央行再度将日圆纳入该国外汇储备，削减欧元配置比例

俄罗斯央行表示，已经在2016年第二季重新将日圆纳入其外汇储备，与此同时削减欧元在储备中的配置比例。俄罗斯央行称，截至2016年6月30日，日圆在其外汇储备中所占比例为2.4%。而在截至3月31日的前一季报告里，央行曾表示未持有任何日圆外汇储备。俄罗斯央行公布外汇储备结构时有六个月的滞后期。央行此前曾称，储备中日圆资产所占比例不到1%。

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市。

--中国股市：沪综指缩量收创一个月新高，军工股领涨但观望情绪仍浓

中国股市沪综指周一缩量收创一个月新高。分析师指出，今日大盘延续新年以来上行趋势，军工板块领涨；由于春节前机构观望情绪较浓，在量能无法有效放大的格局下，技术面阻力对大盘的压制将较明显。

沪综指收报3,171.24点，涨16.92点或0.54%，此前收盘高点为去年12月9日的3,232.88点；今日上海A股成交1,919亿元人民币，上日为2,071亿元。

--香港股市：小幅收高，公共事业和服务类股领涨

港股小幅收高，公共事业类股和服务类股领涨，但在两周连涨后，获利了结压力渐涨，限制了升势。恒生指数连续第三天上涨，收高0.3%至22,558.69点，上周创三个月来最大单周涨幅。恒生国企指数下滑0.1%报9,602.32点。

--汇市：美元因日圆走软而上涨，英镑受英国首相退欧言论打击

美元指数伦敦盘初接近持平，美国12月就业报告中出现的薪资上涨压力迹象，证明足以推高美债收益率。但多头仍警惕上周遭遇的获利回吐。东京市场因假日休市，市场交投清淡，美元指数仅上涨0.01%，报在102.23。

英镑兑美元及欧元重挫近1%，因英国首相特雷莎梅周末评论指出，她无意保留欧盟“一丝一毫的会籍”。0843GMT，英镑兑美元下跌0.81%至1.2180，欧元兑英镑大涨1.03%至0.8658英镑。

--欧元债市：德债收益率涨至三周高位，因数据强劲且FED官员讲话呈鹰派态度

德国10年期公债收益率涨至三周高位，因强劲的经济数据及美联储官员的鹰派讲话均凸显了债市的疲弱基调。此外，本周又是债券供应量巨大的一周，至少有四个欧元区国家发债，这也给欧债收益率造成上行压力。

德国10年期公债收益率涨2个基点报0.325%，为三周来最高。该收益率上周涨近10个基点，为近两个月最大单周涨幅。

--国际油市：油价下挫，受累于伊朗原油出口大增和美国活跃钻机数增加

油价下跌，因伊朗增加出口削弱其他产油国遏制全球供应过剩的努力，且美国活跃钻机数连续第10周增加。0831GMT，布兰特原油期货报每桶56.82美元，较上日收盘价跌0.28美元。美国原油期货报每桶53.71美元，较上日结算价跌0.28美元。

--全球金市：金价微升，但美国加息前景限制其升势

金价出现技术性小幅反弹，上周触及一个月高位后，美国继续加息的前景限制了其升势。0834GMT，现货金上涨0.36%至每盎司1,177.00美元。美国期金上涨0.29%至1,176.8美元。

--金属期市：伦铜企稳，因美元走强及新年假期影响交易

伦敦金属交易所(LME)期铜微涨，在上周所及两周高点下方徘徊。上周美国公布的非农就业数据表现稳健，提振了美元，使大宗商品价格对于其它货币持有者变得更加昂贵。由于许多西方交易员仍在休假，市场交投淡静。

0835GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.33%，至每吨5,608.50美元。上海期交所主力期铜涨0.7%，至每吨45,730元人民币。(完)