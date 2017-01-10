《路透晚报》--1月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普女婿库什纳将担任白宫高级顾问

美国当选总统特朗普过渡团队官员称，特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)将成为一名白宫高级顾问，处理贸易协议和中东事务。总统家庭亲密成员担任要职的情况很少见。

现年35岁的库什纳接受了这一职位，他是特朗普女儿伊万卡的丈夫。法律顾问给出的意见是此举不违反美国反裙带关系法，基于法院裁决，这一法令不适用于白宫。该职位不需要美国参议院确认。

--大众汽车一名高管因排放门欺诈问题在美国被捕

德国大众汽车又遭遇新的打击，公司一名高管被起诉在公司柴油汽车“排放门”事件中合谋欺骗美国，公司亦被指责对监管部门隐瞒这宗欺骗事实。

负责密西根州环保与工程部门的总经理Oliver Schmidt周一首次在美国迈阿密地区法院出庭，他当时未提出抗辩，按要求他将在周四参加由地方法官William C. Turnoff主持的聆讯。

Schmidt被起诉涉嫌在2006-2015年期间欺诈合谋，隐瞒在柴油车排放检测中使用一项作弊工具的问题。美国司法部称，Schmidt于周六在佛罗里达州被捕，他原本准备结束休假返回德国。

--中国化工和先正达已向欧盟提交补救计划，争取放行收购案

中国化工集团公司和瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)向欧盟反垄断监管机构提交补救提案，以解决围绕其430亿美元收购案的疑虑。欧盟执委会网页上显示，两家公司1月9日已提交“承诺”，那通常意味当事人已提出譬如资产剥离或产品定价承诺等补救提案。

网页上未显示是何种性质承诺的进一步资讯，而中国化工一位发言人士对路透表示，“补救提案的细节保密。”

--土耳其里拉兑美元创纪录低点，归因于政治经济稳定性疑虑

土耳其里拉兑美元周二跌1.5%至纪录新低，因投资者对该国政治和经济稳定性的担忧升温，同时该国副总理再次警告，国内经济受到冲击。里拉兑美元低见3.7780，但0716GMT反弹至3.7550；周二收盘报3.7130。里拉兑欧元低见4.0054，周一收报3.9231。

--澳洲11月零售销售增长疲软，但第四季乐观前景不改

澳洲消费者在连续三个月大方支出消费后，11月的花钱势头有所节制。不过零售销售情况仍远远好于之前一季，暗示可以提供经济成长所亟需的消费支出增长。澳洲统计局公布的数据令人失望，11月零售销售较前月仅增长0.2%，不及前月的0.5%增幅。但10月和11月合计增幅为1.5%，还是大于上一季同期，让人越发冀望经济在经历7-9月的萎缩后已出现转折。

--丰田汽车计划未来五年在美国投资100亿美元--北美执行长

日本丰田汽车北美公司执行长Jim Lentz表示，公司计划未来五年在美国投资100亿美元，与过去五年的投资规模持平，以满足需求并进行工厂改造以生产更多节油车型。

Lentz在底特律汽车展上接受采访时表示，投资决定并非是回应特朗普近期的推特评论，而是公司在美国投资策略的一部分。丰田在美国的八个州建有10座工厂。Lentz说，在2015年宣布新建墨西哥工厂之前，这项计划筹划了大约两年。他称，这些都是长期性的决定。

[市场摘要]

--日本股市：因日圆走强而下跌，等待特朗普记者会

日本股市日经指数周二下跌，日圆走强令出口商类股承压，只是市场预期美国总统当选人特朗普在将要召开的记者会上提供有关刺激的暗示，令跌幅受限。日经指数跌0.8%至19,301.44点，东证股价指数跌0.7%至1,542.31点，JPX日经400指数跌0.8%至13,816.61点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，资金面忧虑仍存大盘上涨动力不足

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开后维持低位震荡，市场热点快速轮动特征明显，多数股票下跌；此前困扰市场的资金面和汇率等因素虽有好转，但并未出现彻底好转的趋势，指数向上明显反弹的时机仍不成熟。

沪综指收报3,161.67点，跌9.57点或0.30%，今日上海A股成交1,948亿元人民币，上日为1,919亿元。

--香港股市：恒指触及一个月高点，受中国大宗商品价格大涨提振

香港股市触及一个月高点，因中国大宗商品价格大涨，抵消了部分国企遭遇的获利了结压力。这些企业上周受重组希望提振上涨。恒生指数连续第四日上涨，收升0.8%至22,744.85点；恒生国企指数收涨0.6%至9,664.19。

--汇市：美元进一步远离高位

美元周二表现不佳，远低于近期高位，避险货币日圆上扬。0845GMT，欧元兑美元上涨近0.3%至1.0601，美元兑日圆下跌0.22%至115.76；英镑仍呈弱势，受英国首相可能强硬退欧的言论影响，兑美元下跌0.32%至1.2121。

--国际油市：油价小升，但对减产计划落实情况仍存质疑

油价小幅上扬，因寄望石油输出国组织(OPEC)与其他产油国达成的减产协议会得到部分落实，油价收复上日部分失地。由于质疑减产是否会使供应过剩的市场恢复平衡，油价上日下跌。0827GMT，布兰特原油期货报每桶55.20美元，较上日收盘价涨0.25美元或0.45%。美国原油期货报每桶52.222美元，涨0.26美元或0.5%。

--全球金市：金价触及逾一个月最高位，受美元走软及英国欧退担忧拖累

金价升至逾一个月以来最高位，受美元走软以及英国不会与欧盟彻底分手担忧引发的避险买盘提振。0840GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,184.74美元，盘初一度触及1,187.61美元，为2016年12月5日以来的最高水平。美国期金近持平，报每盎司1,184.7美元。

--金属期市：美元走软支撑伦铜上扬，中国工厂关停提振沪锌和沪铅

伦敦期铜上扬，美元走软构成支撑，而且之前强劲的中国通胀数据提振了市场信心；中国计划中的工厂关闭也支撑了上海期锌和期铅价格。

0839GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.22%，至每吨5,659.0美元。上海期交所主力期铜上涨1.4%至每吨46,110元人民币(6,658美元)。(完)