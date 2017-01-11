《路透晚报》--1月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--大众汽车确认与美国司法部达成43亿美元的和解协议草案

德国大众汽车(Volkswagen)周二确认，已与美国司法部就其柴油车尾气排放造假一事达成43亿美元和解协议草案，大众汽车还计划承认犯罪行为。

认罪是民事和刑事和解协议的一部分。大众汽车寻求重振其已受损的全球品牌形象。大众汽车称，加上这项罚金，其处理柴油车排放造假案的成本，将超过已拨备用于处理这一问题的近182亿欧元(192亿美元)资金。该公司还表示，未来三年将面临一个独立监管者的监督。

--韩国特别检察官将传唤三星电子副会长李在熔

韩国特别检察官办公室表示，已将三星电子副会长李在熔作为嫌疑人进行传唤，这是牵涉总统朴槿惠的以权谋私政治丑闻的一部分。检方一直在调查，三星对朴槿惠密友崔顺实作为后盾的一家企业和一个基金会的支持，是否与2015年(韩国)国民年金公团(NPS)决定支持三星集团两家关联公司合并有关联。

--土耳其里拉兑美元频创新低，受政经稳定疑虑打压

土耳其里拉兑美元周三贬幅重达2.5%，因投资者担心该国的政治和经济前景稳定，使里拉今年已跌逾9%。土耳其央行不愿升息以遏制里拉的跌势，使受武装分子炸弹袭击、经济放缓、及总统埃尔多安扩权计划的政治变数等引发的疑虑雪上加霜。

里拉兑美元一度跌至3.8950的新低，0816GMT报3.8440。自去年7月发生未遂军事政变以来，里拉兑美元已重贬约25%。

--意大利财长称将不需要寻求ESM基金援助--报载

意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)向一家报纸表示，意大利将不需要欧洲稳定机制(ESM)的支援，并称西雅那银行BMPS.MI体质稳健，将重返获利。“我们将不需要，”当被问及意大利向ESM寻求金援的可能性时，帕多安向报纸La Repubblica表示。

--独家：阿里巴巴不在参股台湾基金所投资的台企占董事席--消息

阿里巴巴在台湾入股的一支规模4,500万美元的基金正在等待监管审批。据直接知情的一位消息人士透露，阿里巴巴已向台湾政府承诺，不会在该基金所投资的台湾当地企业中占据董事会席位。

该基金由台湾大型金融控股企业--中华开发金融控股股份有限公司(简称：开发金)筹建，阿里巴巴计划在其中持股29.99%。

--美国国务卿被提名人将在声明中表达对俄罗斯与中国问题的关切

美国总统当选人特朗普的国务卿被提名人蒂勒森(Rex Tillerson)，将于周三对俄罗斯在世界舞台上的行为表达关切，同时将表示中国必须协助施压朝鲜进行改革。这是特朗普过渡团队透露的蒂勒森将发表的声明内容。他在出席参议院提名确认听证会时将首先发表这份声明。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，特朗普记者会前涨势有限

日本股市小涨，在备受瞩目的美国候任总统特朗普稍晚记者会之前，升势有限。日经指数收高0.3%，至19,364.67点，结束先前三天跌势。东证股价指数上涨0.5%，至1,550.40点，JPX日经400指数上涨0.5%，至13,886.42点。

--中国股市：沪综指连二日收跌，大盘延续调整板块轮动特征依然明显

中国股市沪综指连二日收跌。分析师指出，今日大盘继续调整，盘中虽有反弹但力度较弱，尾盘出现跳水走势，热点板块轮动特征依然明显。不过目前影响市场的负面因素正逐渐消散，大盘料无持续调整压力，短期看市场风险相对较小。

沪综指收报3,136.75点，跌24.92点或0.79%，今日上海A股成交1,890亿元人民币，上日为1,948亿元。

--香港股市：连续第五日收高，等待今日稍晚的特朗普记者会

香港股市连续第五个交易日收高，触及一个月新高，投资者在等待今日稍晚美国当选总统特朗普的记者会，以从中找寻可能奠定全球市场基调的线索。恒生指数收高0.8%至22,935.35点；恒生国企指数涨0.7%至9,733.90点。

--汇市：美元大体持稳，市场静候特朗普记者会

美元指数大体持稳，投资者等待美国总统当选人特朗普今日稍晚举行的记者会，期望从中获得更多关于其经济计划的线索。特朗普11月份出人意料地竞选成功刺激美元大涨，如今其涨势已显消退迹象，美元指数已脱离1月3日触及的14年高点103.82，过去一周曾降至101.30。欧元兑美元基本持稳在1.0555，隔夜曾触及10日高点1.0628。

--债市：葡萄牙新债发行临近推动收益率上涨，市场等待特朗普记者会

葡萄牙公债收益率持守在近11个月高位，因该国准备进行数年来最艰难的一次公债标售。与此同时，德国公债发行料将获得良好买盘支持，因投资者对即将到来的特朗普记者会感到紧张。德国10年期公债收益率微跌至0.28%，脱离周一所及三周高点0.325%。葡萄牙10年期公债收益率涨4个基点至4.09%。

--国际油市：沙特减少供应报导支撑油价小涨，但细节不明朗令涨幅受限

油价小涨，受沙特阿拉伯减少供应报导的提振，但由于缺乏减产细节，且有迹象显示其他产油国供应增加，限制了油价进一步上涨。0833GMT，布兰特原油期货报每桶53.79美元，较上日收盘价涨0.26%。美国原油期货报每桶50.94美元，涨0.24%。

--全球金市：金价持于六周高点附近，受避险买需支撑

金价持于上日所及的六周高点附近，因为经济和政治方面的不确定性增加了黄金的避险魅力。0834GMT，现货金涨0.24%至每盎司1,190.47美元，金价周二触及11月30日以来高点1,190.46美元。美国期金上涨0.39%，报每盎司1,190.1美元。

--金属期市：伦铜维持隔夜涨势，供应疑虑支撑期锌

伦敦期铜守住隔夜强劲涨幅，逆转稍早跌势，期锌也维持涨幅，受供应疑虑支撑。期锌守住涨幅，因有消息称，中国锌冶炼商加工费上月触及纪录低点，因矿厂供应持续萎缩。

0837GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.1%，至每吨5,752.0美元。上海期交所主力期铜上涨3%，报每吨47,160元人民币，因中国12月PPI增长给期铜带来上涨动能。LME期锌上涨0.22%至每吨2,726.0美元。(完)