《路透晚报》--1月12日

图为夜幕下的新加坡港口码头和中央商务区天际线。 REUTERS/Edgar Su

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国料向WTO提出申诉，指责中国向铝业提供补贴--消息人士

熟知内情的一名消息人士表示，美国奥巴马政府预计将针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出申诉。申诉书中将提及中资银行提供“异常廉价的贷款”，以及中国铝生产商投入价格较低，导致产能过剩，对美国工人与企业造成损害。美国贸易代表办公室将出面提出申诉。

中国商务部发言人孙继文在例行发布会上并称，中国注意到美国贸易代表办公室近日向美国国会提交的有关中国履行WTO承诺情况的报告，报告对中美之间贸易和投资问题及其产生原因存在着与中国不同的理解，中国不能认同。

--英国金融业不再谋求退欧后仍保留全面准入欧盟单一市场

英国金融业已放弃寻求英国退欧后保住全面准入欧盟单一市场的努力，改为推动一项有限制的贸易协议，这份协议可能将部分金融产品排除在欧盟市场外。

该国最具影响力的金融游说团体TheCityUK公布两页文件，其中列出17个要点，呼吁以英国和欧盟互相认可对方规定的条约作为基础，为部分金融行业谋取有限制的市场准入。这将给保留股票债券跨境交易和某些其他商品的销售留下可能。

--韩国特别检察官尚未决定是否对三星高管李在镕发出逮捕令

韩国特别检察官办公室发言人称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。

--大众汽车依照美国和解协议，未来三年须改革并接受监督

德国大众汽车(Volkswagen)同意进行全面改革，提出新的审计措施，并在未来三年接受一个独立机构监督，以和解有关柴油车尾气排放造假调查，这是其与美国多个监管机构达成43亿美元和解协议的一部分。

按照和解协议，大众汽车同意改变公司在美国和其他国家的运营方式。大众汽车会将产品开发、认证、检测和监管工作分别归置在不同的组织。独立监督机构将有权查阅大众汽车的文件，评估大众汽车董事会及高管层对环保法规的遵守情况。除了接受独立监管者的监督，未来三年大众汽车还将面临个别的环境管理系统的年度审查。

--2016年韩国经济可能成长2.7%，关注特朗普上任后情势发展--财长

韩国企划财政部长官柳一镐接受路透专访指出，韩国以出口为导向的经济在2016年可望成长2.7%，略高于政府最新预估，受总统遭到弹劾的冲击不大。柳一镐表示，对经济构成更大风险的是“来自海外的变数”，其中包括美国即将上任的特朗普政府。

柳一镐指出，这一此前未经报导的国内生产总值(GDP)修正值可能显示，今年第一季经济成长坚挺。

--OPEC秘书长预计随着减产的实施，石油库存到第二季将下降

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都预计，随着产油国达成减产协议，到第二季石油库存将下降。巴尔金都在一次会议的间隙表示，OPEC没有具体的油价目标，但希望价格能够支撑石油产业投资。

在被问及伊拉克是否有可能不遵守减产协议时，他表示本人已经与伊拉克官员会面，并且认为没有理由对伊拉克是否会严格遵守减产协议感到怀疑。

--印尼官员称自由港及其它铜矿无限期停止精矿出口

印尼矿业部一位官员告诉路透，依照周四生效的、政府有关未加工金属矿石的出口禁令，美国自由港麦克默伦铜金矿公司和其他铜矿商已经暂停了印尼铜精矿的出货。这项禁令还涵盖铅、锌、铁和锰精矿的船运。目前仅允许经过完全加工的金属进行出口。

政府官员本周稍早表示，他们将修改该禁令，在一些特殊情况下允许在周四最后期限之后继续出口精矿。不过如何修改尚未最终敲定。

[市场摘要]

--日本股市：跌至近两周低位，特朗普记者会未阐述政策主张令市场失望

日本股市日经指数周四跌至近两周低点，此前美国总统当选人特朗普在备受期待的记者会上并未阐述财政政策主张，令市场感到失望。日经指数跌1.2%至19,134.70点，创12月30日来最低收位。

--中国股市：沪综指连三日收跌，前期强势股走势降温大盘进入弱势格局

中国股市沪综指连续第三日收跌。分析师指出，尽管今日早盘股指出现一波拉升，但反抽力度偏弱，午后指数逐级下探，盘面出现前期强势股走势大幅降温迹象，对市场人气打击较大。

沪综指收报3,119.29点，跌17.46点或0.56%，今日上海A股成交1,618亿元人民币，上日为1,890亿元。

--香港股市：连涨五日后下滑，科技股下跌

香港股市下跌，未跟随地区股市涨势，在连涨五日后暂做调整。恒生指数收低0.5%至22,829.02点，恒生国企指数收低0.1%，报9,723.05点。

--汇市：美元下滑，特朗普未在记者会上提出经济政策细节

伦敦盘初美元一度跌破114日圆，为五周来首见，美元指数四周来亦首次跌破101，日内下滑0.8%报100.98，之前美国总统当选人特朗普召开备受关注的记者会，未能就提高财政支出及减税的承诺提供细节。0839GMT时美元兑日圆报114.04，日内下跌1.18%，欧元兑美元报1.0644，日内上涨0.60%。

--国际油市：中国需求劲增预期提振油价走高，但充足供应抑制价格涨幅

油价上涨，因市场预期中国需求将强劲增长，而且有迹象表明石油输出国组织(OPEC)成员国正开始减产，但由于美国原油库存上涨，而且全球石油供应充足，市场涨势仍受抑。0832GMT，布兰特原油期货报每桶55.37美元，较上日收盘价涨0.49%。美国原油期货报每桶52.37美元，涨0.25%。

--全球金市：金价触及七周高点，因美元在特朗普记者会后走软

金价周四升至七周高点，此前特朗普在胜选后的首次记者会上没有阐明未来财政政策，影响美元走软。0834GMT，现货金涨1.07%至每盎司1,204.23美元。美国期金上涨0.6%，报每盎司1,203.8美元。

--金属期市：上海期铜持稳，LME延至0600GMT开放交易

上海期铜持平，多数上海其他金属合约下跌，此前美国总统当选人特朗普未能提出具体的刺激计划。同时，伦敦金属交易所(LME)电子交易平台一直到0600GMT才开放交易。

0835GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上扬1.77%，至每吨5,815美元。上海期货交易所主力期铜持平，报每吨46,960元人民币。(完)