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深度分析 | 2017年 1月 13日 星期五 17:14 BJT

《路透晚报》--1月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股下滑但有望录周线涨幅，美元料周线下跌

亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，本周累计上涨1.9%。欧洲主要股指盘初上扬，英国富时100指数创纪录新高。

--日本高田料将与美国司法部达成10亿美元和解--消息

消息人士称，日本高田料最早于周五对欺诈指控认罪，作为与美国司法部就该公司应对气囊安全隐患作法不当达成10亿美元和解协议的内容之一。消息人士称，和解金包括2,500万美元刑事罚款、1.25亿美元的受害者赔偿金、以及8.5亿美元的车企赔偿金。和解协议还要求对高田进行独立监督。高田股价周五跳涨逾16%。

--韩国央行维持利率在纪录低位，下修2017年GDP预估

韩国央行周五第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，并下修2017年经济增长预估。韩国央行正在为美国候任总统特朗普上台后的政策形势变化做准备，并关注韩国国内的政治动荡。央行总裁李柱烈表示，目前预计2017年GDP增幅为2.5%，消费者价格指数(CPI)料升1.8%，之前对GDP和CPI的升幅预估分别为2.8%和1.9%，下修预估的最大原因是消费。

--任天堂将推出新款游戏主机Switch，美国售价299.99美元

日本任天堂将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，与Wii U主机的美国售价相同。由于新主机定价高于市场预期，令投资人感到失望，且可能不利于从手机游戏夺回市场。消息宣布后，任天堂股价盘中大跌6.3%，收盘重挫5.75%，收于两个月低点。

--《独家新闻》委内瑞拉PDVSA预估2017年石油产量维持历史低档--文件

委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)一项内部文件显示，PDVSA预估2017年石油产量将维持接近23年低位，暗示隶属石油输出国组织(OPEC)的委内瑞拉未来面临更多困境。根据12月提交的九年战略规划，PDVSA预测今年产量为250.1万桶/日，较2016年前11个月的249.6万桶/日增加仅5,000桶/日。这大体上与1993年的产量水平相当。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数弹离两周低点收高，强劲业绩推动7&i跳涨

日本股市日经指数周五弹离两周低位，对国内经济和企业获利前景的乐观预期构成支撑。零售业者Seven & i Holdings股价大涨，之前该公司公布强劲财报。日经指数.N225涨0.8%报19,287.28点，东证股价指数.TOPX涨0.6%至1,544.89点。

--中国股市：沪综指连四日收跌，空方力量宣泄后大盘有望进入横盘整理

中国股市沪综指连续第四日收跌。分析师指出，今日大盘延续前期震荡整理趋势，尾盘成交量急剧放大。空方力量经过本周连续下跌后已得到宣泄，沪指有望在3,100点上方重新进入横盘整理状态，未来继续大幅下跌可能性不大。沪综指收报3,112.76点，跌6.53点或0.21%；本周该指数累计下跌1.32%。

--香港股市：恒指周线连续第三周上扬，万科股价跳涨

香港股市反弹，周线连续第三周上扬，得益于能源股和权重股万科的上涨。万科是中国大陆第二大地产开发商。恒生指数收升0.47%，报22,937.38点，为两个半月以来最高收位。恒生国企指数上升0.66%，收报9,787.34点。

--汇市：美元兑日圆脱离五周低点，中国贸易数据影响甚微

美元兑日圆脱离五周低点，美元指数持稳。中国出口数据弱于预期，并未明显影响市场。0839GMT，美元兑日圆近持平报114.7日圆，周四挫至五周低位113.75。美元指数小跌至101.3，上日曾跌至12月8日来低点100.72。一些分析师认为，一旦特朗普的刺激措施细节更加清晰，美元或将重拾动能。

--国际油市：油价小跌，受OPEC能否落实减产疑虑拖累

油价小跌，投资者依然对产油国能否遵守减产目标持怀疑态度，这给市场造成了压力。中国2016年出口跌幅创2009年以来最大，亦令市场信心恶化。0816 GMT，布兰特原油期货报每桶55.87美元，下跌0.14美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶52.92美元，下跌0.09美元。

--全球金市：现货金由七周高位回落，因美元走强及遭遇技术性修正

现货金走势受抑，因美元小升，且金价遭遇技术性修正，但仍有望连续第三周录得涨幅。金价上日曾触及七周高位。0823GMT，现货金小升至每盎司1,196.9美元。周四时触及1,206.98美元，为11月23日以来最高。美国期金下跌0.3%，至1,196.2美元。

--金属期市：伦敦期铜平盘附近震荡，本周有望创七周来最大涨幅

伦敦期铜持稳，本周涨幅有望达到4%左右，为11月末以来最大单周涨幅。之前数据显示，主要消费国中国去年进口铜增加。0827 GMT，伦敦期铜小跌至每吨5,825美元，稍早曾攀升并接近昨日创下的一个月高位5,884美元，该水准为12月12日以来最高。上海期铜收涨0.9%，报每吨47,400元人民币。(完)

(整理 蔡美珍；审校 高琦)

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