《路透晚报》--1月13日

2016年11月资料图，东京一家外汇交易公司的雇员，头上的电视屏幕播放着美国当选总统特朗普在电视节目中讲话的画面。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股下滑但有望录周线涨幅，美元料周线下跌

亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，本周累计上涨1.9%。欧洲主要股指盘初上扬，英国富时100指数创纪录新高。

--日本高田料将与美国司法部达成10亿美元和解--消息

消息人士称，日本高田料最早于周五对欺诈指控认罪，作为与美国司法部就该公司应对气囊安全隐患作法不当达成10亿美元和解协议的内容之一。消息人士称，和解金包括2,500万美元刑事罚款、1.25亿美元的受害者赔偿金、以及8.5亿美元的车企赔偿金。和解协议还要求对高田进行独立监督。高田股价周五跳涨逾16%。

--韩国央行维持利率在纪录低位，下修2017年GDP预估

韩国央行周五第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，并下修2017年经济增长预估。韩国央行正在为美国候任总统特朗普上台后的政策形势变化做准备，并关注韩国国内的政治动荡。央行总裁李柱烈表示，目前预计2017年GDP增幅为2.5%，消费者价格指数(CPI)料升1.8%，之前对GDP和CPI的升幅预估分别为2.8%和1.9%，下修预估的最大原因是消费。

--任天堂将推出新款游戏主机Switch，美国售价299.99美元

日本任天堂将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，与Wii U主机的美国售价相同。由于新主机定价高于市场预期，令投资人感到失望，且可能不利于从手机游戏夺回市场。消息宣布后，任天堂股价盘中大跌6.3%，收盘重挫5.75%，收于两个月低点。

--《独家新闻》委内瑞拉PDVSA预估2017年石油产量维持历史低档--文件

委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)一项内部文件显示，PDVSA预估2017年石油产量将维持接近23年低位，暗示隶属石油输出国组织(OPEC)的委内瑞拉未来面临更多困境。根据12月提交的九年战略规划，PDVSA预测今年产量为250.1万桶/日，较2016年前11个月的249.6万桶/日增加仅5,000桶/日。这大体上与1993年的产量水平相当。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数弹离两周低点收高，强劲业绩推动7&i跳涨

日本股市日经指数周五弹离两周低位，对国内经济和企业获利前景的乐观预期构成支撑。零售业者Seven & i Holdings股价大涨，之前该公司公布强劲财报。日经指数.N225涨0.8%报19,287.28点，东证股价指数.TOPX涨0.6%至1,544.89点。

--中国股市：沪综指连四日收跌，空方力量宣泄后大盘有望进入横盘整理

中国股市沪综指连续第四日收跌。分析师指出，今日大盘延续前期震荡整理趋势，尾盘成交量急剧放大。空方力量经过本周连续下跌后已得到宣泄，沪指有望在3,100点上方重新进入横盘整理状态，未来继续大幅下跌可能性不大。沪综指收报3,112.76点，跌6.53点或0.21%；本周该指数累计下跌1.32%。

--香港股市：恒指周线连续第三周上扬，万科股价跳涨

香港股市反弹，周线连续第三周上扬，得益于能源股和权重股万科的上涨。万科是中国大陆第二大地产开发商。恒生指数收升0.47%，报22,937.38点，为两个半月以来最高收位。恒生国企指数上升0.66%，收报9,787.34点。

--汇市：美元兑日圆脱离五周低点，中国贸易数据影响甚微

美元兑日圆脱离五周低点，美元指数持稳。中国出口数据弱于预期，并未明显影响市场。0839GMT，美元兑日圆近持平报114.7日圆，周四挫至五周低位113.75。美元指数小跌至101.3，上日曾跌至12月8日来低点100.72。一些分析师认为，一旦特朗普的刺激措施细节更加清晰，美元或将重拾动能。

--国际油市：油价小跌，受OPEC能否落实减产疑虑拖累

油价小跌，投资者依然对产油国能否遵守减产目标持怀疑态度，这给市场造成了压力。中国2016年出口跌幅创2009年以来最大，亦令市场信心恶化。0816 GMT，布兰特原油期货报每桶55.87美元，下跌0.14美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶52.92美元，下跌0.09美元。

--全球金市：现货金由七周高位回落，因美元走强及遭遇技术性修正

现货金走势受抑，因美元小升，且金价遭遇技术性修正，但仍有望连续第三周录得涨幅。金价上日曾触及七周高位。0823GMT，现货金小升至每盎司1,196.9美元。周四时触及1,206.98美元，为11月23日以来最高。美国期金下跌0.3%，至1,196.2美元。

--金属期市：伦敦期铜平盘附近震荡，本周有望创七周来最大涨幅

伦敦期铜持稳，本周涨幅有望达到4%左右，为11月末以来最大单周涨幅。之前数据显示，主要消费国中国去年进口铜增加。0827 GMT，伦敦期铜小跌至每吨5,825美元，稍早曾攀升并接近昨日创下的一个月高位5,884美元，该水准为12月12日以来最高。上海期铜收涨0.9%，报每吨47,400元人民币。(完)