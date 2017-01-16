《路透晚报》--1月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普时代即将开启，各路精英汇聚达沃斯力争找到应对之法

目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。然而，当全球政治领导人、商界和银行业领袖齐聚瑞士达沃斯，参加世界经济论坛年会之时，气氛并不欢快。在经济前景乐观的表象之下，暗藏着对全球政治环境日益严峻的严重焦虑，以及围绕美国候任总统特朗普的深层不确定感；特朗普将在论坛年会的最后一天宣誓就职。随着今年荷兰、法国、德国可能还有意大利的大选渐行渐近，在达沃斯论坛与会者中能明显感觉到紧张气氛。

--韩国检方指控三星集团领导人贿赂，申请拘票进行逮捕

韩国特别检察官办公室周一表示，正在申请逮捕三星集团领导人的拘票，指控他支付数千万美元向总统朴槿惠的密友行贿。因检方就一项贪腐丑闻进行调查，三星集团领导人李在镕上周遭到检方连续审讯22个小时；这个丑闻已经导致总统上月遭到国会弹劾。特别检察官办公室指控李在镕支付总计430亿韩元(3,642万美元)给丑闻核心人物崔顺实。检方申请拘票的文件中，还指控李在镕侵占及作伪证。

--德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义

德国驻北京大使馆敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。德国大使馆称，习近平将是本次论坛上“最重要的国际领导人，”并称全球需要“强有力的政治领导力、有力的政治信号，最重要的是需要可信的行动表明对于开放市场我们是认真的”。

文章指出，德国企业在中国仍面临重重市场障碍，例如一定要成立合资公司，“多数是着眼于技术移转给中国合作伙伴，而这些伙伴大多数都是中国国营企业。”文章指出，德国愿意与中国合作打击保护主义及民粹趋势，并且将非常乐见中国在达沃斯对开放市场提出辩护。

--日本央行上调对九个地区中三个地区的经济评估

日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。

--印尼政府松绑矿石出口禁令，镍冶炼商考虑打官司

印尼冶炼行业的一家大型中国投资方表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因印尼政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。印尼政府发布影响重大的新规，允许镍矿和铝土矿在一定条件下出口。这引起了行业的激烈反应。上述政策变化给印尼冶炼行业带来打击。

中国德龙镍业(De Long Nickel)旗下Virtue Dragon Nickel Industry总经理Rudi Rusmadi在电话中告诉路透，Virtue Dragon等冶炼企业正共同考虑针对印尼政府采取法律行动。一个民间社团的一名成员周五告诉路透，该社团打算在印尼最高法院向该国的矿业新规发起挑战，指称新规违反了2009年的矿业法。印尼矿业部官员Iwan Prasetya Adhi称，政府已准备好面对任何诉讼。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及逾两周低位，因日圆走升及特朗普行情退潮

日本股市日经指数周一跌至逾两周低位，英国可能采取“硬脱欧”路线的疑虑，带动日圆升值，因而拖累日股。特朗普行情暂时持续退潮，亦打击日股，投资人对于美国候任总统特朗普政策愈发感到不确定。日经指数收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。东证股价指数和JPX-日经400指数均下跌0.9%，分别报1,530.64和13,716.75点。

--中国股市：IPO提速冲击沪综指连五日收跌，金融股拉抬助大盘缩减跌幅

中国股市沪综指连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。

沪综指收报3,103.43点，跌9.33点或0.30%，盘中一度跌至3,044.29点；今日上海A股成交2,624亿元人民币，较前一交易日放大逾五成，上日为1,743亿元。

--香港股市：创一个月最大跌幅，受英国硬退欧担忧和中资企业跌势打压

香港股市创下一个月最大单日跌幅，受中资企业跌势以及英国退欧影响的相关担忧影响。恒生指数跌1.0%，至22,718.15点。恒生国企指数收低1.2%，报9,666.09点。

--汇市：英镑跌至三个月低点，受英国首相预定演说内容臆测拖累

英镑在伦敦盘初一度下挫1.5%，因有媒体报道指出，英国首相特雷莎梅将暗示英国将选择“硬退欧”路线。英镑兑美元在亚洲盘中低见1.1983美元，不含10月“闪崩”事件在内，这是近32年以来最低位。之后英镑兑美元已略有回升，但日内仍下跌逾1%。英镑兑欧元亦跌逾1%，至0.8853英镑，为逾两个月最低。

--欧元债市：意大利借贷成本上升，此前DBRS下调该国主权评级

意大利借贷成本飙升，之前评级机构DBRS下调了该国的主权评级，因担心意大利改革的能力、银行业体质脆弱以及经济低迷不振。DBRS周五收盘后将意大利主权信用评级从A(低)下调至BBB(高)。此举意味着意大利银行业以本国债券作为抵押品从欧洲银行借款时成本上升。意大利10年期公债收益率上升3个基点至1.93%。较短期公债收益率日内上升约2个基点。

--国际油市：油价因美元走弱而持稳，但对于减产协议能否实施仍存怀疑

油价持稳，受美元走弱的支撑，不过对于石油输出国组织(OPEC)和其它产油国能否完全执行减产协议的怀疑情绪令市场承压。0830 GMT，布兰特原油期货报每桶55.36美元，下滑0.16%或0.09美元。美国原油期货报每桶52.26美元，下跌0.21%或0.11美元。

--全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响

金价上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。0832 GMT，现货金上涨0.52%至每盎司1,203.50美元左右。美国期金上升0.6%至1,203.50美元。

--金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%

伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，因部分投资人在铜价上周大涨后获利了结。上周美国和中国公布的强劲经济数据提振铜价上涨。0835 GMT，LME三个月期铜下跌0.17%，至每吨5,899美元；上周涨逾5%。上海主力期铜上涨0.95%，收报每吨47,950元人民币。(完)