《路透晚报》--1月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--全球CEO对短期前景信心改善，但较长期前景笼罩政治阴云

全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。在达沃斯世界经济论坛年会开幕前夕，普华永道(PwC)公布针对近1,400位企业执行长的调查显示，有29%的受访者预期2017年全球经济增长将加快脚步，去年时只有27%。该调查并发现，有38%的人对未来一年营收加速增长非常有信心，去年同期仅为35%，是六年低位。虽然特朗普胜选是个巨大的反转，但一些公司老板认为特朗普将推出亲商政策，比如削减企业税和放松监管等，他们对于自身应对近期不确定性因素的能力感到更有信心。

--韩国希望延长中韩货币互换协议

韩国表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。韩国同中国在2016年4月原则上同意延长3,600亿元人民币(522.5亿美元)的货币互换协议。但因在韩国部署美国萨德反导系统(THAAD)引发的纷争，导致韩国同中国的关系降温。韩国企划财政部次官Song In-chang对记者称，“我认为，必须实现”延长互换协议。“同中国的该协议规模约560亿美元，约占在我们总体(货币互换)规模1,200亿美元的一半，”他说。

--现代汽车将美国投资计划提高50%至31亿美元

韩国现代汽车集团计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。现代汽车总裁Chung Jin-haeng否认这个计划是迫于特朗普的压力，但表示该集团希望在美国新一任总统之下汽车需求好转，因为特朗普承诺要创造就业岗位。他称，现代计划投资31亿美元更新在美国的现有设施，并推动自动驾驶汽车、人工智能和其他未来科技的研究。集团正考虑在美国新建一座工厂，生产高利润率和高需求的车型，比如特别针对美国市场打造的运动型车(运动休旅车，SUV)和捷恩斯(Genesis)品牌豪车。

--Luxottica与依视路将以460亿欧元合并，缔造全球眼镜业巨头

意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。该交易全部以换股方式进行，是欧洲最大的跨境合并交易之一，旗下拥有雷朋(Ray-Ban)和奥克利(Oakley)等品牌的眼镜制造商Luxottica将与业界领先的镜片制造商依视路实现强强联合。

--英美烟草同意以494亿美元收购同业雷诺兹烟草57.8%的股份

英美烟草表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草(Reynolds American)57.8%股份的收购条款。英美烟草最初的报价是470亿美元，11月时这一报价以出价太低的理由被拒绝。之后，英美烟草将报价提高到494亿美元。根据协议条款，雷诺兹烟草的股东每一股股票将获得29.44美元现金和0.5260股英美烟草股票，这比雷诺兹烟草在10月20日的收盘价有26%的溢价。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆走强影响收低并触及近六周低点，本田股价挫跌

日经指数周二跌至逾一个月新低，因日圆走强损及股市人气，本田股价挫跌，之前该公司称高田公司生产的气囊在日本的一辆本田车内发生爆裂。日经指数收低1.5%至18,813.53点，为12月8日以来最低收盘水平。东证股价指数跌1.4%至1,509.10点。

--中国股市：沪综指收小涨终止连五日下跌，量能萎缩持续反弹动力不足

中国股市沪综指收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。

沪综指收报3,108.77点，涨5.34点或0.17%，今日上海A股成交1,545亿元人民币，较前一交易日萎缩四成，前一交易日为2,624亿元。

--香港股市：收高，但涨幅受英国首相讲话前的谨慎情绪所限

香港股市反弹，但涨幅受限，因投资者静候英国首相特雷莎·梅将于周二稍晚发表有关英国退欧计划的演说，以及周五特朗普就任美国总统。恒生指数收高0.5%，报22,840.97点。恒生国企指数收高0.4%，报9,702.19点。几乎所有版块均录得涨幅。

--汇市：英镑小幅反弹，市场紧张等待英国首相就退欧发表演说

英镑自三周低点反弹，兑普遍走软的美元上涨0.7%，兑欧元上升0.3%，市场静待英国首相特雷莎·梅稍晚有关英国退欧的演说。期权定价反映出市场准备好迎来英镑在未来24小时内的剧烈波动，隔夜隐含波动率已经升到20%上方。

--国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑

油市涨跌互现。美国原油产量有所增长，沙特称将严格遵守减产承诺，但金融市场对于能否遏制供应过剩仍心存疑虑，从而抑制油价走势。0830 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.15美元至每桶52.52美元。布兰特原油期货跌0.08美元至每桶55.78美元。

--全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘

黄金价格触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎·梅稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。0835 GMT，现货金涨近0.9%至每盎司1,212.96美元，为11月23日以来最高。美国期金上扬1.4%至每盎司1,213.40美元。

--金属期市：伦铜连跌第二日，但中国需求憧憬抑制跌势

伦敦金属交易所(LME)期铜连续第二日下跌，因为美元走坚给市场施压，不过对铜消费大国中国需求强劲的憧憬提供了支撑。0835 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.4%至每吨5,783.50美元，扩大上日0.7%的跌幅。上海期交所主力期铜合约收低1.2%，报每吨47,320元人民币。(完)