《路透晚报》--1月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--金融业为英国退欧的“最坏情况”做准备，加速制定应急计划

英国金融服务业将加快把部分业务迁往海外的计划，因首相特雷莎·梅周二表态，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。特雷莎·梅周四将在达沃斯世界经济论坛与数家大银行的CEO进行私下交谈，其中包括高盛的布兰克梵和摩根大通的迪蒙。但说服这些CEO不要将业务从迁出英国，对她来说是个艰巨任务，因为英国退出欧盟几乎肯定意味着在英的银行将失去全面通行牌照(passporting rights)。有了这个牌照，将伦敦作为欧洲业务中心的银行才能够向整个欧盟地区出售产品。美国五家最大银行在伦敦雇有4万名员工，比他们在欧洲其他国家总雇员数还要高，不过伦敦有些人担心这恐怕要发生改变。

--美商务部长提名人称不反对贸易，内政部长提名人寻求废除奥巴马对石油钻探的限制

美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。他表示，不会容忍恶意贸易行为或补贴性生产，但没有点明任何一个国家。

美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。奥巴马政府内政部在2016年初禁止在联邦土地上进行新的煤矿租赁，近期还将北冰洋和大西洋海上部分区域列入钻探活动禁区，并宣布成立国家保护区，对犹他和内华达州大量地区不得进行开发。Zinke表示，他相信特朗普可能对将数以百万英亩计联邦土地宣布为保护区的做法“给予修正”。

--阿布扎比择机进一步投资中国，看好固定收益及小企业机会

阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。ADIA最大曝险在上市股票，包括25亿美元配置于中国A股。他告诉该杂志，ADIA看到与当地企业结盟、投资于中国零售及居住空间的机会，同时并可和当地私募股权基金合作，寻找共同投资在小型及新兴企业的良机。

--中国经销商要求起亚就库存争议赔偿3.6亿美元，不排除拒卖

韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。这个经销商组织向起亚汽车中国合资企业发出抗议信函，据路透所见的信件内容，经销商反对起亚所要求的库存数量。

现代汽车中国经销商的领导人对路透表示，此事已经和解，但未透露条款。现代-起亚汽车一名发言人对上述两事件未予置评，仅表示现代与起亚汽车正在检视相关条款。起亚合资企业伙伴中国东风汽车未立即回应置评要求。另外，目前尚无法与起亚的另一合作伙伴江苏悦达集团取得联络。

[市场摘要]

--日本股市：收盘受日圆贬值提振而上涨，市场静待叶伦发表谈话

日本股市周三上涨，自五周低点回升，因日圆兑美元贬值，协助恢复投资人信心。日经指数上涨0.4%至18,894.37，自今早盘中触及的12月8日以来低点18,650.33回升。东证股价指数上涨0.3%至1,513.86点。

--中国股市：沪综指连二日反弹收升，投资者参与意愿不强缩量震荡为主

中国股市沪综指连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。

沪综指收报3,113.01点，涨4.24点或0.14%，今日上海A股成交1,444亿元人民币，前一交易日为1,545亿元。

--香港股市：恒指收涨1.1%至两个半月高位，升破重要关口

香港股市收在两个半月高位，六周来首度升破23,000点心理关键水平。恒生指数上扬1.1%至23,098.26点，恒生国企指数涨1.0%至9,802.86点。港股多数板块收涨逾1%，工业类股领涨。

--汇市：美元自数周低位回升，投资者等待叶伦就货币政策讲话

美元暂作喘息，此前兑日圆跌至七周低位，投资者在等待美联储主席叶伦针对货币政策的演讲；而英镑回吐部分前一交易日录得的涨幅。0840 GMT，美元兑日圆上涨0.5%至113.20。美元指数上涨0.22%至100.55。欧元兑美元下跌0.18%至1.0693。英镑兑美元跌0.7%至1.2328。

--国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅

油价上涨，美元走软支撑市场，不过关于美国生产商将提高产出的预期限制了油价涨幅。0835 GMT，美国原油期货涨0.30美元，报每桶52.78美元。布兰特原油期货涨0.39美元至每桶55.86美元。

--全球金市：金价从八周高点回落，因美元反弹

金价从上日触及的八周高点回落，因美元从低点反弹，以及投资者在特朗普于本周晚些时候就任美国总统前获利了结。0835 GMT，现货金跌0.27%至每盎司1,213.16美元。金价上日触及八周高点1,218.64美元。美国期金基本持稳在每盎司1,212美元。

--金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘

伦敦期铜在欧洲盘初升至平盘上方，因疲弱美元带来买盘，扭转隔夜跌势。美国当选总统特朗普的经济计划具有不确定性，压制美元走势。0836 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.57%至每吨5,787美元，隔夜收跌近2%。上海期铜跌1.5%，收报每吨46,600元人民币。(完)