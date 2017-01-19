《路透晚报》--1月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国拟与欧盟达成关税协议，凸显工业企业艰难处境

英国首相特雷莎·梅已经明确表示英国将退出欧盟单一市场，但她又希望与欧盟达成关税协议，这凸显出设在英国的工业企业所要极力避免的退欧断崖。

英国财政大臣哈蒙德对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。

--全球经济增长前景不稳，贸易保护主义堪忧--路透调查

据路透对分析师调查显示，全球经济前景仍不稳，尽管最近展现一些抗压力，绝大多数分析师都表示，若贸易保护主义政策增加，将损及经济增长。

路透调查显示，与前几个月相比，经济增长预估下调，或者充其量也就是持平，对多数国家通胀前景的看法也趋疲。

--东芝核业务减记惊传恐达60亿美元，股价重挫15%

日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。这些报导令外界质疑，东芝预计采取的改善财务措施，是否足以弥补缺口。这些措施包括出售芯片业务的部分股权。一名了解情况的消息人士称，东芝已经向有政府背景的日本政策投资银行(DBJ)求助。由于未获准评论此事，该消息人士要求匿名。其他消息人士称，东芝高管最快周四将与主要往来银行代表谈论援助事宜。

--2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资

日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。GPIF理事长高桥则广在路透专访中表示，GPIF也可能很快开始投资房地产以提高回报，将所谓另类资产的配置比重由0.04%提高。他称，由于国内缺乏机会，任何新投资都可能投在日本以外的资产上。

--汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位，应对退欧冲击

欧洲两家大型银行警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。瑞银董事长韦伯(Axel Weber)表示，该行在伦敦的5,000个员工中，约有1,000个可能受到英国退欧影响。汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示，可能迁至巴黎的员工给公司带来的收入占英国交易部门收入的五分之一。

[市场摘要]

--日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水

日本股市日经指数周四自六周低点反弹，美联储主席叶伦暗示以稳定步伐升息后，美国公债收益率上涨，对日本金融类股构成提振。日经指数收高0.9%至19,072.25点，脱离周三触及的六周低点18,650.33点。东证股价指数涨0.9%至1,528.15点。但东芝和高田的跌势备受关注。东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位。高田大跌17%至三周低点。

--中国股市：沪综指缩量小跌创年内收盘新低，观望氛围浓厚大盘持续走弱

中国股市沪综指缩量小跌，并创年内收盘新低。分析师表示，春节长假临近，加之明日中国将公布GDP数据、还有美国总统就职演说，导致市场观望氛围浓厚，大盘继续缩量调整，盘中多数股票下跌，但金融股走势坚挺，对大盘指数支撑力度较大。

沪综指收报3,101.30点，跌11.71点或0.38%，2016年12月29日收盘点位为3,297.76点；今日上海A股成交1,391亿元人民币，前一交易日为1,444亿元，此前成交量低点为2016年9月30日1,128亿元。

--香港股市：追随亚股收低，叶伦暗示加快升息打击市场信心

香港股市追随亚洲股市收低，美联储主席叶伦暗示美国升息步伐可能加快，打击了市场人气。恒生指数收低0.2%，报23,049.96点，恒生国企指数微跌0.1%至9,792.37点。

--汇市：美元涨势回落，叶伦支持升息的表态一度提振美元急升

美元兑其他主要货币仍维持全线升势，隔夜曾因美联储主席叶伦的讲话而大幅反弹。叶伦讲话暗示，美国今年可能快速加息。但美元涨势受限，因在美国当选总统特朗普周五正式就职前，交易员保持谨慎。0835GMT，美元兑日圆小涨0.12%至114.77。欧元兑美元上升0.2%至1.0650。

--国际油市：原油期货涨逾1%，关注美国库存数据

美国原油期货走高脱离上日触及的一周低点，投资人将注意力转移至美国政府将公布的石油库存数据。油市气氛近日受到两股力量拉锯，一是预期美国页岩油产量将反弹，另一个则是憧憬石油输出国组织(OPEC)及其他产油国宣布的减产措施，或将抑制供应过剩问题。0830 GMT，布兰特原油期货上涨0.80美元，或1.48%，至每桶54.72美元，上日收挫2.8%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.72美元，或1.41%，至每桶51.80美元，周三曾跌至一周低点50.91美元。

--全球金市：金价承压，因美联储主席支持逐步升息的表态令美元走强

黄金价格下跌，因在美联储主席叶伦表示支持美国利率逐步调升后，美元走强。0830 GMT，现货金下滑0.2%至每盎司1,201美元，稍早曾最低跌至1,197.31美元。金价在周二曾触及八周高点1,218.64美元。美国期金下跌逾1%。

--金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲

伦敦期铜扭转稍早颓势转为上涨，尾随沪铜走高，因预期中国经济稳健成长，在加上美国经济出现正面讯号，协助提振铜价。0830 GMT，伦敦期铜报每吨5,770美元，微升0.02%。上海主力期铜合约上涨0.39%，收报每吨46,730元人民币。(完)