《路透晚报》--1月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普准备上任第一天签署多项行政令

美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。据特朗普过渡团队的一位成员透露，他的顾问审核了逾200项行政命令以供考虑，内容涉及医保、气候政策、移民、能源以及许多其它问题。但还不清楚他最初会批准多少政令。这位成员未被授权向媒体发表谈话。

--日本央行副总裁中曾宏警告，美元融资成本有大幅上升风险

日本央行副总裁中曾宏警告称，在美国与日本货币政策方向背离时，美元融资成本容易大幅上升。但他表示，日本央行认为这对日本金融机构未构成严重问题，强调称它们有充足的流动性，能应对美元融资成本上升问题。

--内阁特别经济顾问称若特朗普采取“错误”经济政策，日本应反抗

日本内阁特别经济顾问滨田宏一对路透表示，如果美国总统当选人特朗普将贸易和其他经济政策建立在“错误的经济学”基础之上，那么日本应该起而反抗，这非同寻常地直接表达了对潜在贸易保护主义的担忧。滨田宏一还表示，安倍可能会放宽未来四年实现预算平衡的时间表，并且应为进一步推迟拟议中的消费税上调做好准备，以确保经济增长。

--东芝准备出售芯片业务少数股权--消息

知情人士透露，日本东芝公司已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。一位知情人士称，东芝已经向包括私募股权公司Silver Lake在内的一系列基金，发送了保密性协议框架。另一位消息人士称，东芝正在急于分拆其芯片业务，并计划在截至3月的本财年结束之前完成股权出售，因大规模的资产减记可能会吞噬股东权益。

日本经济产业大臣世耕弘成表示，鉴于东芝在NAND闪存芯片领域的地位及其对日本经济成长的重要性，政府正在密切关注事态的发展。他表示，经济产业部门尚未考虑对东芝任何种类的救助计划。其声明并未排除其他形式的政府帮助，例如通过DBJ投资等。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受空头回补推动小涨，特朗普就职前市场保持谨慎

日本股市周五小幅收高，因投资者回补空头仓位，但涨势受限，成交量低，市场在特朗普就职典礼前保持谨慎。日经指数收高0.3%，报19,137.91点，周线下滑0.8%。东证股价指数涨0.4%至1,533.46点，成交量17.9亿股，低于过去30日平均成交量20.6亿股。

--中国股市：沪综指收升，经济数据偏好提振市场情绪大盘延续反弹

中国股市沪综指收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。沪综指收报3,123.14点，涨21.84点或0.70%，该指数本周累计上涨0.33%；今日上海A股成交1,413亿元人民币，前一交易日为1,391亿元。

--香港股市：结束三周连涨收低，特朗普就职前投资情绪谨慎

香港股市在全周淡静的交投中收低，结束连续三周的涨势，因投资者在美国候任总统特朗普就职前持谨慎态度。指标恒生指数收跌0.7%，报22,885.91点。国企指数跌0.8%至9,715.72点。恒生指数全周小跌0.2%。

--汇市：叶伦讲话令美元下跌，静待特朗普宣誓就职

美元失去动能，因美联储主席叶伦讲话谈到逐步升息，论调不如一些人此前预期的那么强硬；投资者在静候特朗普宣誓就职。美元指数跌0.2%报100.97，本周或跌0.2%。

--国际油市：油价连续第二天上涨，受供应趋紧预期和中国数据提振

油价连续第二天上涨，受供应趋紧的预期和中国需求创纪录的报告提振，但美国原油和汽油库存增长，令油价依然承压。0832 GMT，布兰特原油价格涨0.38美元至每桶54.54美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.29美元，至每桶51.66元。

--全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅

金价持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。0830 GMT，现货金持稳在每盎司1,204美元，美国期金涨0.2%至每盎司1,203.90美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎

伦敦期铜回吐盘初涨幅，小幅下跌，因投资者在特朗普今日就职典礼前保持谨慎，尽管有数据显示中国经济增速略快于预期。0830 GMT，伦敦期铜下滑0.38%至每吨5,717.50美元。但期铜本周迄今跌去逾3%，料将录得四周来的首个周线跌幅。上海主力3月期铜下跌1.1%，收报每吨46,080元人民币。(完)