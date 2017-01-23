《路透晚报》--1月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--安倍晋三：将继续争取特朗普支持TPP

日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。“我相信特朗普总统明白自由和公平贸易的重要性，因此我要争取他对于跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对于战略和经济重要性的理解，”安倍在众议院表示。安倍还表示，他将在与特朗普互相信任的基础上强化美日安全同盟。

--三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管

科技巨头三星电子表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。三星无线事业部部长高东真表示，与以往的盖乐世系列不同，盖乐世S8不会在巴塞罗纳的世界移动通信大会上推出。世界移动通信大会2月27日开幕。

三星并表示并表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。这是三星首次对导致Note7失败的原因给出解释，同时也排除了手机硬件和软件存在问题的可能。该公司称，未来将推出的产品不会再发生起火事故，包括即将面世的S8。

--法国传统左翼人士Hamon将与瓦尔斯争夺左派政党总统候选人资格

法国传统左翼人士Benoit Hamon周日在初选第一轮中获胜，他将与法国前总理瓦尔斯(Manuel Valls)对阵，争夺左翼党派总统候选人资格。法国将于春季举行大选。现年48岁的Hamon曾因批评法国总统奥朗德(Francois Hollande)的经济政策而离开奥朗德政府；从部分结果来看，Hamon料将轻松领先瓦尔斯。目前左翼候选人从七位减至两位，瓦尔斯与Hamon将在本周中段举行的电视辩论或将十分激烈，最终结果很难预测。

--英国金融服务业乐观情绪连四季下降，英退变数打压银行信心

一项调查结果显示，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。英国工业联盟(CBI)及普华永道(PwC)对103家金融服务业者的最新季度调查显示，对英国整体商业环境的信心创2008年12月以来最大跌幅，银行业者尤其悲观。受访银行中90%称，准备迎接英国退出欧盟的影响是其首要挑战。

--英国政府料采取干预措施，在退欧后时期刺激工业复兴

英国将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将公布外界盼望已久的“现代工业战略”，呼吁关键产业加强合作，政府会在监管、贸易和研究方面提供支持。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆上涨拖累收跌，特朗普保护主义立场也影响市场人气

日本股市收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。日经指数收跌1.3%，报18,891.03点。东证股价指数收跌1.2%至1,514.63点。

--中国股市：沪综指连二日收升，央行资金投放力度加大提振短期市场情绪

中国股市沪综指收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。沪综指收报3,136.77点，涨13.63点或0.44%，今日上海A股成交1,480亿元人民币，前一交易日为1,413亿元。

--香港股市：微幅收高，受资源类股上涨提振

香港股市微幅收高，因资源类股表现坚稳而受益。恒生指数和恒生国企指数双双收涨0.1%，分别收报22,898.52和9,726.82点。

--汇市：美元下滑，投资者等待特朗普政策计划细节

美元指数跌至一个半月低点，因投资者在美元近期上涨后锁定获利，他们等待着美国总统特朗普提出他先前承诺的刺激计划的细节。

此外英镑触及近1.25美元的五周高点，涨幅在发达国家货币中居冠，因投资者押注英国高等法院将在周二裁定英国政府要触发退欧谈判，必须获得议会批准。

0858GMT，欧元兑美元报1.0726，日内上涨0.25%。英镑兑美元报1.2426，日内上涨0.41%，稍早一度触及1.2472，涨幅达0.8%。

--国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压

油价下滑，三日来首次下挫，因美国产量增加的前景拖累市场。0854 GMT，布兰特原油价格下跌0.17美元至每桶55.33美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.28美元，至每桶52.94元。

--全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌

黄金价格涨至两个月高位，因围绕美国新任总统特朗普经济政策的不确定性促使投资者寻觅避险资产，且美元兑其他主要货币下跌。0836 GMT，现货金小涨0.28%在每盎司1,213.0美元，美国期金涨0.66%至每盎司1,212.90美元。

--金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬

伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，受助于美元走软和特朗普重申要大举投资基础设施计划的提振。0852 GMT，伦敦期铜上涨1.04%至每吨5,805.50美元。主力上海期货交易所期铜涨0.93%至每吨46,850元。(完)