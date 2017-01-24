《路透晚报》--1月24日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--特朗普政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
日前美国国务卿提名人蒂勒森(Rex Tillerson)表示，不应允许中国登上其在南海有争议区域修建的岛屿，白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)在被问及特朗普是否同意蒂勒森说法时回答道：“美国一定要保护自己在亚洲的利益。”他的的发言暗示，在面对中国在亚洲的强硬领土要求时，美国政府可能放弃多年来所采取的谨慎处理方式。
--三星电子芯片业务提振第四季获利劲增，警告政治风险
韩国科技产业巨擘三星电子周二表示，预期2017年获利增长，尽管政治不确定性带来挑战。第四季创纪录的芯片部门获利，盖过了Note7智能手机失败的冲击。目前三星电子卷入与总统朴槿惠有关的干政丑闻之中，集团中五名高管已经遭到检方盘问，调查仍在进行中。
三星第四季营业利润跃升50%至9.22万亿韩元(79.3亿美元)，创逾三年最高水平，也略高于初估的9.2万亿韩元。芯片业务获利同比飙升77%至4.95万亿韩元。营收则持平在53.3万亿韩元。
--独家：MSCI明晟执行长称中国资本管控或致A股推迟纳入指标指数
MSCI董事长兼执行长Henry Fernandez表示，如果中国进一步实施资本管控，则将中国股市完全纳入MSCI指标指数的进程可能停止。他称，“如果他们改弦更张，限制资金‘撤出’的通道，那么我们该怎么办呢？”“这将让MSCI难以把A股纳入指数，因为我们担心无法给客户提供好的服务。”
Fernandez表示，资本管控尚未影响国际投资者，但却是MSCI明晟正在关注的中国的最大潜在问题。他是在美国佛州召开的行业会议Inside ETFs的间隙对路透作出上述表示的。
--德国1月民间部门依旧保持活跃，法国民间部门活动升至五年半高位
Markit发布的调查报告显示，德国1月综合采购经理人指数(PMI)初值小跌至54.7，低于12月的55.2；1月数值降至四个月低点，也低于路透调查中访问的分析师预测中值 ，但远高于荣枯分水岭50。这显示1月德国民间部门增速稍稍放缓，因服务业企业的扩张较弱，抵消了制造业企业强劲改善的影响。
IHS Markit则公布，1月法国综合PMI初值升至53.8，创下2011年6月以来最高，高于上月的53.1及市场预估的53.3；法国民间部门活动升至逾五年半以来最高，因预期法国总统大选结果将促成更为亲商的环境。
--德国农场在进一步发现H5N8病毒后扑杀4.8万只火鸡
德国有关当局称，德国农场进一步发现传染性H5N8禽流感病例后，已在周末扑杀了4.5万只火鸡，并且还会再扑杀数千只。本次大规模扑杀的地点是在东部的勃兰登堡州(Brandenburg)，此前在达梅-施普利瓦尔德(Dahme-Spreewald)一家农场发现了H5N8禽流感病毒。地方有关当局称，目前北部的Schleswig-Holstein州也在扑杀3,000只火鸡，但还不清楚是否与H5N8病毒有关。
--英国推出干预主义政策，为退欧后工业复苏做准备
英国政府宣布一项新的干涉主义举措，以便让严重依赖服务业的英国经济在退欧后重新趋向平衡，由此也告别了保守党传统的自由主义经济政策。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的“现代工业策略”要求关键行业更加紧密地合作，以获得政府的支持。这项策略目的在于提高生产率、振兴工业生产，并刺激技术和研发领域的投资。
这种把重点放在工业上面，同时转而采取政府干预的做法，挑战了前首相英国前首相撒切尔(柴契尔/戴卓尔，Thatcher)所倡导的自由经济理念。
[市场摘要]
--日本股市：收低，受特朗普保护主义立场拖累
日本股市周二收跌，因美国总统特朗普保护主义政策立场令投资者不安，而且受美国和全球债券收益率下滑影响，银行股领跌。日经指数跌0.6%至18,787.99点。东证股价指数跌0.6%至1,506.33点。
--中国股市：沪综指连三日收升，周期股和金融股走强力保大盘上涨
中国股市沪综指收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。
沪综指收报3,142.55点，涨5.78点或0.18%，今日上海A股成交1,344亿元人民币，前一交易日为1,480亿元。
--香港股市：资源板块提振大盘收涨，煤炭股大涨
香港股市收涨，原材料板块表现稳健，因美国总统特朗普的保护主义立场打击美元走软，降低了企业原材料的进口成本。恒生指数涨0.2%，至22,949.86点，恒生国企指数涨0.3%，至9,759.26点。
--汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决
英镑兑美元回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。该项裁决将在0930 GMT公布，预计会支持去年11月的一项法院判决。伦敦盘初英镑距离这一高位下跌0.5%，报1.2473。英镑兑欧元下跌0.3%至0.8611英镑。
--债市：欧元区公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
欧元区公债收益率小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。
针对英国首相特雷莎·梅是否能够使用行政权力，触发里斯本条约的第50条款，展开两年退欧谈判，英国最高法院预定0930GMT将作出裁决。同样在周二，意大利宪法法院将审议一项存在争议的选举法，这可能会影响下一次选举的时间。
德国10年期公债收益率小跌至0.30%，意大利10年期公债收益率领跌，下跌2个基点至1.99%。
--国际油市：油价反弹，受益于美元走软和原油减产
美国原油攀升，因美元走软，且石油输出国组织(OPEC)和其他产油国的减产措施支撑市场，但美国钻井活动增加可能令油价走势受抑。0837GMT，布兰特原油期货涨0.3美元或0.54%，至每桶55.53美元。美国原油期货升0.32美元至每桶53.07美元。
--全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
黄金价格下跌，因美元从七周低点回升。金价在盘中稍早触及两个月高位后下滑，有迹象显示美国总统特朗普将对贸易采取保护主义立场。0845 GMT，现货金下跌0.4%在每盎司1,212.55美元，美国期金跌0.23%至每盎司1,212.80美元。
--金属期市：铜价走高，因特朗普保护主义相关忧虑打压美元
伦敦金属交易所(LME)铜价小幅攀升，因美元走势挣扎，受美国特朗普政府保护主义的担忧影响。0845 GMT，伦敦期铜上涨0.48%至每吨5,823.0美元。上海期交所主力期铜合约涨0.6%，报每吨47,070元人民币(6,863美元)。(完)
(整理 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。