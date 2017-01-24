《路透晚报》--1月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普政府誓言将阻止中国占据南海岛屿

特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。

日前美国国务卿提名人蒂勒森(Rex Tillerson)表示，不应允许中国登上其在南海有争议区域修建的岛屿，白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)在被问及特朗普是否同意蒂勒森说法时回答道：“美国一定要保护自己在亚洲的利益。”他的的发言暗示，在面对中国在亚洲的强硬领土要求时，美国政府可能放弃多年来所采取的谨慎处理方式。

--三星电子芯片业务提振第四季获利劲增，警告政治风险

韩国科技产业巨擘三星电子周二表示，预期2017年获利增长，尽管政治不确定性带来挑战。第四季创纪录的芯片部门获利，盖过了Note7智能手机失败的冲击。目前三星电子卷入与总统朴槿惠有关的干政丑闻之中，集团中五名高管已经遭到检方盘问，调查仍在进行中。

三星第四季营业利润跃升50%至9.22万亿韩元(79.3亿美元)，创逾三年最高水平，也略高于初估的9.2万亿韩元。芯片业务获利同比飙升77%至4.95万亿韩元。营收则持平在53.3万亿韩元。

--独家：MSCI明晟执行长称中国资本管控或致A股推迟纳入指标指数

MSCI董事长兼执行长Henry Fernandez表示，如果中国进一步实施资本管控，则将中国股市完全纳入MSCI指标指数的进程可能停止。他称，“如果他们改弦更张，限制资金‘撤出’的通道，那么我们该怎么办呢？”“这将让MSCI难以把A股纳入指数，因为我们担心无法给客户提供好的服务。”

Fernandez表示，资本管控尚未影响国际投资者，但却是MSCI明晟正在关注的中国的最大潜在问题。他是在美国佛州召开的行业会议Inside ETFs的间隙对路透作出上述表示的。

--德国1月民间部门依旧保持活跃，法国民间部门活动升至五年半高位

Markit发布的调查报告显示，德国1月综合采购经理人指数(PMI)初值小跌至54.7，低于12月的55.2；1月数值降至四个月低点，也低于路透调查中访问的分析师预测中值 ，但远高于荣枯分水岭50。这显示1月德国民间部门增速稍稍放缓，因服务业企业的扩张较弱，抵消了制造业企业强劲改善的影响。

IHS Markit则公布，1月法国综合PMI初值升至53.8，创下2011年6月以来最高，高于上月的53.1及市场预估的53.3；法国民间部门活动升至逾五年半以来最高，因预期法国总统大选结果将促成更为亲商的环境。

--德国农场在进一步发现H5N8病毒后扑杀4.8万只火鸡

德国有关当局称，德国农场进一步发现传染性H5N8禽流感病例后，已在周末扑杀了4.5万只火鸡，并且还会再扑杀数千只。本次大规模扑杀的地点是在东部的勃兰登堡州(Brandenburg)，此前在达梅-施普利瓦尔德(Dahme-Spreewald)一家农场发现了H5N8禽流感病毒。地方有关当局称，目前北部的Schleswig-Holstein州也在扑杀3,000只火鸡，但还不清楚是否与H5N8病毒有关。

--英国推出干预主义政策，为退欧后工业复苏做准备

英国政府宣布一项新的干涉主义举措，以便让严重依赖服务业的英国经济在退欧后重新趋向平衡，由此也告别了保守党传统的自由主义经济政策。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的“现代工业策略”要求关键行业更加紧密地合作，以获得政府的支持。这项策略目的在于提高生产率、振兴工业生产，并刺激技术和研发领域的投资。

这种把重点放在工业上面，同时转而采取政府干预的做法，挑战了前首相英国前首相撒切尔(柴契尔/戴卓尔，Thatcher)所倡导的自由经济理念。

[市场摘要]

--日本股市：收低，受特朗普保护主义立场拖累

日本股市周二收跌，因美国总统特朗普保护主义政策立场令投资者不安，而且受美国和全球债券收益率下滑影响，银行股领跌。日经指数跌0.6%至18,787.99点。东证股价指数跌0.6%至1,506.33点。

--中国股市：沪综指连三日收升，周期股和金融股走强力保大盘上涨

中国股市沪综指收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。

沪综指收报3,142.55点，涨5.78点或0.18%，今日上海A股成交1,344亿元人民币，前一交易日为1,480亿元。

--香港股市：资源板块提振大盘收涨，煤炭股大涨

香港股市收涨，原材料板块表现稳健，因美国总统特朗普的保护主义立场打击美元走软，降低了企业原材料的进口成本。恒生指数涨0.2%，至22,949.86点，恒生国企指数涨0.3%，至9,759.26点。

--汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决

英镑兑美元回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。该项裁决将在0930 GMT公布，预计会支持去年11月的一项法院判决。伦敦盘初英镑距离这一高位下跌0.5%，报1.2473。英镑兑欧元下跌0.3%至0.8611英镑。

--债市：欧元区公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决

欧元区公债收益率小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。

针对英国首相特雷莎·梅是否能够使用行政权力，触发里斯本条约的第50条款，展开两年退欧谈判，英国最高法院预定0930GMT将作出裁决。同样在周二，意大利宪法法院将审议一项存在争议的选举法，这可能会影响下一次选举的时间。

德国10年期公债收益率小跌至0.30%，意大利10年期公债收益率领跌，下跌2个基点至1.99%。

--国际油市：油价反弹，受益于美元走软和原油减产

美国原油攀升，因美元走软，且石油输出国组织(OPEC)和其他产油国的减产措施支撑市场，但美国钻井活动增加可能令油价走势受抑。0837GMT，布兰特原油期货涨0.3美元或0.54%，至每桶55.53美元。美国原油期货升0.32美元至每桶53.07美元。

--全球金市：金价下跌，因美元从低点回升

黄金价格下跌，因美元从七周低点回升。金价在盘中稍早触及两个月高位后下滑，有迹象显示美国总统特朗普将对贸易采取保护主义立场。0845 GMT，现货金下跌0.4%在每盎司1,212.55美元，美国期金跌0.23%至每盎司1,212.80美元。

--金属期市：铜价走高，因特朗普保护主义相关忧虑打压美元

伦敦金属交易所(LME)铜价小幅攀升，因美元走势挣扎，受美国特朗普政府保护主义的担忧影响。0845 GMT，伦敦期铜上涨0.48%至每吨5,823.0美元。上海期交所主力期铜合约涨0.6%，报每吨47,070元人民币(6,863美元)。(完)