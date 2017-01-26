《路透晚报》--1月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--强生将以300亿美元收购瑞士生物技术公司Actelion

瑞士生物技术公司Actelion周四称，已同意被强生收购，交易作价300亿美元。Actelion和强生在联合声明中称，双方董事会一致通过了这项全现金收购交易。强生以每股280美元，收购Actelion的所有流通股，并以以美元支付。

--德国2月GFK消费者信心进一步改善，创五个月来最高

周四公布调查显示，在即将进入2月之际德国消 费者信心进一步改善，来到五个月最高，暗示尽管此前柏林圣诞市集遭袭 且政治不确定性增加，但消费者仍心存乐观。在GFK这份对约2,000名德国人进行的调查中，2月GfK消费者信心指 数升至10.2，高于上月的9.9，且是9月以来最高，路透调查平均估值为10.0。

--日本首相安倍晋三称，可能与美国进行双边自由贸易谈判

日本首相安倍晋三表示，日本和美国可能举行双边自由贸易谈判。本周稍早美国总统特朗普签署行政令宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。“日本将继续向美国强调TPP的重要性，但(与美国)谈判经济伙伴关系协议(EPA)和自由贸易协议(FTA)也不是完全不可行，”安倍被问及两国贸易谈判时对国会说。

--东芝美国核业务将减记60亿美元--每日新闻

日本每日新闻未引述消息来源报导称，受成本超支影响，东芝美国核业务资产将减记6,800亿日圆(60亿美元)。其他日本媒体此前报导，减记数字最高可能为7,000亿日圆。消息人士之前对路透表示，可能减记逾5,000亿日圆。东芝发言人称，还没做出具体决定。东芝计划2月14日公布第三季财报时，一道公布该业务减记金额。

--2016年实货黄金需求下降20%，触及七年低位--GFMS

汤森路透GFMS分析师在一份报告中称，去年实货黄金需求下降20%，创下2009年以来最低，因金价在连跌三年后反弹，打压黄金需求。GFMS分析师称，去年珠宝、金币和金条购买量以及官方部门和工业需求从2015年的4,184吨降至3,349吨，为七年来最低。受此影响，黄金市场的供给过剩增至1,176吨，高于2015年的220吨，为本世纪最高。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数涨1.8%收于近三周高点，金融股上涨

日经指数周四跟随美股涨势收于近三周高点，金融股因美债收益率上升获得买需提振。日经指数涨1.8%至19,402.39点，创下1月6日以来的最高收位。东证股价指数涨1.5%至1,545.01点，JPX日经400指数涨1.6%至13,859.63点。

--中国股市：沪综指连五日收升，春节长假前最后一个交易日市场走势平稳

中国股市沪综指收升，为连续第五日上涨。分析师表示，春节长假前最后一个交易日，市场走势平稳，个股普涨但成交持续低迷。分析师称，若春节期间国外市场能保持平稳，预计节后交投意愿低迷的情况将有所改善，大盘震荡企稳的行情有望延续。

沪综指收报3,159.17点，涨9.62点或0.31%，该指数本月累计上涨1.79%；今日上海A股成交1,248亿元人民币，前一交易日为1,267亿元。

--香港股市：涨至三个月高点，获益于美股强势

港股连续第四日收高，收于三个月来最高，此前道琼工业指数历史上首次收在两万点大关之上。美元走软支撑了人气，缓解了资金逃离香港的忧虑。恒生指数涨1.4%至23,374.17点，录得三周以来的最大单日涨幅。恒生国企指数涨1.2%至9,854.36点。

--汇市：美元近持平，稍早在美国保护主义疑虑下创七周低点

美元欧洲盘初近持平，此前亚洲市场中受到美国总统特朗普保护主义政策疑虑影响而下跌至七周低点。0955GMT，美元指数报100.00，微跌0.03%，稍早曾创下12月8日以来最低水平99.793；欧元兑美元报1.0738，微跌0.06%，美元兑日圆上涨0.34%至113.65，英镑兑美元则是上涨0.21%至1.2657。

--国际油市：油价因美元走贬上涨，但充裕供应限制涨势

油价因美元走贬上涨，但大量的供应及库存令涨势受限，尽管石油输出国组织(OPEC)和其他产油国努力减产以提振油市。0838GMT，布兰特原油期货上涨0.37美元，至每桶55.45美元。美国原油期货上涨0.28美元至每桶53.03美元。

--全球金市：金价下跌，美股上涨抵消政策忧虑的影响

金价下跌，因美国股市上涨，抵消了特朗普政策不确定性和美元走弱的影响。0838GMT，现货金下跌0.36%在每盎司1,195.95美元，美国期金跌0.16%至每盎司1,195.9美元。

--金属期市：伦敦期铜触及两个月高位，因智利供给忧虑和美元走弱

伦敦期铜升至两个月高位，市场担心供给有可能吃紧，而美元也受到特朗普保护主义政策的拖累下跌。亚洲交投清淡，中国农历新年将至，许多人已经离场过年。0840GMT，LME期铜报每吨5,947.50美元，上涨近0.1%。上海3月期铜上涨0.9%，收报每吨48,040元人民币(6,982美元)。(完)