《路透晚报》--2月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股升至四个月高位而美元受抑，因美联储未给升息信号

亚股微升至四个月高位，美元走势受抑，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持对经济的温和乐观看法不变，但并未发出近期升息的暗示。美元指数在亚洲盘跌至11月中旬以来最低水准。

--澳洲贸易顺差创纪录，得益于出口大幅增长

澳洲12月贸易顺差创纪录高位，因大宗商品价格飙升大量创汇，这一意外福音或能减轻该国AAA级债信评级被下调的风险。12月贸易顺差为35.1亿澳元(26.7亿美元)，远超预期的22亿澳元。前月数据也大幅上修至顺差20亿澳元。数据公布后，澳元兑美元受提振升0.0025美元至0.7624。

--韩国1月通胀率跃升至逾四年高位，减弱降息预期

韩国1月消费者物价以逾四年来最快速度上涨。自去年韩国央行下调目标以来，通胀首次达标，平息了对央行降息的呼声。1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.0%，升幅大于12月的1.3%，为2012年10月上升2.1%以来的最快增速。

--德意志银行第四季净损19亿欧元，诉讼费用令其承压

德意志银行第四季净损19亿欧元(20.5亿美元)，该公司过往不当行为所造成的法律费用抵销了债券交易营收回升。德银获利远逊于分析师预估，市场原先预估该行第四季净损仅11.6亿欧元。

德银将第四季的诉讼准备金从59亿欧元提高到了76亿欧元，因其不得不为多项和解协议预留资金。最能为该行贡献现金营收的债券交易部门，在第四季收益增长11%，因投资者针对特朗普当选美国总统做出应对，令其从固定收益、外汇和大宗商品(FICC)交易的交易量大增中获益。

--三星电子或将在美国建立一个家电生产基地--消息人士

知情人士告诉路透，三星电子或将在美国为其家电业务建立一个生产基地。当前外界对新上台的特朗普政府的保护主义政策越来越担忧。知情人士称三星电子尚未确定具体方案。三星在电子邮件声明中表示，公司将继续评估在美国的新投资需求。

--IMF副总裁警告美国政策存在不确定性，保护主义抬头

国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏称，由于美国新政府的政策存在不确定性，美国经济成长前景仍然存在疑问，而发达经济体的保护主义抬头则可能影响亚洲繁荣。

古泽满宏说，中国经济对于政策刺激的依赖是另一个风险。他认为，虽然中国的刺激政策有助于维持短期增长，但或将导致信贷与国内生产总值(GDP)之比持续上升。

--菲律宾将关闭至少五家镍矿，并暂停其他几家矿场业务

菲律宾管理矿业的部长称，随着政府加大环境保护力度，该国将关闭至少五家镍矿，并暂停其他几家矿场业务，包括该国最大的金矿。菲律宾是全球最大的镍矿供应国。

--台湾银行业2016年底大陆曝险金额升至1.58兆台币，占净值比0.51倍

台湾金融监督管理委员会公布，2016年第四季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计为1兆(万亿)5,898.07亿台币，占净值比重为0.51倍，曝险金额及占净值比重同步中止连四季走降。

--中墨合资企业将向墨西哥一汽车厂投资逾2亿美元

墨西哥中部伊达尔戈州的州长Omar Fayad在记者会上说，墨西哥的Giant Motors和中国的安徽江淮汽车以及经销商Chori Company Limited将对该州一家汽车厂投资逾44亿披索(2.1246亿美元)，生产运动型车(SUV)。

在美国总统特朗普的威胁令美国企业的投资计划陷入瘫痪之际，这家合资企业的决定展示了信心。

--企业面消息

* 索尼下调本财年获利预估，受电影业务减记10亿美元影响。索尼预计，截至3月底财年的集团营业利润为2,400亿日圆(21.3亿美元)，低于之前预估的2,700亿日圆。索尼股价收报3,369日圆，跌1.2%。

* 芬兰网络设备制造商诺基亚(Nokia)公布，受削减成本的扶助，第四季获利优于预期。该公司并重申2017年网络部门营收料减少的预估。

* 日本大型贸易商三菱商事调高本财年净利预估，调幅约三分之一，受炼焦煤价格仍远高于去年低点所带动。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.2%至逾一周低点，日圆走强损伤人气

日股日经指数周四收盘跌1.2%至逾一周最低收位，因日圆走强损伤股市信心。日经指数收跌1.2%至18,914.58点，为1月24日以来最低收位。东证股价指数跌1.1%至1,510.41点。

--中国股市：逢春节假期休市。

--香港股市：收低地产类股领跌，博彩类股亦下跌

港股收低，地产类股领跌，投资者继续锁定获利，此前美联储坚持温和乐观经济预期，但对于下次何时升息未做暗示。恒生指数收低0.6%至23,184.52点，恒生国企指数跌0.6%至9,696.32点。

--汇市：美元下跌因FED决议令人失望，澳元受贸易数据提振上扬

美元跌至11月中旬以来的最低水准，此前美联储令期待更为强硬政策立场的投资者失望；澳元上扬，数据显示澳洲上月贸易顺差创纪录新高。 0835 GMT，美元指数下跌0.25%至99.397，为11月14日以来最低水准。美元兑日圆下滑0.45%至112.72，逼近周二低点112.08；而欧元兑美元下跌0.17%至121.71。

--欧元债市：公债收益率持稳，美联储决议令投资人松一口气

欧元区公债收益率持稳在数月高点附近，此前美联储公布的声明并未暗示将加快升息，抑制了欧元区债市的卖盘。德国指标10年期公债收益率下跌0.5个基点至0.48%，不过距离上周接近0.50%的一年高点不远。两年期德国公债收益率触及两周低点负0.70%。其他欧元区10年期公债收益率日内多持平至下跌1个基点，也接近本周稍早所及的数月高点。

--国际油市：油价走低，此前美国公布库存骤增

油价走低，此前美国官方公布数据显示原油及汽油库存大增，尽管此前多重迹象显示石油输出国组织(OPEC)和其他产油国遵守减产协议协助支撑油价。0820 GMT，布兰特原油期货上涨0.04%至每桶56.82美元，西德克萨斯中质油(WTI)近月期货下跌0.17%至每桶53.79美元。

--全球金市：金价触及逾一周高点，因美联储维持利率不变令美元受挫

金价因美元疲软而触及逾一周高点，此前美联储决议维持利率不变打压了美元。0835 GMT，现货金上涨0.59%，报每盎司1,216.17美元。

--金属期市：伦敦期镍上涨，因菲律宾关闭21座矿山

伦敦期镍在交投淡静中上涨，此前菲律宾称将关闭逾20座矿山，占该国镍产量的约一半，因该国环境恶化。0825 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期镍涨1.27%至每吨10,380美元。LME三个月期铜上涨0.25%，报每吨5,960美元。(完)