《路透晚报》--2月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行举行特别操作购买指标10年期日债

日本央行周五通过特别操作，按照0.110%的收益率购买指标10年期日债，推动日本公债期货上涨、10年期公债收益率自盘中高点下降。央行称，此项操作旨在将10年期日债收益率保持在0%附近的目标。

另外，日本央行公布12月议息会议记录显示，部分决策者呼吁在实现收益率目标方面应有灵活性，不应设定硬性区间。

--新年伊始欧元区企业活动势头良好，德法表现亦稳健

2017年伊始欧元区企业活动增速与去年12月创下的多年高位齐平，而需求更快增长表明良好态势将继续。IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为54.4，与12月持平。自2011年5月以来未再增高，但优于54.3的初值。

德国服务企业在1月维持相对稳健，尽管成本压力增加导致服务业活动连续第二个月小幅放缓，这抑制整体民间部门增长。Markit称，德国1月综合采购经理人指数(PMI)终值从12月的55.2降至54.8。

法国服务业在1月以五年半来最快速度扩张，受惠于客户需求强劲，也提振了整体民间行业活动。Markit称，法国1月服务业PMI从12月的52.9升至54.1，为2011年8月以来最高，且进一步高过象征荣枯分水岭的50。1月综合PMI指数从12月的53.4上升至54.0。

--消息人士称，东芝不再领衔英国及印度核电项目

直接了解事况的消息人士表示，关于英国和印度兴建核电厂的计划，东芝打算不再扮演领军角色，显示该公司在面临数十亿美元资产减记之际先行撤退。消息人士称，此举将导致东芝旗下美国西屋业务范围缩减集中至核反应堆及服务，而不参与核电厂的土木工程或相关建设工作。不过这让人对英国多个淘汰老旧核反应堆的计划打上问号，也让印度至今规模最大核电项目的未来蒙上阴影。

--2016年黄金需求增2%，投资需求上升抵消珠宝消费下降

世界黄金协会(WGC)数据显示，即便珠宝方面的黄金需求降至2009年以来低点，并且金币和金条的买需也下降，但因投资需求反弹至四年高位，推动2016年黄金需求小幅上升。最大黄金消费国--中国的黄金需求料增至950-1,000吨；去年为下降7%至913.6吨，创2012年以来最低。

--日本数据：1月服务业成长略微放缓，前景保持光明--PMI

日本1月服务业扩张速度较前月小幅放缓。但前景保持光明，企业表示他们计划开设新店以满足更多的需求。1月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)降至51.9，去年12月曾创出11个月高点52.3。

--韩国12月经季节调整经常帐盈余升至85.7亿美元，创六个月高位

韩国央行公布的数据显示，12月经季节调整的经常帐盈余升至85.7亿美元，为六个月高位。2016年全年经常帐盈余为986.8亿美元，低于2015年的盈余1,059.4亿美元。

--美韩达成一致，在今年内部署萨德反导系统--韩国防部

韩国国防部称，美国及韩国国防部长已达成一致，于今年在韩国部署萨德(THAAD，终段高空区域防御系统)反导系统，以因应朝鲜的威胁。

--企业财报

> 夏普10-12月录得逾两年来首次季度净利，并调高全年财测

> 本田汽车调高全财年获利预估，因削减成本且日圆贬值

[市场摘要]

--日本股市：美国就业数据公布前日经指数收平盘，银行股上扬

日经指数周五收平盘，全天交投震荡，投资者静待美国1月非农就业报告；银行股因公债收益率走高而表现突出。非农就业报告将为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策前景定下基调。日经指数收盘持平在18,918.20点，盘中在平盘上下浮动。本周日经指数下跌2.8%。

--中国股市：沪综指缩量收跌结束五连阳，受长假期间外盘下跌影响

中国股市沪综指周五缩量收跌，终止此前连续五日上涨。分析师表示，长假期间海外股市偏淡对市场形成拖累，今日大盘全天震荡走低，盘中虽略有反弹但较为乏力，金融板块等大盘权重股对指数拖累明显，市场成交低迷A股成交额创近13个月新低。沪综指收报3,140.17点，跌19.00点或0.60%，沪深300指数收报3,364.49点，跌0.69%。

--香港股市：连续第四日下跌，因中国意外出台政策收紧流动性

香港股市周五连跌第四个交易日，受到全球增长不确定性罩顶，以及中国央行收紧流动性的新信号，港股在圣诞节后的强劲反弹态势动能渐失。香港恒生指数收盘跌0.2%至23,129.21点，恒生国企指数下跌0.1%至9,683.23点。本周恒指周线跌1%，恒生国企指数周线下滑0.7%。

--汇市：日本央行特别购债操作推高美元/日圆，期待美就业数据

近日受挫的美元周五兑日圆升至盘中高位，之前日本央行进行特别购债操作，旨在拉低日债收益率。投资者在等待今日稍晚的美国就业数据。0845 GMT，美元兑日圆涨0.3%至113.15，稍早一度涨至113.24日圆。美元指数小涨0.13%至99.922，周线料下跌0.7%。欧元兑美元持稳在1.0751。

--国际油市：油价小涨，美国扬言对伊朗发布新制裁

油价小涨，因有消息称美国总统特朗普有可能对多家伊朗实体实施新制裁，加剧美伊两国地缘政治紧张关系。0845 GMT，布兰特原油上涨0.49美元，或0.87%至每桶57.04美元，近月美国西德克萨斯中质油(WTI)期货攀升0.42美元，或0.78%至每桶53.97美元。

--全球金市：金价因美元兑日圆上涨而下跌，市场关注美国非农就业数据

金价下跌，因美元兑日圆上涨，此前日本进行特别购债操作，市场关注焦点转至今日稍后美国将公布的就业数据。0850GMT时，现货金跌0.2%，报每盎司1,213.06美元；美国期金跌0.34%至1,215.2美元。

--金属期市：伦铜下跌，中国央行收紧流动性引发对经济增长的忧虑

伦铜下跌，此前中国央行逆回购和SLF利率双升，引发金属市场忧心廉价的流动性减少或导致经济增长放缓。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.99%至每吨5,829美元。(完)