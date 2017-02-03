《路透晚报》--2月3日

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本央行举行特别操作购买指标10年期日债
日本央行周五通过特别操作，按照0.110%的收益率购买指标10年期日债，推动日本公债期货上涨、10年期公债收益率自盘中高点下降。央行称，此项操作旨在将10年期日债收益率保持在0%附近的目标。
另外，日本央行公布12月议息会议记录显示，部分决策者呼吁在实现收益率目标方面应有灵活性，不应设定硬性区间。
--新年伊始欧元区企业活动势头良好，德法表现亦稳健
2017年伊始欧元区企业活动增速与去年12月创下的多年高位齐平，而需求更快增长表明良好态势将继续。IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为54.4，与12月持平。自2011年5月以来未再增高，但优于54.3的初值。
德国服务企业在1月维持相对稳健，尽管成本压力增加导致服务业活动连续第二个月小幅放缓，这抑制整体民间部门增长。Markit称，德国1月综合采购经理人指数(PMI)终值从12月的55.2降至54.8。
法国服务业在1月以五年半来最快速度扩张，受惠于客户需求强劲，也提振了整体民间行业活动。Markit称，法国1月服务业PMI从12月的52.9升至54.1，为2011年8月以来最高，且进一步高过象征荣枯分水岭的50。1月综合PMI指数从12月的53.4上升至54.0。
--消息人士称，东芝不再领衔英国及印度核电项目
直接了解事况的消息人士表示，关于英国和印度兴建核电厂的计划，东芝打算不再扮演领军角色，显示该公司在面临数十亿美元资产减记之际先行撤退。消息人士称，此举将导致东芝旗下美国西屋业务范围缩减集中至核反应堆及服务，而不参与核电厂的土木工程或相关建设工作。不过这让人对英国多个淘汰老旧核反应堆的计划打上问号，也让印度至今规模最大核电项目的未来蒙上阴影。
--2016年黄金需求增2%，投资需求上升抵消珠宝消费下降
世界黄金协会(WGC)数据显示，即便珠宝方面的黄金需求降至2009年以来低点，并且金币和金条的买需也下降，但因投资需求反弹至四年高位，推动2016年黄金需求小幅上升。最大黄金消费国--中国的黄金需求料增至950-1,000吨；去年为下降7%至913.6吨，创2012年以来最低。
--日本数据：1月服务业成长略微放缓，前景保持光明--PMI
日本1月服务业扩张速度较前月小幅放缓。但前景保持光明，企业表示他们计划开设新店以满足更多的需求。1月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)降至51.9，去年12月曾创出11个月高点52.3。
--韩国12月经季节调整经常帐盈余升至85.7亿美元，创六个月高位
韩国央行公布的数据显示，12月经季节调整的经常帐盈余升至85.7亿美元，为六个月高位。2016年全年经常帐盈余为986.8亿美元，低于2015年的盈余1,059.4亿美元。
--美韩达成一致，在今年内部署萨德反导系统--韩国防部
韩国国防部称，美国及韩国国防部长已达成一致，于今年在韩国部署萨德(THAAD，终段高空区域防御系统)反导系统，以因应朝鲜的威胁。
--企业财报
> 夏普10-12月录得逾两年来首次季度净利，并调高全年财测
> 本田汽车调高全财年获利预估，因削减成本且日圆贬值
[市场摘要]
--日本股市：美国就业数据公布前日经指数收平盘，银行股上扬
日经指数周五收平盘，全天交投震荡，投资者静待美国1月非农就业报告；银行股因公债收益率走高而表现突出。非农就业报告将为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策前景定下基调。日经指数收盘持平在18,918.20点，盘中在平盘上下浮动。本周日经指数下跌2.8%。
--中国股市：沪综指缩量收跌结束五连阳，受长假期间外盘下跌影响
中国股市沪综指周五缩量收跌，终止此前连续五日上涨。分析师表示，长假期间海外股市偏淡对市场形成拖累，今日大盘全天震荡走低，盘中虽略有反弹但较为乏力，金融板块等大盘权重股对指数拖累明显，市场成交低迷A股成交额创近13个月新低。沪综指收报3,140.17点，跌19.00点或0.60%，沪深300指数收报3,364.49点，跌0.69%。
--香港股市：连续第四日下跌，因中国意外出台政策收紧流动性
香港股市周五连跌第四个交易日，受到全球增长不确定性罩顶，以及中国央行收紧流动性的新信号，港股在圣诞节后的强劲反弹态势动能渐失。香港恒生指数收盘跌0.2%至23,129.21点，恒生国企指数下跌0.1%至9,683.23点。本周恒指周线跌1%，恒生国企指数周线下滑0.7%。
--汇市：日本央行特别购债操作推高美元/日圆，期待美就业数据
近日受挫的美元周五兑日圆升至盘中高位，之前日本央行进行特别购债操作，旨在拉低日债收益率。投资者在等待今日稍晚的美国就业数据。0845 GMT，美元兑日圆涨0.3%至113.15，稍早一度涨至113.24日圆。美元指数小涨0.13%至99.922，周线料下跌0.7%。欧元兑美元持稳在1.0751。
--国际油市：油价小涨，美国扬言对伊朗发布新制裁
油价小涨，因有消息称美国总统特朗普有可能对多家伊朗实体实施新制裁，加剧美伊两国地缘政治紧张关系。0845 GMT，布兰特原油上涨0.49美元，或0.87%至每桶57.04美元，近月美国西德克萨斯中质油(WTI)期货攀升0.42美元，或0.78%至每桶53.97美元。
--全球金市：金价因美元兑日圆上涨而下跌，市场关注美国非农就业数据
金价下跌，因美元兑日圆上涨，此前日本进行特别购债操作，市场关注焦点转至今日稍后美国将公布的就业数据。0850GMT时，现货金跌0.2%，报每盎司1,213.06美元；美国期金跌0.34%至1,215.2美元。
--金属期市：伦铜下跌，中国央行收紧流动性引发对经济增长的忧虑
伦铜下跌，此前中国央行逆回购和SLF利率双升，引发金属市场忧心廉价的流动性减少或导致经济增长放缓。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.99%至每吨5,829美元。(完)
(整理 李婷仪 审校 高琦)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透上海5月24日 - 中国金融去杠杆旨在引导资金“脱虚入实”，而货币市场利率上升带动实体融资成本抬升已是事实，至于会在多大程度上波及实体经济，业界则有不同声音。
路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。