《路透晚报》--2月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国12月工业订单较前月增长5.2%，录得两年半最大按月增幅

德国经济部周一公布的数据显示，国内外资本品需求上升，推动德国12月工业订单录得约两年半最大增幅。12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。

--日本12月实质薪资较上年同期下降，预示消费支出前景不妙

政府数据显示，日本12月经通胀调整的实质薪资较上年同期下滑，为一年以来首见，从而为未来消费支出增加并帮助提振经济增长的期望泼下冷水。厚生劳动省数据显示，12月经通胀调整的实质薪资同比下降0.4%，11月修正后为持平。

--澳洲第四季度零售销售触及两年高位，但12月销售意外下滑

澳洲零售实现两年最好季度表现，这一迹象表明经济或已避免了25年来首次衰退的局面，但购物者在圣诞假日期间比较节俭。数据显示，截至12月底季度的零售销售与预期升幅0.9%相符，7-9月季度为持平。零售对澳洲1.6万亿澳元的年度经济产出贡献约17%，是仅次于医疗业的第二大雇主。

--专访：日本前大藏省次官神原英资称2017年底美元或将跌破100日圆

前任日本大藏省次官神原英资在采访中对路透表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。“日圆先生”神原英资称，如果日圆涨势平缓，日本则不应插手干预，即便日圆涨势迅猛，日本也不能干预，因为美国不会支持汇率干预。

--丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判

日本丰田汽车与铃木汽车表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。这一表态使得两家日本汽车制造商向结盟走近一步，这或可使铃木获得丰田的技术，反过来丰田也能获益于铃木在印度市场的有利地位。

另，丰田汽车将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益。

[市场摘要]

--日本股市：收高，银行股因美国总统有望减轻金融业监管而上涨

日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。日经指数收涨0.3%，报18,976.71点。东证股价指数上涨0.4%报1,520.42点。JPX-日经400指数收升0.3%至13,618.16点。

--中国股市：沪综指放量收升农业股领涨，资金回流带动大盘企稳

沪综指放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。沪综指收报3,156.98点，涨16.81点或0.54%；今日上海A股成交1,499亿元人民币，上日为1,078亿元。

--香港股市：恒指收升1.0%结束四日连跌，受中国内地需求提振

香港股市反弹收高，追随美股走强态势，并受到中国大陆资金流入增多提振。指标恒生指数收高1.0%至23,348.24点；恒生国企指数跳涨1.6%至9,840.26点，创一个月最大单日涨幅。金融类股、通讯类股和消费商品类股表现最佳。

--汇市：美元走势受抑，之前美国薪资增长令人失望

美元以守势开启本周，在亚洲遭遇卖盘，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美国联邦储备委员会下个月不会升息的预期。至0842GMT，美元指数小升0.12%至99.991。美元/日圆小跌0.09%，报112.59。

--国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势

油价上涨，交易员买入原油期货，因美元走软以及他们担心美国对伊朗的新制裁措施可能影响原油供应。但有迹象显示美国石油产量增长，且市场担忧中国的进口需求可能放缓，这抑制了涨势。0838GMT，布兰特原油期货报每桶56.89美元，较上日收盘上涨0.08美元。美国原油期货上涨0.13美元，报每桶53.96美元。

--全球金市：金价小幅上涨，因技术性买盘和美元下跌

金价小幅上涨，为连续第三天上扬，受技术性买盘和美元下跌支撑。上周美国就业数据喜忧参半，令对近期升息的预期消减。0840GMT，现货金上涨0.25%至每盎司1,222.81美元。美国期金涨0.34%至每盎司1,225美元。

--金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜微涨，在上日大跌后企稳。铜消费大国--中国意外收紧政策，使伦铜上一交易日创下今年以来最大单日跌幅。0842GMT，LME三个月期铜上涨0.26%至每吨5,787.00美元。(完)